Perú

Fiorella Molinelli promete capturar a Vladimir Cerrón y Juan Silva en 90 días con apoyo de inteligencia

La candidata criticó propuestas como la pena de muerte, calificándolas de inviables frente a un sistema judicial débil

Guardar
Conoce los planes de gobierno de los candidatos presidenciales en el bloque dedicado a la seguridad. Desde la creación de un Consejo Nacional de Moral Pública hasta la implementación de comisarías inteligentes, estas son las soluciones que proponen | Canal N

La segunda jornada del debate presidencial en Centro de Convenciones de Lima abrió con un tono centrado en la seguridad ciudadana y el combate a la corrupción. Desde las 8 p.m., once aspirantes a la presidencia expusieron propuestas ante el público y el Jurado Nacional de Elecciones, entidad encargada de la organización del encuentro. El contexto político sumó tensión a la jornada, con temas judiciales y casos de prófugos en agenda.

En ese escenario, la candidata Fiorella Molinelli presentó una de las intervenciones más comentadas de la noche. Su discurso incluyó anuncios directos sobre la captura de figuras buscadas por la justicia, lo que generó reacciones inmediatas entre analistas y participantes del debate.

El intercambio de propuestas también incluyó críticas al sistema judicial y a la capacidad del Estado frente al crimen organizado. Las intervenciones se enfocaron en la necesidad de reformas estructurales y en medidas de impacto inmediato, según lo expuesto por los candidatos durante el evento.

Promesa de captura en 90 días

La intervención de Fiorella Molinelli
La intervención de Fiorella Molinelli fue una de las más comentadas por su promesa de capturas en 90 días. (Composición: Infobae)

Durante su turno, Fiorella Molinelli afirmó: “En un plazo de 90 días, con apoyo de la DINI, capturaremos a Vladimir Cerrón y a Juan Silva para demostrar que la autoridad ha vuelto”. La referencia a la Dirección Nacional de Inteligencia colocó en el centro del debate el rol de los organismos de inteligencia en la lucha contra la criminalidad.

La candidata también cuestionó propuestas que plantean sanciones extremas sin resolver problemas estructurales. En ese sentido, señaló: “¿Sabes qué es puro floro? Que te hablen de pena de muerte y de fusilar, cuando el poder judicial es incapaz de agarrar extorsionadores, violadores, deudores de alimentos”. En su intervención, insistió en la necesidad de fortalecer el sistema judicial como punto de partida.

Además, propuso la creación de una nueva unidad policial: “Trabajaremos para tener en un plazo, eh, de no más de cien días una nueva policía de investigaciones del Perú”. A esto sumó medidas como indemnizaciones para víctimas y acciones dirigidas a enfrentar mafias.

Ausencia de Cerrón y contexto judicial

La posible intervención de Vladimir
La posible intervención de Vladimir Cerrón ha estado condicionada por diversas limitaciones legales y disposiciones fijadas por los organismos electorales. Foto: Perú Hoy

El debate se desarrolló con la ausencia de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, quien permanece en condición de prófugo desde el 6 de octubre de 2023. Según los datos disponibles a la fecha, acumula 900 días fuera del alcance de la justicia. Pese a esa situación, mantiene actividad en redes sociales como X y TikTok, donde difunde mensajes políticos.

El caso de Cerrón incluye órdenes de prisión preventiva vinculadas a investigaciones como el presunto financiamiento ilícito en el caso conocido como “Los Dinámicos del Centro”. El Ministerio del Interior elevó la recompensa por información que facilite su captura a 500 mil soles.

La mención a Juan Silva también remite a procesos judiciales abiertos, lo que refuerza el peso del tema en el debate electoral. La presencia de nombres vinculados a investigaciones penales marcó parte de la agenda política en el evento.

Situación judicial de la candidata

Candidata presidencial Fiorella Molinelli: experiencia
Candidata presidencial Fiorella Molinelli: experiencia técnica y propuestas para un nuevo gobierno| Foto: El Peruano

Antes del inicio del debate presidencial, la jueza Fenirupd Leky Chagua Payano, del 30° Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de la Corte Superior de Justicia de Lima, dictó auto de enjuiciamiento en contra de Fiorella Molinelli y de otros doce imputados.

El proceso se relaciona con la concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero. Según el Ministerio Público, la candidata figura como autora del presunto delito de colusión agravada, tipificado en el artículo 384 del Código Penal. La acusación sostiene que participó en la aprobación de una adenda que generó ventajas económicas indebidas para la concesionaria.

