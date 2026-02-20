Perú

Lima: MML restringe el paso de camiones en la Panamericana Sur y prohíbe su circulación en tramo clave

La nueva ordenanza obliga a los camiones a usar solo los carriles derechos entre El Derby y el Puente Conchán; y les impide circular por la vía principal en el tramo entre Puente Conchán y Mall del Sur en sentido sur a norte

Guardar
La Municipalidad Metropolitana de Lima
La Municipalidad Metropolitana de Lima restringió la circulación de camiones de carga en la Panamericana Sur para reducir accidentes y mejorar la seguridad vial.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) aprobó la Ordenanza N° 2807, que introduce una serie de restricciones para la circulación de camiones de carga en la Panamericana Sur, uno de los corredores viales más importantes de la capital.

La resolución, publicada este 20 de febrero de 2026 en el Diario Oficial El Peruano, busca mejorar la seguridad vial, reducir la congestión y ordenar el tránsito, especialmente en los tramos urbanos más transitados.

Limitación de carriles en ambos sentidos

La principal disposición de la ordenanza establece que, en el tramo comprendido entre la avenida El Derby y el Puente Conchán, todos los camiones y vehículos de carga solo podrán circular por el carril derecho y el carril contiguo más próximo.

Esta restricción se aplica sin importar el sentido de circulación: tanto los vehículos que se desplacen de norte a sur como los que van de sur a norte deberán mantenerse únicamente en estos dos carriles. El uso del carril izquierdo y el adyacente queda expresamente prohibido para el transporte de carga.

La nueva Ordenanza N° 2807
La nueva Ordenanza N° 2807 obliga a camiones a circular solo por el carril derecho y el contiguo, entre la avenida El Derby y el Puente Conchán.

Esta medida busca separar el flujo de camiones del resto de vehículos, disminuir los riesgos de accidentes y agilizar la circulación, especialmente durante las horas de mayor tráfico.

La MML ha dispuesto además la instalación de señalización anticipada y paneles electrónicos informativos para alertar a los conductores sobre las nuevas condiciones de circulación.

Prohibición absoluta en tramo clave de sur a norte

La ordenanza introduce también una prohibición total para camiones de carga que circulan en sentido sur a norte en el tramo específico que va desde el Puente Conchán hasta el Mall del Sur.

En esta sección, los camiones deberán desviarse obligatoriamente por la Antigua Panamericana Sur y la avenida Pedro Miotta, reincorporándose a la vía principal únicamente a la altura del Mall del Sur.

La regulación prohíbe totalmente el
La regulación prohíbe totalmente el paso de vehículos pesados de sur a norte entre Puente Conchán y Mall del Sur, obligándolos a desviar por rutas alternas.

El segmento de la Panamericana Sur entre el Puente Conchán y el Mall del Sur quedará completamente vedado para camiones de carga en dirección sur a norte, una restricción que no es nueva en la gestión vial de Lima.

La MML sostiene que esta medida es necesaria para descongestionar la autopista en un punto crítico y reforzar la seguridad, ya que en este tramo confluyen diferentes tipos de transporte y se registran altos niveles de tránsito y siniestralidad.

Fiscalización, señalización y periodo educativo

La fiscalización del cumplimiento de estas disposiciones estará a cargo de la Policía Nacional del Perú y la propia Municipalidad Metropolitana de Lima, que emplearán tanto control presencial como vigilancia electrónica mediante cámaras y paneles informativos.

Además, se desarrollarán campañas de comunicación masiva para informar a transportistas, empresas de carga y usuarios particulares sobre las nuevas restricciones y rutas alternativas.

Las sanciones por infringir las
Las sanciones por infringir las restricciones en la Panamericana Sur incluyen multas y medidas correctivas tras un periodo educativo de quince días.

La ordenanza establece un periodo educativo o “marcha blanca” de quince días desde su entrada en vigencia. Durante este tiempo, los conductores recibirán información y advertencias, pero no se impondrán sanciones.

Finalizado el periodo, de acuerdo con la MML, comenzarán a aplicarse multas y medidas correctivas a quienes incumplan las restricciones.

