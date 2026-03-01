Beca 18 - 2026: proceso y requisitos para que los preseleccionados avancen a la etapa final

Beca 18 - 2026: los pasos clave para que los preseleccionados lleguen a la etapa final| Andina

La convocatoria 2026 de Beca 18 entró en su fase decisiva, permitiendo que 16.148 preseleccionados —quienes obtuvieron los puntajes más altos en el Examen Nacional de Preselección y cumplen condiciones priorizables— compitan por una de las 5.184 becas integrales del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), organismo adscrito al Ministerio de Educación.

Estas becas cubren íntegramente los gastos para cursar una carrera profesional en institutos, escuelas o universidades elegibles. A continuación, se detallan los pasos que los preseleccionados deben seguir para avanzar hacia la obtención del beneficio.

Pronabec define fecha clave para resultados del ENP y detalla los beneficios completos de Beca 18| Pronabec

Los 4 pasos que deben seguir

Paso 1: Revisa si estás preseleccionado

Verificar si el nombre figura en la lista oficial de preseleccionados publicada en la página web del concurso. Revisar detalladamente las bases: cronograma, requisitos, tabla de puntajes, documentos exigidos para la postulación y demás detalles fundamentales.

Paso 2: Acceso a la plataforma

Consultar la oferta educativa de institutos, escuelas y universidades elegibles. Además, acceder a recursos de orientación vocacional y materiales para reforzar conocimientos académicos, a fin de tomar una decisión informada sobre la carrera profesional.

Paso 3: Selección de carrera, institución y sede

Elegir la carrera, la institución de educación superior y la sede donde se desea estudiar.

Postular e ingresar a la institución seleccionada y obtener la constancia o certificado de ingreso definitivo.

Considerar que el proceso de evaluación otorga mayor puntaje a quienes optan por instituciones públicas, carreras de alta demanda laboral —según la EDO 2026— en Instituciones de Educación Superior Tecnológica, o eligen formarse en regiones con menor matrícula estudiantil.

Paso 4: Postulación virtual mediante el Módulo Sibec

Postular a la etapa de selección a través del Módulo Sibec.

¿Qué documentos debe presentar el preseleccionado?

Adjuntar el Certificado Oficial de Estudios o la Constancia de Logros de Aprendizaje de la secundaria completa, según corresponda.

Cargar la constancia de ingreso y completar la información académica de la carrera e institución elegida.

Realizar la firma electrónica en la plataforma, revisando cuidadosamente todos los datos y archivos para evitar observaciones.

Tener en cuenta los plazos: el primer periodo de postulación estará abierto hasta el 6 de marzo a las 23:59 horas, y el segundo periodo se desarrollará del 6 al 27 de abril, también hasta las 23:59 horas.

Beca 18 brinda cobertura total, seleccionados esperan resultados del examen de preselección| Pronabec

Cronograma del primer momento para obtener las becas Beca 18 – 2026

A continuación se detalla el cronograma oficial del primer momento de postulación, en el que se asignará el 30 % del total de las becas:

Fase de postulación para la selección: del 25/02/2026 al 06/03/2026 (23:59 horas)

Fase de validación y subsanación: del 27/02/2026 al 23/03/2026

Fase de asignación de puntajes y selección: del 24/03/2026 al 30/03/2026

Publicación de resultados: 31/03/2026

Los postulantes deberán cumplir cada etapa en las fechas indicadas para continuar en el proceso de adjudicación de la beca.

Los preseleccionados deben mantenerse atentos a la publicación de la lista de seleccionados, que el Pronabec difundirá el 31 de marzo para el primer momento y el 25 de mayo para el segundo. Aquellos que resulten seleccionados deberán aceptar la beca en el plazo indicado en el cronograma; de lo contrario, perderán el beneficio.