La Fiscalía solicita una pena de 10 años de prisión, además de inhabilitación por el mismo periodo y una multa equivalente al 25% de sus ingresos diarios durante 487 días. También plantea el pago solidario de más de 268 millones de dólares en favor del Estado. La Contraloría General de la República y peritajes oficiales respaldan la tesis de un perjuicio económico.

La defensa de Molinelli presentó informes periciales para cuestionar la existencia de daño patrimonial. Sin embargo, el juzgado consideró que la imputación cumple los requisitos legales para el inicio del juicio oral, con la participación de la Procuraduría como actor civil.

Temas Relacionados

Fiorella MolinelliVladimir CerrónJuan SilvaINPEdenate presidencialperu-politica

Más Noticias

El tenso enfrentamiento entre Pamela López y Paul Michael por sus celos hacia Mark Vito en 'La Granja VIP': "Eres insoportable"

La empresaria y participante sorprendió al responder con firmeza a los cuestionamientos de su pareja tras una charla con Mark Vito, desatando debate sobre los límites de la confianza en la convivencia televisiva

El tenso enfrentamiento entre Pamela

Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO HOY: segunda fecha con 11 candidatos, temas y todo sobre la jornada del 24 de marzo

Hoy, once candidatos expondrán sus propuestas sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, integridad pública y corrupción

Debate presidencial Perú 2026 EN

“Esta gente tiene sicarios”: Fernando Olivera denuncia ser vigilado y responsabiliza a César Acuña si sufre un atentado

El candidato del Frente de la Esperanza afirmó haber sido objeto de seguimientos y responsabilizó al líder de APP de cualquier ataque en su contra, tras acusarlo de vínculos con el narcotráfico y de utilizar la UCV para lavar dinero

“Esta gente tiene sicarios”: Fernando

Sismo remeció el Callao este martes 24 de marzo: ¿Dónde fue el epicentro, según el IGP?

El movimiento se registró a las 21:21 horas con una magnitud de 3.5 y una profundidad de 60 kilómetros, según el reporte oficial del IGP. Autoridades precisaron que el fenómeno tuvo su origen en el mar, a varios kilómetros de la costa chalaca

Sismo remeció el Callao este

Gana Diario del 24 de marzo de 2026: descubre los números ganadores del último sorteo

Como cada martes, La Tinka da a conocer los números resultados del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los ganadores del sorteo 4530

Gana Diario del 24 de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cuatro candidatos de la segunda

Cuatro candidatos de la segunda fecha del debate coinciden en disolver la ATU: estos fueron sus principales argumentos

Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO HOY: segunda fecha con 11 candidatos, temas y todo sobre la jornada del 24 de marzo

“Esta gente tiene sicarios”: Fernando Olivera denuncia ser vigilado y responsabiliza a César Acuña si sufre un atentado

Francisco Diez Canseco propone un Consejo Nacional de Moral Pública y reducción de ministerios en debate presidencial

Preguntas ciudadanas en el Debate Presidencial 2026: así respondieron los candidatos de la jornada del martes 24

ENTRETENIMIENTO

El tenso enfrentamiento entre Pamela

El tenso enfrentamiento entre Pamela López y Paul Michael por sus celos hacia Mark Vito en 'La Granja VIP': "Eres insoportable"

Melcochita deja Perú y asegura cubrir todos los gastos de sus hijas: “Me siento tranquilo”

Melanie Martínez se quiebra y denuncia maltrato de Karla Tarazona a su hija Camila: “Cuando era chiquita no la trataban bien”

Álvaro Paz de la Barra pide perdón a Sofía Franco por acusarla de alcoholismo, drogadicción y ludopatía en debate presidencial

Rodrigo González y Gigi Mitre sobre la pausa de ‘La Manada’: “La crisis es por miedo a perder auspiciadores”

DEPORTES

Wilder Cartagena compartirá vestuario en

Wilder Cartagena compartirá vestuario en Orlando City con Antoine Griezmann, campeón del mundo con Francia y leyenda del Atlético Madrid

¿Carlos Desio conversó con Jorge Sampaoli para asumir la dirección técnica del Sport Boys? La respuesta del entrenador del club del Callao

Este es el sorprendente nuevo equipo de Jean Deza tras quedar descartado por Sport Boys y mantener contrato con Santos de Liga 2

Edison Flores y los secretos más íntimos con Pablo Guede en México: pesadillas por un error, elogios al DT y su venta a la MLS

Flavia Montes respalda el compromiso de la San Martín y rechaza críticas: “¿No te das cuenta que Fernanda Tomé se tira al piso?”