Reorganización complementaria y mejoras viales

Como parte de la reforma integral, la ordenanza dispone también la reorganización de los paraderos de transporte público en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), así como la mejora del diseño geométrico de accesos y salidas en el tramo regulado.

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE S.A.) y la Gerencia de Movilidad Urbana serán responsables de ejecutar estas acciones técnicas y de infraestructura.

La instalación de señalización anticipada
La instalación de señalización anticipada y paneles electrónicos informará a conductores sobre los nuevos flujos y restricciones de la vía.

Con estas medidas, la MML busca optimizar el uso de la Panamericana Sur, priorizar la seguridad y la fluidez del tránsito, y adaptar la gestión urbana a las nuevas necesidades de la ciudad.

El texto completo de la Ordenanza N° 2807 puede consultarse en el portal institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima y en el diario oficial El Peruano.

Temas Relacionados

Municipalidad de LimaPanamericana Surcamionestransportetransporte en Limatransporte de cargaATUPuente ConchanEl DerbySurcoperu-economia

Más Noticias

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

La suerte de Pablo Guede se definirá en el duelo de los ‘blanquiazules’ y los ‘rosados’: solo un triunfo definirá la continuidad del DT argentino. Sigue las incidencias del vibrante cotejo

Alianza Lima vs Sport Boys

Sicarios matan a dos hombres en un local de comida en La Victoria y huyen a toda velocidad: cámaras de seguridad siguieron su escape

Las imágenes de seguridad muestran a los atacantes cruzando semáforos en rojo y desplazándose a alta velocidad por arterias principales, en una huida diseñada para evadir controles y dificultar su identificación

Sicarios matan a dos hombres

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys HOY: partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ recibirán a los ‘rosados’ en duelo decisivo que definirá el futuro de Pablo Guede: su continuidad está en juego. Conoce los horarios del partidazo

A qué hora juega Alianza

José María Balcázar es “indigno” para ejercer la Presidencia del Perú, afirma vocero de Ahora Nación

Carlo Magno Salcedo detalló por qué Ahora Nación anuló la afiliación de José María Balcázar y sostuvo que esos mismos motivos lo hacen no idóneo para ejercer la Presidencia de la República

José María Balcázar es “indigno”

Exitosa operación de paciente de 67 años con enfermedad coronaria severa culmina tras cinco horas de cirugía

Un equipo multidisciplinario viajó desde INCOR para ejecutar la revascularización miocárdica y compartir conocimientos con el personal local, mejorando la calidad de la atención

Exitosa operación de paciente de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José María Balcázar es “indigno”

José María Balcázar es “indigno” para ejercer la Presidencia del Perú, afirma vocero de Ahora Nación

Daniel Urresti saldrá en libertad: TC anula su condena de 12 años de prisión por el caso Bustíos

Keiko Fujimori reafirma su postura ante la opinión de su hija sobre el aborto en casos de violación: “Yo valoro la vida”

José María Balcázar se reunió con el embajador de Estados Unidos para temas de “cooperación bilateral” y “estabilidad de la región”

Walter Ayala se reunirá con el presidente Balcázar: defensa de Pedro Castillo buscará cobrar la promesa del indulto

ENTRETENIMIENTO

Youna y Samahara Lobatón se

Youna y Samahara Lobatón se reencuentran en Estados Unidos: protagonizan momentos bailando y tomados de la mano

Darinka Ramírez revela que teme que Jefferson Farfán se lleve a su hija: “Su casa no es un lugar idóneo”

Jazmín Pinedo llamó a Gino Assereto por video de TikTok con Valentino Palacios: “Le cae súper bien y hay química”

‘Al Fondo Hay Sitio’ anuncia su regreso este 2026 con intrigante video: ¿Quién mató a Miguel Ignacio?

Jota Benz aprueba supuesta relación entre Gino Assereto y Valentino Palacios tras pícaro video: “Si mi hermano es feliz, que lo sea”

DEPORTES

Alianza Lima vs Sport Boys

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys HOY: partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Ignacio Buse vs Matteo Berrettini: día, hora y canal TV del duelo por cuartos de final del Río Open 2026

Resultados del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

A qué hora juega Regatas Lima vs Sesi HOY: partido por fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026