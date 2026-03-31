Golpes a la prensa, enfrentamientos entre partidos y ataques a candidatos marcan la previa del debate presidencial en San Borja

La segunda ronda del debate presidencial en Lima estuvo marcada por incidentes violentos en los exteriores del recinto. Composición: Infobae

La segunda ronda de debates presidenciales prevista para el 30 de marzo en Lima quedó marcada por incidentes registrados en los exteriores del Centro de Convenciones, en el distrito de San Borja. Lo que en jornadas anteriores se desarrolló sin episodios de violencia, esta vez derivó en enfrentamientos entre simpatizantes, agresiones a la prensa y denuncias de ataques contra uno de los candidatos.

Durante los días previos, el ambiente en torno a los debates mantuvo un tono festivo, con la presencia de agrupaciones musicales, disfraces y seguidores que acompañaban a los postulantes. Sin embargo, ese escenario cambió en la cuarta jornada, cuando se reportaron hechos de violencia en la vía pública, en medio de la llegada de los candidatos al recinto.

Agresiones durante la llegada de candidatos

El candidato presidencial Fernando Olivera es abordado por la prensa y una multitud a su llegada a un evento. Desde su vehículo, ofrece unas enérgicas declaraciones en medio del caos. | América Noticias

A las 18:28 horas, el candidato Fernando Olivera llegó al Centro de Convenciones de Lima por la avenida Aviación, en dirección a la calle Comercio. En ese momento, mientras brindaba declaraciones a la prensa en los exteriores, una persona lanzó agua y un escupitajo hacia su ubicación. El líquido alcanzó tanto al candidato como a simpatizantes y equipos periodísticos presentes en la zona.

El hecho ocurrió en un contexto de alta concentración de seguidores de distintos partidos políticos. Según lo observado por cámaras de televisión, la situación generó tensión entre los asistentes y obligó a reforzar llamados para garantizar el orden.

Equipos periodísticos que cubrían la jornada insistieron en la necesidad de mayores medidas de seguridad para evitar nuevos incidentes. El pedido se centró en asegurar condiciones adecuadas para el desarrollo del debate en un entorno de respeto.

Denuncias de violencia contra la prensa

Reportero de CPN denunció que fue golpeado en el rostro al intentar defender a un colega de simpatizantes que buscaban quitarle sus equipos. Epicentro

Además del incidente con el lanzamiento de agua, se reportaron agresiones físicas contra trabajadores de medios de comunicación. En la intersección de las avenidas Comercio y Aviación, un periodista denunció ataques por parte de simpatizantes.

El comunicador Eduardo Sarmiento declaró: “Al momento que me percato, me cayó un puñete de la nada. Quise defenderme y me quisieron romper mis cosas. Me agredieron de una manera cobarde”. Su testimonio se difundió mientras otros reporteros continuaban cubriendo los hechos en medio de un clima de tensión.

Desde el lugar, otro equipo de prensa alertó sobre la ausencia de efectivos policiales en el momento de los enfrentamientos.

La misma intervención describió además un ataque directo contra un trabajador de prensa, a quien —según el testimonio— le propinaron un golpe en el rostro. La situación generó preocupación entre los periodistas presentes, quienes solicitaron apoyo inmediato para evitar una escalada de violencia.

Acusaciones del candidato Fernando Olivera

En medio de un tenso ambiente a su llegada al debate, el candidato Fernando Olivera se dirigió a los medios para reafirmar su compromiso de derrotar al 'sistema de corrupción'. El político se mostró seguro de su victoria en las elecciones. | Canal N

Tras los incidentes, Fernando Olivera ofreció declaraciones en las que denunció agresiones en su contra y responsabilizó a simpatizantes de otra agrupación política. Según su versión, el ataque incluyó lanzamiento de objetos, insultos y daños materiales.

El candidato afirmó: “Ante todo, quiero expresar al pueblo peruano que estamos más firmes que nunca. Como proclamé en el primer debate, tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Estoy siendo amenazado de muerte. Se me están haciendo reglajes. Ustedes, ustedes, ustedes acaban de ver cómo el APRA, con su histórica bufalería e historia de violencia y crimen, nos han agredido cobardemente”.

En su intervención, también sostuvo que su equipo sufrió robos y ataques al vehículo en el que se trasladaba: “Han querido romper las lunas de la camioneta en el que venía. Han tirado líquidos, han insultado, se han subido a la tolva de la camioneta, han robado lo que teníamos allí”.

Olivera señaló además al Jurado Nacional de Elecciones como responsable de la organización del evento, al considerar insuficientes las medidas de seguridad. En ese contexto, indicó que los hechos quedaron registrados por cámaras y por la presencia de la prensa.

Un debate marcado por tensión en sus exteriores

Una tensa situación se vivió en los exteriores de la sede del debate presidencial en San Borja, cuando simpatizantes se enfrentaron violentamente durante la llegada de los candidatos. Las imágenes muestran el caos y los empujones en medio de la multitud. | Canal N

Mientras en el interior del Centro de Convenciones se desarrollaban las previas al debate presidencial, en los exteriores persistía un clima de confrontación entre grupos de simpatizantes. La jornada contrastó con escenas previas en las que destacaban elementos festivos, como botargas, música y actividades de apoyo a los candidatos.

Entre esas manifestaciones, se observó la presencia de personajes simbólicos que acompañaban a algunos postulantes, así como la llegada de otros candidatos en medios alternativos, como bicicletas. Sin embargo, esas expresiones quedaron relegadas frente a los episodios de violencia registrados durante la tarde y noche.

El desarrollo del debate continuó según lo programado, con la participación de los candidatos en los bloques temáticos establecidos, mientras en los alrededores persistía la preocupación por la seguridad de asistentes y trabajadores de medios.