Pati Lorena revela que padece Alzheimer y Renato Rossini Jr. rompe en llanto: “Todo es tratable”

Renato Rossini Jr. no pudo contener las lágrimas al recordar la enfermedad de su padre. Panamericana Televisión/ La Granja Vip.
La convivencia dentro del reality ‘La Granja VIP’ volvió a ofrecer uno de sus momentos más humanos y conmovedores cuando Pati Lorena decidió abrir una parte profundamente íntima de su vida frente a cámaras.
Lo que comenzó como una dinámica cotidiana tras una competencia terminó transformándose en una escena cargada de emoción, vulnerabilidad y empatía, que impactó no solo a sus compañeros, sino también a la audiencia. En ese contexto, Renato Rossini Jr. no pudo contener las lágrimas al escuchar una confesión que removió una herida personal aún latente.
Luego de participar en una actividad dentro del programa, Pati Lorena tomó la palabra en un momento de aparente distensión. Sin embargo, su intervención sorprendió a todos por la honestidad con la que decidió hablar sobre su estado de salud. Con una mezcla de serenidad y aceptación, reveló:
“Yo tengo diagnosticado Alzheimer en grado 1 y esos son los ejercicios que el neurólogo me manda hacer, así es que por vieja y olvidadiza gané”. La frase, dicha con un tono que intentaba aliviar la carga del diagnóstico, dejó en evidencia no solo su fortaleza emocional, sino también su decisión de enfrentar la enfermedad sin ocultarla.
La confesión generó un silencio inmediato en el ambiente. Sus compañeros, que hasta ese momento compartían una dinámica competitiva, quedaron impactados por la revelación. La palabra Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa asociada al deterioro progresivo de la memoria, adquirió un peso distinto al ser pronunciada en primera persona y en un entorno de exposición constante. En ese instante, el reality dejó de ser un espacio de entretenimiento para convertirse en un escenario de realidad cruda.
La reacción más visible fue la de Renato Rossini Jr., quien no logró contener la emoción. Visiblemente afectado, rompió en llanto frente a cámaras, evidenciando que la historia de Pati Lorena tocaba fibras muy personales. Entre lágrimas, explicó el motivo de su reacción: “Es que yo no sabía que Pati tiene Alzheimer y me toca porque las enfermedades neurodegenerativas, no sé si es coincidencia, pero mi papá tiene Parkinson”. Su testimonio no solo conectó ambas historias, sino que también expuso el impacto emocional que generan este tipo de diagnósticos en el entorno familiar.
El momento alcanzó un nivel aún más humano cuando Pati Lorena se acercó a Renato Rossini Jr. para consolarlo. En medio de un abrazo, intentó calmar su angustia con palabras cargadas de esperanza: “No pasa nada, todo es tratable, no llores. (Él) Va a estar bien, te lo prometo”. La escena, marcada por la empatía, mostró una inversión de roles: quien había dado la noticia más difícil era ahora quien brindaba consuelo. Esa interacción reflejó una dimensión poco explorada en este tipo de programas, donde la solidaridad supera cualquier competencia.
El trasfondo de la reacción de Renato Rossini Jr. tiene una historia previa que también ha sido pública. Su padre, Renato Rossini, reveló en abril de 2025, durante su participación en El Valor de la Verdad, que padece Parkinson, otra enfermedad neurodegenerativa que, al igual que el Alzheimer, no tiene cura. En aquella ocasión, el actor compartió detalles de su diagnóstico y el impacto que tuvo en su vida.
Con total franqueza, relató cómo recibió la noticia: “Fui a Chachapoyas y había un neurólogo y me hizo pruebas motrices y me dijo: ‘tengo malas noticias para ti: 80% seguro que tienes Parkinson’. Fue como si jalaran la palanca del inodoro y no le creí. Ya sabía lo de mi abuelo y fui a doctores y me lo confirmaron”. Sus palabras reflejan el shock inicial, la negación y el proceso de aceptación que suele acompañar este tipo de diagnósticos. Además, reveló un componente hereditario, ya que su abuelo también padeció la enfermedad.
Este antecedente permite entender por qué la confesión de Pati Lorena tuvo un efecto tan profundo en Renato Rossini Jr. La conexión entre ambas historias no es solo circunstancial, sino emocional. En ambos casos, se trata de enfermedades que afectan progresivamente la calidad de vida, que exigen adaptación constante y que impactan no solo al paciente, sino también a su entorno más cercano.