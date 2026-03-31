Carlos Álvarez defiende su humor en política: “Es el paso más serio de mi vida, nunca dejaré de ser humorista”

El candidato aseguró que su paso a la política es el más serio de su vida. Exitosa.

El candidato presidencial Carlos Álvarez volvió a captar la atención mediática tras una extensa entrevista en Radio Exitosa, donde abordó con franqueza las críticas a su estilo en el debate presidencial 2026, reflexionó sobre su trayectoria en el entretenimiento y respondió a los cuestionamientos sobre su seriedad como aspirante al sillón presidencial.

En un contexto político marcado por la tensión y la confrontación, el también humorista defendió el uso del humor como una herramienta válida para conectar con la ciudadanía, sin dejar de recalcar que su candidatura responde a una decisión profundamente seria.

El humor en el debate y las críticas de otros candidatos

Durante la conversación, Álvarez fue consultado por las críticas que recibió tras su participación en el debate, donde recurrió a imitaciones y comentarios irónicos. Otros candidatos habían señalado que este tipo de intervenciones desvirtúan un espacio que debería centrarse exclusivamente en propuestas. Ante ello, respondió con su estilo característico: “Pero tengo, pues, un candidato que me quiere quitar el trabajo, porque si no va a perder, este, depende el doce de abril y luego entra, pues, no sé, en la televisión y va a tener un competidor”.

El candidato hizo referencia directa a Álvaro Paz de la Barra, aludiendo a su intervención en el debate: “Entonces, cuando lo veo escuchar: ‘Y nosotros tenemos las cosas políticas así, claras, de la inflación democrática’. Digo, bueno, y no sé, siendo de Alan García, bueno. Entonces, le dije: ‘Bueno, me gusta, me caes tan, tan bien que un día de estos te llevo’”.

“No es falta de respeto”: su defensa del humor

Lejos de considerar el humor como una falta de respeto, Álvarez explicó que se trata de un recurso que busca aliviar la tensión del momento. “Bueno, puede ser una… yo lo hago por una pincelada de humor. No es una falta de respeto al televidente, ni al Jurado Nacional de Elecciones, ni al debate, ¿no? Al contrario. Lo hago con cariño para que… se vive un ambiente tan tenso, ¿viste?, que había un conato, unas escaramuzas medias terribles”, sostuvo.

Además, agregó: “Y entonces, ya con eso la gente se distiende, ¿no? Ya se relaja un poco, ya con la hora avanzada. Y no está de más un poquito de humor, además es inherente a lo mío, es genético ser humorista”, dejando claro que su identidad artística es inseparable de su forma de comunicar.

Carlos Álvarez y Yonhy Lescano intercambiaron puyas en la primera ronda. Foto: captura JNE

De “payaso” a candidato: responde a cuestionamientos

Uno de los momentos más directos de la entrevista se dio cuando se le planteó el calificativo de “payaso”, utilizado por algunos críticos. Frente a ello, Álvarez fue enfático: “No, porque nunca voy a dejar de ser humorista. Pero para mí, este paso que he dado, del mundo del espectáculo a la política, es el paso más serio de mi vida, el servir a mi país. Y lo digo con toda honestidad”.

En esa línea, defendió su conocimiento del país y su trayectoria fuera de campañas electorales: “Por supuesto que sí. Cuarenta años debo haber recorrido haciendo labor social, rincón por rincón. Y no buscando votos, no cada cinco años en campaña. He ido como peruano, como ciudadano, como artista, siempre donde me tocó ayudar”, agregó a Exitosa.

Su recorrido por el país y propuestas clave

Consultado sobre sus próximos pasos, el candidato aseguró que continuará recorriendo el Perú para fortalecer su conexión con la ciudadanía. “Sí, voy a seguir recorriendo el país. Voy al centro del Perú, me voy a la Amazonía, otra vez al norte, voy al sur también de mi país. Y luego vamos a hacer un periplo ya completo por todo Lima”, afirmó.

En cuanto a sus propuestas, el artista cómico reiteró algunos de los ejes principales de su campaña: “Seguiremos con nuestras propuestas en el tema de pena de muerte, en el tema de salud con dignidad y oportunidades para los jóvenes”, marcando una línea clara en temas de seguridad y políticas sociales.

Diferencias con otros candidatos y postura política frente a Keiko Fujimori

Durante la entrevista también se le preguntó por sus diferencias con Keiko Fujimori, una de las principales figuras del escenario electoral. Su respuesta fue tajante: “Todo. Ella ha estado en el poder, la señora, con su partido. Yo nunca he sido funcionario público”.

No obstante, reconoció vínculos pasados con el entorno político: “Fui cercano porque alguna vez lo invité a mi programa de televisión, lo he invitado muchas veces. Apoyé, y no soy hipócrita y lo reconozco, cuando tuvo acciones severas contra el terrorismo y lo capturó al maldito ese de Abimael Guzmán, que no fue logro de Fujimori, fue logro de todos los peruanos”, precisó, destacando también el rol de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Asimismo, recordó su relación con Alberto Andrade: “Yo he tenido la mejor relación con don Alberto Andrade, que en paz descanse. Me invitó una vez a almorzar a la Huaca Pucllana, lo he entrevistado muchísimas veces. Siempre la relación fue muy buena”.

Sobre Alejandro Toledo, evitó profundizar: “No voy a abundar más sobre el tema, porque está pasando un momento muy difícil y yo no hago leña del árbol caído. Me parecería una bajeza”.

Carlos Álvarez deja atrás el humor para dedicarse a la política.

Medidas inmediatas si llega al poder

Finalmente, el candidato detalló cuáles serían sus primeras acciones en caso de llegar a la presidencia. “Primer tema, denunciar el Pacto de San José y aplicar la pena de muerte en el Perú al año de plazo. Segundo, declarar en emergencia la gestión pública en los primeros cien días de gobierno. Y vamos a empoderar sobre todo la salud pública, porque se trata de la vida de la gente”, explicó.

Además, lanzó una de sus declaraciones más duras: “En las primeras veinticuatro horas le voy a dar veinticuatro horas para que la delincuencia extranjera se largue del Perú. Si no, lo saldremos a cazar uno por uno”, una frase que refleja su postura firme frente a la inseguridad.