Qué se celebra el 30 de marzo en el Perú: memorias de lucha, tragedia y formación nacional

Las conmemoraciones del día incluyen el nacimiento de figuras militares, tragedias naturales, gestas por la independencia y la pérdida de un referente musical, episodios que reflejan la evolución del país a través de sus siglos (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 30 de marzo reúne hechos clave de la historia peruana, desde el nacimiento del marino Manuel Villar Olivera en 1801 hasta su participación en guerras decisivas.

En 1822, María Parado de Bellido fue capturada por apoyar la independencia y se convirtió en símbolo de valentía. En 1828, un terremoto devastó Lima y el Callao. En 1861 se crearon Piura y Paita.

Finalmente, en 1975 murió el compositor Manuel Covarrubias, figura esencial del vals criollo peruano tradicional y memoria cultural. Estos episodios reflejan luchas, tragedias, formación territorial y riqueza cultural que marcan la identidad del Perú a lo tiempo actual.

30 de marzo de 1801 – Nace Manuel Villar Olivera, marino peruano que combatió desde la Independencia hasta la Guerra del Pacífico

Desde Lima al mar abierto, Manuel Villar Olivera construyó una vida entre combates y lealtades. Su historia atraviesa la independencia y llega hasta la defensa final del Perú en guerra. (archivohistoricodemarina.mil.pe)

Manuel Villar Olivera nació en Lima en 1801 y dedicó su vida al mar y a la defensa del Perú. Se formó en la Real Academia de Náutica y se unió a la causa independentista, participando en la captura de la fragata Esmeralda.

A lo largo de su carrera intervino en conflictos clave como la guerra contra la Gran Colombia y el combate de Abtao. Incluso en la vejez, luchó en la Guerra del Pacífico, defendiendo Lima.

Alcanzó el grado de contraalmirante y falleció en el Callao en 1889, tras una vida marcada por el servicio militar.

30 de marzo de 1822 – Captura de María Parado de Bellido, heroína que prefirió morir antes que traicionar

En Huamanga, el silencio de María Parado de Bellido se volvió símbolo. Prefirió enfrentar la muerte antes que traicionar a quienes luchaban por la libertad del Perú. (Museo Fortaleza Real Felipe)

El 30 de marzo de 1822, María Parado de Bellido fue capturada en Huamanga tras descubrirse una carta en la que alertaba a patriotas sobre movimientos realistas. Aunque analfabeta, dictaba mensajes para apoyar la causa independentista.

Durante su interrogatorio fue sometida a presiones y torturas, pero se negó a revelar nombres, asumiendo la responsabilidad de sus actos. Su silencio selló su destino: semanas después fue fusilada.

Su sacrificio la convirtió en símbolo de valentía y lealtad a la independencia del Perú, recordada como una de las grandes mártires del proceso emancipador.

30 de marzo de 1828 – Terremoto de Lima devasta la capital y provoca un tsunami en la costa peruana

Un violento sismo quebró Lima y estremeció la costa peruana. En minutos, casas, templos y vidas quedaron marcadas por uno de los desastres más duros del siglo XIX. (tierra-inca.com)

El 30 de marzo de 1828, un fuerte terremoto sacudió Lima durante más de un minuto, causando graves daños en viviendas, iglesias y edificaciones. El movimiento también afectó al Callao, Chorrillos, Chancay y otras localidades cercanas, además de generar un tsunami en la costa.

Se registraron derrumbes, grietas y destrucción de infraestructuras, mientras la población buscaba refugio en espacios abiertos por temor a réplicas.

Aunque no hubo un conteo exacto, se estimaron decenas de fallecidos y numerosos heridos. El desastre obligó a postergar actos oficiales y dejó a la ciudad en condiciones críticas durante varios días.

30 de marzo de 1861 – Creación del departamento de Piura, región clave del norte peruano

Con raíces prehispánicas y mirada al futuro, Piura se integró al Perú como departamento en 1861. Desde entonces, su desarrollo marcó el pulso del norte. (Urbania)

El departamento de Piura fue creado en 1861 como parte de la organización republicana del Perú, integrando inicialmente las provincias de Piura, Paita y Ayabaca.

Su territorio posee una historia milenaria que abarca culturas preincaicas, el dominio inca y la llegada de los españoles, quienes fundaron allí la primera ciudad del país en 1532. Durante la independencia, Piura se sumó tempranamente a la causa libertadora.

Con el tiempo, la región se consolidó como un importante centro agrícola, comercial y portuario. Hoy destaca por su diversidad geográfica, que combina costa, sierra y ecosistemas únicos en el norte peruano.

30 de marzo de 1861 – Creación de la provincia de Paita, enclave histórico y portuario del norte peruano

Paita, puerto de historia y comercio, fue reconocida como provincia en 1861. Su vínculo con el mar la convirtió en punto estratégico del norte peruano. (Andina)

La provincia de Paita fue creada el 30 de marzo de 1861 durante el gobierno de Ramón Castilla, integrándose al departamento de Piura. Su territorio posee una historia milenaria que se remonta a culturas prehispánicas como los tallanes, vinculados al mar y al comercio.

Durante la colonia, su puerto fue un punto estratégico para el intercambio con España y la llegada de autoridades.

Con el tiempo, Paita se consolidó como un importante centro pesquero y comercial del norte del Perú. Hoy destaca por su actividad marítima y su relevancia histórica en el desarrollo regional.

30 de marzo de 1975 – Fallece Manuel Covarrubias Castillo, compositor criollo que inmortalizó la emoción del vals

Con la muerte de Manuel Covarrubias se apagó una voz del vals criollo. Su música, cargada de nostalgia, sigue latiendo en la memoria de Lima antigua. (Glorias del Criollismo)

Manuel Covarrubias Castillo, conocido como “Mañuco”, fue uno de los grandes compositores de la música criolla peruana. Nacido en Lima en 1896, combinó su oficio de marmolista con una prolífica creación musical marcada por la sensibilidad y la nostalgia.

Contemporáneo de Felipe Pinglo, dejó valses emblemáticos como “Recordando a mi madre” y “Tus pupilas”, piezas que reflejan el alma de la Lima tradicional.

Su obra fue interpretada por exponentes de la Guardia Vieja, consolidándolo como una figura esencial del cancionero nacional. Falleció el 30 de marzo de 1975, dejando un legado imborrable.