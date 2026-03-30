Gobierno aprueba la Hoja de Ruta de Economía Circular en el sector turismo al 2030

El Gobierno de Perú aprobó la Hoja de Ruta de Economía Circular para el turismo, enfocada en sostenibilidad y reducción del impacto ambiental hasta 2030.

El Ejecutivo de Perú aprobó la Hoja de Ruta de Economía Circular en el sector turismo al 2030, una estrategia destinada a transformar la actividad turística bajo criterios de sostenibilidad, competitividad y aprovechamiento eficiente de los recursos.

El decreto supremo Nº 003-2026-MINCETUR, refrendado por José María Balcázar Zelada, presidente de la República, fue publicado el 27 de marzo de 2026 y compromete a los sectores público y privado a una transición hacia un modelo circular que impacte en la productividad y la gestión ambiental.

El documento fue avalado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y el Ministerio del Ambiente (MINAM), organismos que coordinan la implementación y el seguimiento de los avances.

Según la normativa, la Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico será la responsable de articular las acciones junto con entidades públicas y privadas, sin requerir fondos adicionales del Tesoro Público.

La Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico liderará la implementación del nuevo modelo de turismo circular en articulación con entidades públicas y privadas.

Avances legislativos y contexto normativo

La iniciativa responde a los mandatos de la Constitución Política del Perú y diversas leyes sectoriales, que garantizan el derecho de la población a un ambiente sano y equilibrado.

El marco legal incluye la Ley General del Ambiente, la Nueva Ley General de Turismo y la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Algunas medidas que podrían adoptar incluyen reducir el uso de plásticos en hoteles y restaurantes, reciclar residuos, promover el consumo de productos locales, ahorrar agua y energía en los servicios turísticos, incentivar el turismo responsable con la naturaleza y capacitar a trabajadores y empresas del sector en prácticas sostenibles.

El decreto se alinea con la Política Nacional de Competitividad y Productividad y el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2024–2030, que establecen como prioridad la sostenibilidad ambiental y la adopción de la economía circular en actividades económicas clave.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y el Ministerio del Ambiente (MINAM) supervisarán el cumplimiento de los objetivos definidos para 2030.

Objetivos y mecanismos de la hoja de ruta

La Hoja de Ruta de Economía Circular en el Sector Turismo al 2030 busca impulsar el tránsito hacia un turismo circular de manera justa y coordinada. Entre sus metas se encuentran: aumentar la competitividad, promover el uso eficiente de los recursos y garantizar la protección de la biodiversidad.

El instrumento prevé la actualización periódica de sus acciones e indicadores mediante resolución ministerial, siempre con la opinión favorable del MINAM.

Según lo consignado en el decreto, la publicación de la hoja de ruta y su anexo estará disponible en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano y en los portales web del MINCETUR y el MINAM.

De acuerdo con el texto oficial, la medida fue sometida a consulta pública y recibió aportes de entidades estatales, organizaciones sociales y ciudadanos antes de su aprobación definitiva.

El plan promueve prácticas sostenibles como la reducción de plásticos, el reciclaje, el uso eficiente de agua y energía y el fomento del consumo local.

Implementación y financiamiento

La ejecución de la hoja corre por cuenta de las dependencias del MINCETUR y organismos adscritos. El financiamiento se realizará con los recursos de los pliegos involucrados, sin comprometer partidas adicionales del erario nacional.

El mecanismo de seguimiento permitirá evaluar el cumplimiento de las metas y la eficacia de las acciones implementadas para consolidar el turismo sostenible en Perú.

El decreto también establece un mecanismo flexible para modificar o incorporar nuevas acciones, indicadores o metas, con el fin de responder a los desafíos emergentes del sector. El MINCETUR podrá realizar estos ajustes mediante resolución ministerial, previa evaluación técnica y la opinión favorable del MINAM.