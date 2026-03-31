Beca 18-2026: 1.554 estudiantes son seleccionados en la primera etapa y accederán a cobertura integral del Estado

Beca 18-2026 inicia adjudicación: 1.554 postulantes obtienen financiamiento para educación superior. (Foto: Agencia Andina)

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), del Ministerio de Educación (Minedu), publicó la lista de 1.554 estudiantes seleccionados en el primer momento del concurso Beca 18-2026, quienes podrán seguir estudios superiores con financiamiento total del Estado. Este grupo representa el 30 % de las 5.184 becas que contempla la convocatoria vigente.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, señaló que los beneficiarios provienen de 153 provincias y destacaron por su alto rendimiento académico tras superar las diferentes etapas del proceso, incluido el examen nacional. Asimismo, indicó que lograron ingresar a carreras con alta demanda y a instituciones de educación superior consideradas entre las más reconocidas.

Primera etapa de Beca 18-2026 beneficia a estudiantes con alto rendimiento académico en todo el país. (Foto: Agencia Andina)

Cobertura integral y proceso

Los seleccionados deberán aceptar la beca a través del módulo Sibec entre el miércoles 1 y el martes 7 de abril. Este paso es indispensable para acceder a los beneficios que ofrece el programa, los cuales incluyen el financiamiento de matrícula, pensiones de estudio y costos asociados al proceso de admisión en instituciones públicas.

Además de los gastos académicos, la beca contempla la cobertura de alimentación, alojamiento y movilidad local, entre otros apoyos, dependiendo de las necesidades del estudiante. De esta manera, el programa busca garantizar la permanencia de los beneficiarios durante toda su formación superior.

Primera etapa de Beca 18-2026 beneficia a estudiantes con alto rendimiento académico en todo el país. (Foto: Agencia Andina)

Alcance y perfil de los becarios

Entre las instituciones con mayor número de seleccionados figuran la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial. También destacan la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)

En cuanto al perfil de los ganadores, el 56 % son menores de edad, mientras que el 43 % tiene entre 18 y 22 años. Asimismo, el 75 % cursó el último año de secundaria en instituciones públicas y un 5 % egresó de los Colegios de Alto Rendimiento.

Más de 1.500 jóvenes acceden a estudios superiores financiados por el Estado con Beca 18-2026. (Foto: Agencia Andina)

Descentralización e inclusión social

El 82 % de los seleccionados estudiará en instituciones ubicadas dentro de su misma región, lo que representa un incremento de 28 puntos porcentuales en comparación con el primer momento de la convocatoria anterior. Esta tendencia favorece la continuidad de los estudios en entornos cercanos a sus comunidades.

Respecto a la procedencia, las regiones con mayor número de beneficiarios son Lima, Cusco, Ayacucho, Huánuco y Puno. Además, el 12 % de los seleccionados pertenece a comunidades campesinas, el 7 % a pueblos nativos amazónicos y el 3 % a la población afroperuana. También se reportó que 20 becarios acreditaron tener alguna discapacidad.

Pronabec - Beca 18

Carreras elegidas y continuidad

Entre las carreras con mayor demanda se encuentran Ingeniería Civil, Medicina Humana, Contabilidad y Economía, reflejando la preferencia de los estudiantes por áreas vinculadas al desarrollo profesional y técnico. Estas elecciones se distribuyen tanto en universidades como en institutos de educación superior.

Finalmente, el Pronabec informó que los postulantes que no resultaron seleccionados en esta primera etapa o no participaron podrán hacerlo en el segundo momento del concurso, que se desarrollará del 6 al 27 de abril, como parte del proceso regular de adjudicación de becas.