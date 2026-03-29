Perú

Christian Cueva propone S/18 mil de pensión para sus hijos y ofrece bienes a Pamela López en conciliación

Tras las declaraciones de Pamela López en ‘La Granja VIP’ sobre su última reunión con el futbolista, su equipo legal salió a aclarar la situación

Guardar
Tras las declaraciones de Pamela López en ‘La Granja VIP’ sobre su última reunión con el futbolista, su equipo legal salió a aclarar la situación | Instagram

Christian Cueva presentó una propuesta conciliatoria que contempla el pago de S/18.000 mensuales como pensión de alimentos para sus tres hijos, así como la transferencia de bienes a su expareja, Pamela López. El documento, difundido por su abogado Zamir Villaverde, detalla los términos ofrecidos en el marco del conflicto legal que ambos mantienen por la manutención y el régimen de visitas.

La controversia se reavivó luego de las declaraciones de López en el reality ‘La Granja VIP’, donde relató aspectos de la última reunión que sostuvo con el futbolista antes de su ingreso al programa. Tras la emisión del episodio, el equipo legal de Cueva difundió la propuesta formal en redes sociales, buscando aclarar los alcances y condiciones del ofrecimiento.

De acuerdo con el texto presentado, la pensión mensual incluye alimentación, educación, vestimenta y recreación para los menores. Adicionalmente, el futbolista se compromete a cubrir el seguro médico de los niños y asumir el pago de la matrícula escolar, así como una deuda de S/60.000 correspondiente al colegio, monto que fue expuesto públicamente por López durante su participación en el programa televisivo.

Montaje de dos imágenes: Christian Cueva con peinado de púas y arete, mirando a la derecha; a su lado, Pamela López sonriendo, con cabello recogido y collar
Christian Cueva y Pamela López en una imagen dividida, tras revelarse la propuesta de pensión y bienes en su proceso de conciliación.

El abogado de Cueva afirmó que esta deuda se generó entre julio y diciembre y la atribuyó a la falta de pago por parte de la madre de los menores. En un video publicado en plataformas digitales, la defensa del jugador calificó esta situación como una “irresponsabilidad”, recalcando que el futbolista busca garantizar la cobertura de todas las necesidades de sus hijos.

“Propongo el pago de S/18.000 mensuales como concepto de pensión de alimentos que comprende alimentación, educación, vestimenta y recreación de nuestros hijos”, se lee en el documento presentado.

La propuesta abarca también el establecimiento de un régimen de visitas libre, sin restricciones, con el objetivo de asegurar el contacto regular entre el deportista y sus hijos. Además, incluye la transferencia de dos bienes a favor de López: una camioneta valuada en 50.000 dólares y un terreno cuyo valor asciende a 100.000 dólares. El abogado destacó que estos activos se ofrecen como parte del acuerdo global, aunque precisó que la expareja rechazó la propuesta.

Un documento legal en español con membrete "Estudio Jurídico Villaverde", mostrando una propuesta de conciliación de Christian Cueva a Pamela López
Christian Cueva presenta una propuesta de conciliación a Pamela López, ofreciendo S/18,000 mensuales para sus hijos y la transferencia de bienes como una camioneta Ford y un predio.

¿Qué dijo Pamela López en ‘La Granja VIP’?

Durante un episodio reciente del reality ‘La Granja VIP’, Pamela López expresó su preocupación por la situación familiar que atraviesa tras la separación de Christian Cueva. La influencer compartió su testimonio con otros participantes, donde narró la experiencia de acudir a la conciliación previa a su ingreso al programa.

López expuso que las condiciones planteadas en la reunión no cubrían sus expectativas respecto al bienestar de sus hijos. En su relato, afirmó: “Un día de entrar antes de la Granja me sienta para conciliar pero en esa conciliación me ofrece pagar directamente el colegio, en el divorcio solamente entraría una camioneta que la tiene usando, la ha usado todo este tiempo su amante y un terreno de mil soles”.

Imagen dividida con Pamela López, mujer de cabello rubio, a la izquierda y Christian Cueva, hombre con camiseta amarilla de fútbol, a la derecha
Pamela López revela su encuentro con Christian Cueva para pedirle que esté al tanto de sus hijos mientras ella participa en el reality 'La Granja VIP'. (Panamericana TV)

La empresaria también abordó el estado de los bienes vinculados a la familia. Según su declaración, la vivienda donde residen los menores habría sido transferida a terceros, lo que aumenta su incertidumbre respecto a la estabilidad de sus hijos.

