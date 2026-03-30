Polémica deuda escolar de S/60 000 enfrenta a Christian Cueva y Pamela López: "No los matriculé porque no he pagado esa pensión"

Christian Cueva niega ser responsable por la deuda de 60 mil soles con el colegio de sus hijos y apunta a Pamela López como la responsable. (Instagram Christian Cueva / Pamela López)

La polémica entre Christian Cueva y Pamela López por la manutención y la educación de sus hijos sumó un nuevo capítulo. Luego de que la influencer y participante del reality ‘La Granja VIP’ revelara en televisión que mantiene una deuda de 60 mil soles con el colegio de sus tres hijos, el futbolista decidió responder públicamente y deslindar toda responsabilidad sobre la situación.

El futbolista, a través de su abogado, respondió a las declaraciones que hizo su aún esposa en el reality de convivencia y negó ser el causante de la millonaria deuda escolar. La defensa de Cueva alega que la obligación de pago corresponde a la madre, mientras la influencer sostiene que la situación ha dejado a sus hijos sin matrícula este año.

A través de un video difundido en redes sociales, el abogado de Cueva, Zamir Villaverde, rechazó las afirmaciones de Pamela López y aseguró que la deuda corresponde a la madre de los menores. “Debemos precisar que es la señora quien ha generado de manera irresponsable una deuda con el colegio donde estudian sus menores hijos por un monto aproximado de 60 mil soles, que corresponde al pago de matrícula y pensiones”, declaró el letrado.

El Estudio Villaverde, en representación legal de Christian Cueva, emite un comunicado para desmentir las afirmaciones de Pamela López sobre el incumplimiento de sus deberes como padre. En el video, se aclara que la deuda escolar de 60 000 soles fue generada por ella y se detalla la propuesta conciliatoria que incluye un aumento en la pensión de alimentos y el pago de dicha deuda. Video: TikTok @estudiovillaverde

Según la defensa de Cueva, el atraso en los pagos corresponde a los meses de julio a diciembre de 2025 y la institución educativa ya notificó el incumplimiento al Juzgado de Paz Letrado, para exhortar y obligar a la señora Pamela López a cumplir con realizar los pagos correspondientes.

La versión de Cueva: ofrecimiento de pago y propuesta conciliatoria

El abogado de Christian Cueva no solo responsabilizó a Pamela López por la deuda, sino que también reveló que el futbolista ofreció pagar el monto pendiente para evitar que sus hijos se vean perjudicados. De acuerdo con Villaverde, durante una reunión de conciliación realizada el 6 de marzo, Cueva propuso asumir la deuda de 60 mil soles con el colegio, así como el pago de la matrícula y las mensualidades atrasadas.

Sin embargo, según la defensa del futbolista, Pamela López se negó a aceptar el acuerdo. “El día 6 de marzo nos reunimos con la señora Pamela López y su abogado con la finalidad de darle una propuesta conciliatoria en beneficio de sus menores hijos que dice lo siguiente: ‘Propongo pagar la matrícula y mensualidad atrasada de 60 mil soles, que no pagó la señora en su debido momento con el dinero de la consignación judicial’”, detalló el letrado en el video.

En un momento de sinceridad, Pamela López se quiebra al revelar que no ha podido matricular a sus hijos en el colegio debido a una deuda de 60,000 soles. Comparte su angustia y la incertidumbre que vive por la educación de sus pequeños. Video: TikTok @gatpirra_clips

El abogado enfatizó que, antes del inicio del proceso judicial por alimentos, era el propio Christian Cueva quien pagaba de forma directa y puntual los gastos de colegio y movilidad de los menores. Además, el futbolista propuso una pensión de alimentos de 18 mil soles mensuales, que incluiría alimentación, educación, vestimenta y recreación de sus hijos. Según su defensa, la propuesta fue rechazada por la influencer.

Actualmente, el popular ‘Aladino’ cumple con el pago de una asignación anticipada de 12 mil soles mensuales, aunque Pamela López ha sostenido en el reality que el monto no es suficiente para cubrir todos los gastos escolares.

El testimonio de Pamela López y el temor por el futuro de sus hijos

Pamela López, por su parte, se mostró visiblemente afectada al abordar la situación en ‘La Granja VIP’. En conversación con sus compañeros, confesó que sus hijos no han podido ser matriculados este año debido a la deuda acumulada de 60 mil soles en el colegio. “Yo tengo un problema bien bravo. Debo S/60 000 en el colegio. No los matriculé porque no he pagado esa pensión. El día que yo entro acá, entré con el corazón… y no quiero enterarme porque sino rompo en llanto. No sé en qué colegio están ni nada”, afirmó con lágrimas.

En un momento de total vulnerabilidad, Pamela López rompe en llanto al confesarle a sus compañeros de 'La Granja VIP' los detalles de su separación con Christian Cueva. Teme quedar desamparada junto a sus hijos. Video: TikTok @cortostv01

La influencer también relató su frustración ante el proceso de conciliación con Cueva y expresó su temor de quedar desprotegida junto a sus hijos tras el divorcio. Según su versión, la única vivienda que les quedaría ya habría sido transferida a terceros y la propuesta de Cueva solo consideraría una camioneta y un terreno de bajo valor como bienes a repartir.

“Un día antes de entrar a la Granja me sienta para conciliar pero en esa conciliación me ofrece pagar directamente el colegio, en el divorcio solamente entraría una camioneta que la tiene usando, la ha usado todo este tiempo su amante y un terreno de mil soles”, relató, asegurando que no existe ninguna protección real para ella ni para su familia.