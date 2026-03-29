Christian Cueva propone S/18 mil de pensión para sus hijos y ofrece bienes a Pamela López en conciliación

Tras las declaraciones de Pamela López en ‘La Granja VIP’ sobre su última reunión con el futbolista, su equipo legal salió a aclarar la situación | Instagram

Christian Cueva presentó una propuesta conciliatoria que contempla el pago de S/18.000 mensuales como pensión de alimentos para sus tres hijos, así como la transferencia de bienes a su expareja, Pamela López. El documento, difundido por su abogado Zamir Villaverde, detalla los términos ofrecidos en el marco del conflicto legal que ambos mantienen por la manutención y el régimen de visitas.

La controversia se reavivó luego de las declaraciones de López en el reality ‘La Granja VIP’, donde relató aspectos de la última reunión que sostuvo con el futbolista antes de su ingreso al programa. Tras la emisión del episodio, el equipo legal de Cueva difundió la propuesta formal en redes sociales, buscando aclarar los alcances y condiciones del ofrecimiento.

De acuerdo con el texto presentado, la pensión mensual incluye alimentación, educación, vestimenta y recreación para los menores. Adicionalmente, el futbolista se compromete a cubrir el seguro médico de los niños y asumir el pago de la matrícula escolar, así como una deuda de S/60.000 correspondiente al colegio, monto que fue expuesto públicamente por López durante su participación en el programa televisivo.

Christian Cueva y Pamela López en una imagen dividida, tras revelarse la propuesta de pensión y bienes en su proceso de conciliación.

El abogado de Cueva afirmó que esta deuda se generó entre julio y diciembre y la atribuyó a la falta de pago por parte de la madre de los menores. En un video publicado en plataformas digitales, la defensa del jugador calificó esta situación como una “irresponsabilidad”, recalcando que el futbolista busca garantizar la cobertura de todas las necesidades de sus hijos.

“Propongo el pago de S/18.000 mensuales como concepto de pensión de alimentos que comprende alimentación, educación, vestimenta y recreación de nuestros hijos”, se lee en el documento presentado.

La propuesta abarca también el establecimiento de un régimen de visitas libre, sin restricciones, con el objetivo de asegurar el contacto regular entre el deportista y sus hijos. Además, incluye la transferencia de dos bienes a favor de López: una camioneta valuada en 50.000 dólares y un terreno cuyo valor asciende a 100.000 dólares. El abogado destacó que estos activos se ofrecen como parte del acuerdo global, aunque precisó que la expareja rechazó la propuesta.

Christian Cueva presenta una propuesta de conciliación a Pamela López, ofreciendo S/18,000 mensuales para sus hijos y la transferencia de bienes como una camioneta Ford y un predio.

¿Qué dijo Pamela López en ‘La Granja VIP’?

Durante un episodio reciente del reality ‘La Granja VIP’, Pamela López expresó su preocupación por la situación familiar que atraviesa tras la separación de Christian Cueva. La influencer compartió su testimonio con otros participantes, donde narró la experiencia de acudir a la conciliación previa a su ingreso al programa.

López expuso que las condiciones planteadas en la reunión no cubrían sus expectativas respecto al bienestar de sus hijos. En su relato, afirmó: “Un día de entrar antes de la Granja me sienta para conciliar pero en esa conciliación me ofrece pagar directamente el colegio, en el divorcio solamente entraría una camioneta que la tiene usando, la ha usado todo este tiempo su amante y un terreno de mil soles”.

Pamela López revela su encuentro con Christian Cueva para pedirle que esté al tanto de sus hijos mientras ella participa en el reality 'La Granja VIP'. (Panamericana TV)

La empresaria también abordó el estado de los bienes vinculados a la familia. Según su declaración, la vivienda donde residen los menores habría sido transferida a terceros, lo que aumenta su incertidumbre respecto a la estabilidad de sus hijos.

“El resto de propiedad es la casa donde vive mis hijos, la casa esta ya la transfirió con testaferros, no hay nada nada que me ampare a mí y a mis hijos, no tenemos nada. Solo tenemos una vivienda de por vida pero mañana él tiene otros hijos y si se le da la reverenda gana nos tira una patada en el c* y nos bota de esa casa. Entiende mi frustración”**, expresó la participante.

Mientras la controversia sigue expuesta tanto en el ámbito legal como en el mediático, ambos protagonistas sostienen posturas enfrentadas sobre las condiciones y alcances de la conciliación. La propuesta presentada por Cueva busca formalizar acuerdos en materia de pensión y bienes, aunque la contraparte mantiene objeciones respecto a la seguridad y suficiencia de lo ofrecido.

La situación permanece en desarrollo mientras se definen los próximos pasos en el proceso, con la expectativa de lograr una solución legal que garantice el bienestar de los menores involucrados.