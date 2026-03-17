Policía rompió en llanto por crimen de chofer en Lurín: “Soy hijo de un transportista, tengo miedo de que le suceda lo mismo”

El alférez Jhair Mejía rompió en llanto al intervenir en la escena donde fue asesinado un conductor, recordando a su padre transportista

El alférez Jhair Mejía (22), con apenas dos meses de servicio en la Policía Nacional (PNP), no pudo contener las lágrimas al presenciar la escena donde días atrás fue asesinado un conductor de la empresa San Bartolo, en el distrito limeño de Lurín.

El agente, hijo de un transportista, recién egresado de la escuela policial y destacado en la comisaría de la jurisdicción, contó en la televisora ATV que era su primera diligencia de este tipo en medio de la ola de criminalidad que afecta la capital.

Agregó que había hecho todo lo posible por salvar a la víctima, Ángel Pacheco, y que mientras intentaba recuperarse del impacto, una mujer se acercó para consolarlo.

“Vi a mi padre y por eso fue que comencé a llorar. A veces piensan que los policías no tienen sentimientos, pero atrás de un policía hay familia que trabaja, que lucha cada día. Somos seres humanos, cualquier persona lloraría en una situación así”, señaló.

El joven agente vivió su primera diligencia de este tipo en un contexto de creciente criminalidad en Lima

“Siempre que prendo las noticias o me entero de un caso similar, no puedo ocultar esa rabia, porque capaz podría haber sido mi padre. Como cualquier hijo de un transportista, siempre tengo ese miedo, por la situación que vivimos ahora, que capaz le suceda a él o suceda lo mismo”, añadió.

Desde que lo vio conmovido ante la muerte del conductor, el dirigente de Transportes Unidos del Cono Este, José Quispe, se propuso identificar al joven policía y comprender el motivo de su llanto.

“Me impactó ver, yo como pensaba que era familiar del conductor fallecido, quería llegar a eso, salí (...) y ya no lo encontré. Con esa duda me he quedado”, relató.

La escena también conmovió al suboficial Angelo Pacheco (27), quien explicó que bajó del patrullero y cruzó la carretera a pie para llegar más rápido. “Observé al conductor inconsciente en el momento, verifiqué su pulso carotídeo (...) coordinamos con una unidad de carreteras y tratamos de auxiliarlo lo más pronto posible para llevarlo a la clínica”, relató.

Los efectivos intentaron salvar a la víctima, Ángel Pacheco, aunque la clínica confirmó su fallecimiento

El nosocomio confirmó que la víctima llegó fallecida. “Si un efectivo policial llora en la calle, hay gente que va a criticar. Hay gente que piensa que somos débiles. Pero por dentro es muy fuerte, muy doloroso”, señaló, aunque después de fundirse en un abrazo con el dirigente reconoció haberse quitado “un peso de encima”.

“Sentía que tenía una carga de aquella vez. Quizá me lo contuve hasta el día de hoy, hasta que su abrazo acá, el señor José, me tranquilizó y me relajó un poco”, dijo.

Sin medidas

Según estimaciones de los gremios, al menos 70 conductores han sido asesinados en los últimos meses, mientras las empresas de transporte público de Lima enfrentan un aumento de extorsiones y ataques de presuntos sicarios contra choferes, incluso durante recorridos con pasajeros.

La delincuencia organizada exige pagos para permitir el tránsito por distintas zonas de la ciudad, bajo amenaza de agredir a los autobuses y sus trabajadores. Los representantes del sector consideran que el estado de emergencia contra el crimen organizado, decretado en octubre por el Gobierno del expresidente José Jerí, no dio resultados positivos.