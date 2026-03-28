Perú

Melissa Klug insulta a Pamela López en ‘La Granja VIP’ y Jesús Barco la enfrenta en vivo: “Cállate”

La tensión explotó durante una cena en el reality cuando la popular ‘Blanca de Chucuito’ lanzó un comentario ofensivo que incomodó a todos

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La presencia de Pamela López desató una reacción inesperada que terminó en confrontación. Panamericana Televisión/ La Granja Vip.

La convivencia dentro del reality ‘La Granja VIP’ volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que Melissa Klug protagonizara un tenso episodio que dejó al descubierto no solo la fragilidad de las relaciones dentro del programa, sino también las emociones contenidas que, en determinados contextos, terminan desbordándose.

La escena, que rápidamente se viralizó en redes sociales, tuvo como detonante un comentario ofensivo dirigido hacia Pamela López, lo que generó incomodidad inmediata en el ambiente y una reacción directa de Jesús Barco, quien no dudó en intervenir.

Escándalo en ‘La Granja VIP’: Melissa Klug lanza insulto y Barco la frena en seco. Captura: La Granja Vip.
Escándalo en ‘La Granja VIP’: Melissa Klug lanza insulto y Barco la frena en seco. Captura: La Granja Vip.

Todo ocurrió en un momento aparentemente cotidiano: la cena. Sentados alrededor de la mesa se encontraban Melissa Klug, Jesús Barco y Pati Lorena, compartiendo un espacio que, hasta ese instante, parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, la dinámica cambió abruptamente cuando Pamela López se acercó al cuarto del capataz, un movimiento que no pasó desapercibido para los presentes.

Fue entonces cuando surgió la curiosidad. “¿Quién toca la puerta?”, preguntó Pati Lorena, sin anticipar la reacción que vendría a continuación.

Escándalo en ‘La Granja VIP’: Melissa Klug lanza insulto y Barco la frena en seco. Captura: La Granja Vip.
Escándalo en ‘La Granja VIP’: Melissa Klug lanza insulto y Barco la frena en seco. Captura: La Granja Vip.

Melissa Klug le dice prost* a Pamela López

En ese instante, Melissa Klug intervino con un comentario que marcaría el rumbo del episodio. Sin medir el alcance de sus palabras y con el micrófono encendido, lanzó un insulto directo: “La prost*”**, en clara alusión a Pamela López. La frase, cargada de desdén, rompió el ambiente y generó un silencio inmediato, de esos que no necesitan explicación para evidenciar la incomodidad colectiva. La escena dejó ver un quiebre en el tono del programa, que pasó de la convivencia a la confrontación en cuestión de segundos.

Escándalo en ‘La Granja VIP’: Melissa Klug lanza insulto y Barco la frena en seco. Captura: La Granja Vip.
Escándalo en ‘La Granja VIP’: Melissa Klug lanza insulto y Barco la frena en seco. Captura: La Granja Vip.

La reacción de Jesús Barco fue tan inmediata como reveladora. El futbolista, visiblemente incómodo, dirigió una mirada fija hacia Melissa Klug, como intentando procesar lo que acababa de escuchar. Ese breve pero significativo gesto fue el preludio de su intervención. Mientras la tensión se mantenía en el aire, Klug intentó justificar sus palabras con una frase que no logró disipar la situación: “Está apagado todo”, insinuando que su comentario no estaba siendo registrado.

Sin embargo, lejos de minimizar el hecho, Jesús Barco decidió marcar distancia. Con un tono firme, pero sin elevar la voz, respondió: “No importa, igual cállate, deja de hablar así”. La frase, breve pero contundente, no solo evidenció su desacuerdo con la forma en que Melissa Klug se expresó, sino que también dejó claro que, para él, el respeto no depende de si las cámaras están encendidas o no.

Escándalo en ‘La Granja VIP’: Melissa Klug lanza insulto y Barco la frena en seco. Captura: La Granja Vip.
Escándalo en ‘La Granja VIP’: Melissa Klug lanza insulto y Barco la frena en seco. Captura: La Granja Vip.

Melissa Klug defiende a Samahara Lobatón

Pero la noche no terminó ahí. En otro momento del programa, Melissa volvió a mostrar su carácter firme, esta vez al dirigirse directamente a su hija con una advertencia relacionada con Diego Chávarri, su expareja. El tema surgió en medio de interacciones dentro del reality, donde las tensiones entre participantes comienzan a escalar.

Oye él es un malcriado de mier... no te metas con él, no hagas que te falte el respeto y yo me tenga que meter y le saque la recon.. y me boten en una... déjate de hacerte la...”, expresó visiblemente indignada. Sus palabras, lejos de ser un simple consejo, sonaron como una advertencia directa, dejando claro que no estaba dispuesta a tolerar situaciones que involucren faltas de respeto hacia su hija.

Melissa, fiel a su estilo frontal, fue más allá al explicar las posibles consecuencias de un enfrentamiento. “Te van a faltar el respeto, yo no me voy a quedar callada y me van a tener que botar porque le voy a sacar la reconch... le voy a reventar una botella en la cabeza o algo”, añadió. La intensidad de sus declaraciones reflejó no solo su temperamento, sino también su instinto protector.

Samahara Lobatón tiene descuido y confiesa que Jesús Barco entrará a ‘La Granja VIP Perú’. X
Samahara Lobatón tiene descuido y confiesa que Jesús Barco entrará a ‘La Granja VIP Perú’. X

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