Perú

Beca 18 - 2026: proceso y requisitos para que los preseleccionados avancen a la etapa final

Los postulantes deberán cumplir cuatro pasos clave y seguir el cronograma oficial para avanzar en el proceso y acceder a la lista de seleccionados

Guardar
Beca 18 - 2026: los
Beca 18 - 2026: los pasos clave para que los preseleccionados lleguen a la etapa final| Andina

La convocatoria 2026 de Beca 18 entró en su fase decisiva, permitiendo que 16.148 preseleccionados —quienes obtuvieron los puntajes más altos en el Examen Nacional de Preselección y cumplen condiciones priorizables— compitan por una de las 5.184 becas integrales del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), organismo adscrito al Ministerio de Educación.

Estas becas cubren íntegramente los gastos para cursar una carrera profesional en institutos, escuelas o universidades elegibles. A continuación, se detallan los pasos que los preseleccionados deben seguir para avanzar hacia la obtención del beneficio.

Pronabec define fecha clave para
Pronabec define fecha clave para resultados del ENP y detalla los beneficios completos de Beca 18| Pronabec

Los 4 pasos que deben seguir

  • Paso 1: Revisa si estás preseleccionado

Verificar si el nombre figura en la lista oficial de preseleccionados publicada en la página web del concurso. Revisar detalladamente las bases: cronograma, requisitos, tabla de puntajes, documentos exigidos para la postulación y demás detalles fundamentales.

  • Paso 2: Acceso a la plataforma

Consultar la oferta educativa de institutos, escuelas y universidades elegibles. Además, acceder a recursos de orientación vocacional y materiales para reforzar conocimientos académicos, a fin de tomar una decisión informada sobre la carrera profesional.

  • Paso 3: Selección de carrera, institución y sede

Elegir la carrera, la institución de educación superior y la sede donde se desea estudiar.

Postular e ingresar a la institución seleccionada y obtener la constancia o certificado de ingreso definitivo.

Considerar que el proceso de evaluación otorga mayor puntaje a quienes optan por instituciones públicas, carreras de alta demanda laboral —según la EDO 2026— en Instituciones de Educación Superior Tecnológica, o eligen formarse en regiones con menor matrícula estudiantil.

  • Paso 4: Postulación virtual mediante el Módulo Sibec

Postular a la etapa de selección a través del Módulo Sibec.

¿Qué documentos debe presentar el preseleccionado?

  • Adjuntar el Certificado Oficial de Estudios o la Constancia de Logros de Aprendizaje de la secundaria completa, según corresponda.
  • Cargar la constancia de ingreso y completar la información académica de la carrera e institución elegida.
  • Realizar la firma electrónica en la plataforma, revisando cuidadosamente todos los datos y archivos para evitar observaciones.
  • Tener en cuenta los plazos: el primer periodo de postulación estará abierto hasta el 6 de marzo a las 23:59 horas, y el segundo periodo se desarrollará del 6 al 27 de abril, también hasta las 23:59 horas.
Beca 18 brinda cobertura total,
Beca 18 brinda cobertura total, seleccionados esperan resultados del examen de preselección| Pronabec

Cronograma del primer momento para obtener las becas Beca 18 – 2026

A continuación se detalla el cronograma oficial del primer momento de postulación, en el que se asignará el 30 % del total de las becas:

  • Fase de postulación para la selección: del 25/02/2026 al 06/03/2026 (23:59 horas)
  • Fase de validación y subsanación: del 27/02/2026 al 23/03/2026
  • Fase de asignación de puntajes y selección: del 24/03/2026 al 30/03/2026
  • Publicación de resultados: 31/03/2026

Los postulantes deberán cumplir cada etapa en las fechas indicadas para continuar en el proceso de adjudicación de la beca.

Los preseleccionados deben mantenerse atentos a la publicación de la lista de seleccionados, que el Pronabec difundirá el 31 de marzo para el primer momento y el 25 de mayo para el segundo. Aquellos que resulten seleccionados deberán aceptar la beca en el plazo indicado en el cronograma; de lo contrario, perderán el beneficio.

Temas Relacionados

Beca 18Lista de preseleccionadosPronabecperu-noticiasCronograma Beca 18Minedu

Más Noticias

¿Dónde votar en estas Elecciones 2026?: LINK de la ONPE para consultar con el DNI

La plataforma digital de la ONPE permite deste este semana a los peruanos dentro y fuera del país identificar con rapidez su mesa y local de votación con solo ingresar el número del documento de identidad

¿Dónde votar en estas Elecciones

Extorsionador ‘Negro Marín’ llegó al Perú extraditado desde España: fue aliado de ‘El Jorobado’ y rival de ‘El Monstruo’

Miguel Ángel Marín Morón cayó en Madrid en noviembre del 2025 luego de un operativo entre la PNP y la interpol

Extorsionador ‘Negro Marín’ llegó al

Cayetana Bogani reaparece en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y usuarios quedan sorprendidos: “Regresó la Chamaquita”

Alessandra Denegri fue una de las sorpresas del adelanto de la nueva temporada de la serie. Las redes sociales estallaron con su aparición

Cayetana Bogani reaparece en ‘Al

Imitador de Pedro Suárez Vértiz de ‘Yo Soy’ arremete contra el jurado tras eliminación: “Dicen que soy indisciplinado”

Tony Lino usó sus redes sociales para referirse a su salida del programa, luego de exponerse que faltó en algunas ocasiones a sus ensayos

Imitador de Pedro Suárez Vértiz

Prisión preventiva y confesión: el giro en el caso del policía que mató a su colega en Áncash

La confesión del brigadier José Enrique Villafán Arteaga, tras cinco días de silencio y bajo prisión preventiva, reorienta la investigación por la muerte de la suboficial Marleny Rucana Silvestre

Prisión preventiva y confesión: el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú condena ataques contra Emiratos

Perú condena ataques contra Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Jordania y otros países del Golfo

Enma Benavides: ANC del PJ rechaza propuesta de destitución y le impone suspensión por 4 meses

José Jerí y la última ‘ley procrimen’ que dejó antes de ser censurado por el Congreso

Grupo especial contra las extorsiones no podrá implementarse: José Jerí modificó el financiamiento y lo dejó sin presupuesto

Alejandro Cavero y Sigrid Bazán habrían dado información falsa en sus hojas de vida

ENTRETENIMIENTO

Cayetana Bogani reaparece en ‘Al

Cayetana Bogani reaparece en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y usuarios quedan sorprendidos: “Regresó la Chamaquita”

Imitador de Pedro Suárez Vértiz de ‘Yo Soy’ arremete contra el jurado tras eliminación: “Dicen que soy indisciplinado”

Laura Spoya sobre el joven que retiró objetos de su auto tras accidente: “No tengo por qué dar explicaciones”

‘Valentina Valiente’, la nueva novela de Latina protagonizada por Mayra Goñi y Rodrigo Brand: fecha y hora de estreno

Susan Ochoa rinde homenaje a las mujeres con su tema ‘Reina’: “Está hecha para acariciar a nuestra niña interior”

DEPORTES

Universitario vs FC Cajamarca EN

Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: punto a punto del clásico por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Tomás Andrade con Infobae Perú: el camino a transitar con FC Cajamarca, lo que aprendió en River Plate y por qué Hernán Barcos es un “distinto”

Deportivo Llacuabamba ficha al experimentado Marcos Díaz, guardameta argentino con pasado en Boca Juniors y Huracán

Resultados de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos