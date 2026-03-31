Fernando Olivera lanza polémica frase en debate presidencial: “Cuando un pueblo sabe, no lo engaña una japonesa, un ladronzuelo, un mitómano”

Revive el polémico discurso de Fernando Olivera en el que, bajo el lema "cuando un pueblo sabe, no lo engaña nadie", lanza duras críticas a sus oponentes y promete una revolución educativa para el país |Canal N

La campaña electoral entra en una fase decisiva con el inicio de la segunda ronda de debates presidenciales programados entre el 30 de marzo y el 1 de abril. Este espacio se desarrolla en el Centro de Convenciones de Lima, donde los aspirantes a la presidencia exponen sus propuestas ante una audiencia nacional en horario estelar. La organización del evento está a cargo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que definió ejes temáticos orientados a contrastar planes de gobierno.

El debate reúne a doce candidatos en un formato que prioriza la confrontación de ideas sobre temas clave como educación, empleo, innovación y tecnología. Cada participante dispone de tiempos delimitados para exponer y responder, con intervención de moderadores que conducen la dinámica y ordenan el uso de la palabra. La jornada busca ofrecer a la ciudadanía elementos comparativos en un contexto de alta competencia política.

Durante su participación, Fernando Olivera afirmó: “Cuando un pueblo sabe, no lo engaña nadie. No lo engaña una japonesa, ni un mitómano miserable, ni un ladronzuelo, ni un charlatán o charlatancito. La educación libera al pueblo y es justicia social, porque iguala al que nada tiene con el que todo lo tiene”.

En esa línea, sostuvo que, de llegar al gobierno, destinaría al sector educativo el mayor presupuesto de la historia del país, con una asignación no menor al 8 % del Producto Bruto Interno (PBI). Además, planteó fortalecer la atención integral desde etapas tempranas, con programas de alimentación que incluyan desayunos y almuerzos escolares.

Su intervención fue interrumpida al cumplirse el tiempo asignado, según indicaron los moderadores del debate. La propuesta incluyó un enfoque en nutrición infantil como parte de las políticas educativas.

El evento es organizado por el Jurado Nacional de Elecciones en el Centro de Convenciones de Lima. Captura de pantalla

Propuestas educativas en el eje del debate

Durante el primer bloque, los candidatos presentaron medidas orientadas a reformar el sistema educativo. El planteamiento de inversión pública marcó uno de los puntos más relevantes, con iniciativas que buscan ampliar cobertura, mejorar infraestructura y fortalecer programas de acceso.

El candidato del Partido Frente de la Esperanza 2021, Fernando Olivera Vega, centró su intervención en el incremento del presupuesto educativo. Señaló que su eventual gobierno asignaría el 8 % del Producto Bruto Interno (PBI) al sector, con el objetivo de ejecutar la mayor inversión registrada en el país en esta materia.

La propuesta se enmarca en un enfoque que vincula educación con equidad social, bajo la premisa de que el acceso al conocimiento reduce brechas y limita la manipulación política.

Dinámica del debate y participación de candidatos

Durante el debate presidencial organizado por el JNE, el candidato Enrique Valderrama del Partido Aprista acusó duramente a Fernando Olivera de representar la corrupción y lo vinculó al gobierno de Alejandro Toledo. La discusión escaló rápidamente, obligando a la intervención de los moderadores | Canal N

El formato del evento establece tiempos precisos para cada intervención. Tras la exposición inicial, los candidatos pueden solicitar la palabra para responder o complementar ideas. Los moderadores Angélica Valdés y Pedro Tenorio recordaron las reglas de participación, incluyendo el límite de dos minutos y treinta segundos por intervención.

Luego de la intervención de Olivera, el turno continuó con otros candidatos. Enrique Valderrama, del Partido Aprista Peruano, planteó la ampliación del programa Beca 18, con una meta de al menos cincuenta mil becas anuales. Su propuesta se orienta a incrementar el acceso a educación superior mediante financiamiento estatal.

El debate reúne a los doce postulantes presentados por el Jurado Nacional de Elecciones: Enrique Valderrama, Walter Chirinos, Fernando Olivera, Carlos Espá, Yonhy Lescano, Carlos Álvarez, Ronald Atencio, Carlos Jaico, Álvaro Paz de la Barra, George Forsyth, Alex Gonzales y Fiorella Molinelli. Cada uno participa en igualdad de condiciones dentro de la estructura definida por la autoridad electoral.

Organización y contexto del proceso electoral

El Jurado Nacional de Elecciones organizó esta segunda ronda como parte del calendario oficial de las Elecciones 2026. El objetivo consiste en garantizar espacios de exposición pública donde los candidatos presenten propuestas verificables ante el electorado.

El Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja, funciona como sede de las sesiones, con medidas de seguridad y transmisión en señal abierta y plataformas digitales. La cobertura nacional permite el seguimiento de las intervenciones en tiempo real.

Los bloques temáticos se desarrollan en jornadas consecutivas, con énfasis en distintos sectores de política pública. Educación figura entre los temas prioritarios, junto con empleo y desarrollo tecnológico, en una agenda que busca reflejar las principales demandas ciudadanas.