“El resto de propiedad es la casa donde vive mis hijos, la casa esta ya la transfirió con testaferros, no hay nada nada que me ampare a mí y a mis hijos, no tenemos nada. Solo tenemos una vivienda de por vida pero mañana él tiene otros hijos y si se le da la reverenda gana nos tira una patada en el c* y nos bota de esa casa. Entiende mi frustración”**, expresó la participante.

Mientras la controversia sigue expuesta tanto en el ámbito legal como en el mediático, ambos protagonistas sostienen posturas enfrentadas sobre las condiciones y alcances de la conciliación. La propuesta presentada por Cueva busca formalizar acuerdos en materia de pensión y bienes, aunque la contraparte mantiene objeciones respecto a la seguridad y suficiencia de lo ofrecido.

La situación permanece en desarrollo mientras se definen los próximos pasos en el proceso, con la expectativa de lograr una solución legal que garantice el bienestar de los menores involucrados.

Temas Relacionados

Christian CuevaPamela LópezConciliaciónperu-entretenimiento

Más Noticias

¿A qué hora empieza el debate presidencial del lunes 30 y cómo verlo en vivo en todo el país?

La segunda fase del debate se desarrollará en tres días consecutivos y abordará temas clave como economía, educación y empleo

¿A qué hora empieza el debate presidencial del lunes 30 y cómo verlo en vivo en todo el país?

Último adiós a Manolo Rojas: restos del fallecido actor cómico ya se encuentran en Lima

El sábado por la noche, en el Gran Teatro Nacional, se realizó el velorio del recordado cómico Manolo Rojas. Familiares decidieron llevar los restos del cómico a Huaral para luego retornarlo a Lima

Último adiós a Manolo Rojas: restos del fallecido actor cómico ya se encuentran en Lima

Partidos de hoy, domingo 29 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está cargada con varios encuentros a nivel de selecciones y también de clubes, con diversas figuras para hacerles seguimiento

Partidos de hoy, domingo 29 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Magistrados alertan riesgos en proyecto de ley del Ministerio Público impulsado por Tomás Gálvez

De acuerdo con Gálvez, el proyecto de nueva ley orgánica fue elaborado por un grupo de especialistas en la materia, entre ellos fiscales con experiencia en el sistema. La propuesta ya fue presentada ante el Congreso y será sustentada en los próximos días

Magistrados alertan riesgos en proyecto de ley del Ministerio Público impulsado por Tomás Gálvez

Sedapal programa corte de agua en Lima para este 31 de marzo en 8 distritos: zonas y horarios

La interrupción del suministro será resultado de trabajos de limpieza y empalme de tuberías, lo que impactará a miles de usuarios en diferentes sectores de la capital durante varios horarios establecidos por la empresa estatal

Sedapal programa corte de agua en Lima para este 31 de marzo en 8 distritos: zonas y horarios
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Magistrados alertan riesgos en proyecto de ley del Ministerio Público impulsado por Tomás Gálvez

Magistrados alertan riesgos en proyecto de ley del Ministerio Público impulsado por Tomás Gálvez

Elecciones 2026 EN VIVO: Actividades de los candidatos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez

Pedro Castillo respalda a Roberto Sánchez y revela que le entregó su sombrero: “Gracias por cuidarlo”

ONPE: Estas son las planchas presidenciales que cumplieron con presentar su primer reporte de gastos

Debate presidencial: Estos son los candidatos que participarán, temas y modalidad de la jornada del 30 de marzo

ENTRETENIMIENTO

Último adiós a Manolo Rojas: restos del fallecido actor cómico ya se encuentran en Lima

Último adiós a Manolo Rojas: restos del fallecido actor cómico ya se encuentran en Lima

Alejandra Baigorria explota contra usuarios que le recuerdan ampay de Said Palao en live: “Aquí están los moralistas”

Wendy Sulca es criticada por despedida a Manolo Rojas: se equivocó en su nombre y usó escena de su muerte en ficción

Renato Rossini se pronuncia por llanto de su hijo luego de que Pati Lorena revelara que tiene Alzheimer: “Él es puro amor”

Jimmy Santi pierde los papeles al no poder ingresar al velorio de Manolo Rojas: termina trasladado en silla de ruedas

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 29 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, domingo 29 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Narrador brasileño hizo insólita comparación tras gol errado de Alex Valera en Perú vs Senegal: “Paolo Guerrero jamás fallaría así”

Perú vs Senegal 0-2: goles y resumen de la derrota ‘bicolor’ en amistoso por fecha FIFA 2026

Resultados de las semifinales ida y los playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Alianza Lima derrotó 3-1 a Géminis en el partido por semifinal ida de la Liga Peruana de Vóley: resumen y jugadas