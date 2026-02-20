Lima: MML restringe el paso de camiones en la Panamericana Sur y prohíbe su circulación en tramo clave

La Municipalidad Metropolitana de Lima restringió la circulación de camiones de carga en la Panamericana Sur para reducir accidentes y mejorar la seguridad vial.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) aprobó la Ordenanza N° 2807, que introduce una serie de restricciones para la circulación de camiones de carga en la Panamericana Sur, uno de los corredores viales más importantes de la capital.

La resolución, publicada este 20 de febrero de 2026 en el Diario Oficial El Peruano, busca mejorar la seguridad vial, reducir la congestión y ordenar el tránsito, especialmente en los tramos urbanos más transitados.

Limitación de carriles en ambos sentidos

La principal disposición de la ordenanza establece que, en el tramo comprendido entre la avenida El Derby y el Puente Conchán, todos los camiones y vehículos de carga solo podrán circular por el carril derecho y el carril contiguo más próximo.

Esta restricción se aplica sin importar el sentido de circulación: tanto los vehículos que se desplacen de norte a sur como los que van de sur a norte deberán mantenerse únicamente en estos dos carriles. El uso del carril izquierdo y el adyacente queda expresamente prohibido para el transporte de carga.

La nueva Ordenanza N° 2807 obliga a camiones a circular solo por el carril derecho y el contiguo, entre la avenida El Derby y el Puente Conchán.

Esta medida busca separar el flujo de camiones del resto de vehículos, disminuir los riesgos de accidentes y agilizar la circulación, especialmente durante las horas de mayor tráfico.

La MML ha dispuesto además la instalación de señalización anticipada y paneles electrónicos informativos para alertar a los conductores sobre las nuevas condiciones de circulación.

Prohibición absoluta en tramo clave de sur a norte

La ordenanza introduce también una prohibición total para camiones de carga que circulan en sentido sur a norte en el tramo específico que va desde el Puente Conchán hasta el Mall del Sur.

En esta sección, los camiones deberán desviarse obligatoriamente por la Antigua Panamericana Sur y la avenida Pedro Miotta, reincorporándose a la vía principal únicamente a la altura del Mall del Sur.

La regulación prohíbe totalmente el paso de vehículos pesados de sur a norte entre Puente Conchán y Mall del Sur, obligándolos a desviar por rutas alternas.

El segmento de la Panamericana Sur entre el Puente Conchán y el Mall del Sur quedará completamente vedado para camiones de carga en dirección sur a norte, una restricción que no es nueva en la gestión vial de Lima.

La MML sostiene que esta medida es necesaria para descongestionar la autopista en un punto crítico y reforzar la seguridad, ya que en este tramo confluyen diferentes tipos de transporte y se registran altos niveles de tránsito y siniestralidad.

Fiscalización, señalización y periodo educativo

La fiscalización del cumplimiento de estas disposiciones estará a cargo de la Policía Nacional del Perú y la propia Municipalidad Metropolitana de Lima, que emplearán tanto control presencial como vigilancia electrónica mediante cámaras y paneles informativos.

Además, se desarrollarán campañas de comunicación masiva para informar a transportistas, empresas de carga y usuarios particulares sobre las nuevas restricciones y rutas alternativas.

Las sanciones por infringir las restricciones en la Panamericana Sur incluyen multas y medidas correctivas tras un periodo educativo de quince días.

La ordenanza establece un periodo educativo o “marcha blanca” de quince días desde su entrada en vigencia. Durante este tiempo, los conductores recibirán información y advertencias, pero no se impondrán sanciones.

Finalizado el periodo, de acuerdo con la MML, comenzarán a aplicarse multas y medidas correctivas a quienes incumplan las restricciones.

Reorganización complementaria y mejoras viales

Como parte de la reforma integral, la ordenanza dispone también la reorganización de los paraderos de transporte público en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), así como la mejora del diseño geométrico de accesos y salidas en el tramo regulado.

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE S.A.) y la Gerencia de Movilidad Urbana serán responsables de ejecutar estas acciones técnicas y de infraestructura.

La instalación de señalización anticipada y paneles electrónicos informará a conductores sobre los nuevos flujos y restricciones de la vía.

Con estas medidas, la MML busca optimizar el uso de la Panamericana Sur, priorizar la seguridad y la fluidez del tránsito, y adaptar la gestión urbana a las nuevas necesidades de la ciudad.

El texto completo de la Ordenanza N° 2807 puede consultarse en el portal institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima y en el diario oficial El Peruano.