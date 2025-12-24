Cinco personas reciben trasplantes por una donación realizada antes de Navidad - EsSalud

Una familia del norte del Perú realizó un gesto de solidaridad en vísperas de Navidad al donar los órganos y tejidos de un ser querido fallecido. Con este acto, se posibilitó que cinco personas en lista de espera recibieran trasplantes vitales. El procedimiento se efectuó en el marco del operativo N.° 54 del Seguro Social de Salud (EsSalud), lo que resalta la relevancia de la cultura de donación en el país y el compromiso de la institución por brindar nuevas oportunidades de vida.

Donación de órganos y significado en Navidad

La donación concretada justo antes de la Navidad en el norte peruano adquirió un profundo significado por la carga emotiva propia de la fecha. El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, destacó el valor de la acción familiar: “La decisión de una familia puede cambiarlo todo. En un momento tan especial como la Navidad, su generosidad en medio del dolor brinda esperanza y vida a cinco personas. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la cultura de donación en el país, acompañando con respeto y profesionalismo cada proceso”, expresó el titular de la seguridad social, según palabras recogidas por EsSalud.

Operativo N.° 54 y participación del equipo de EsSalud

El operativo N.° 54 movilizó al equipo de Procura y Trasplante de EsSalud, que intervino para recoger y asignar el hígado, los dos riñones y las córneas de la persona donante a pacientes que permanecían a la espera de un trasplante. El personal de salud trabajó con dedicación y respeto por la voluntad de la familia, asegurando que el legado de solidaridad llegara a quienes más lo necesitaban. La coincidencia con la temporada navideña añadió un nivel adicional de significado y sensibilidad social a la acción solidaria.

Impacto para los beneficiarios y mensaje institucional

Las cinco personas beneficiadas fueron seleccionadas de la lista de espera debido a la urgencia de su situación. Este acto muestra cómo un solo gesto puede transformar la vida de otros en periodos emocionalmente intensos. EsSalud reiteró la importancia de la decisión tomada por la familia donante, así como su objetivo de fomentar la donación de órganos como una acción que otorga nuevas oportunidades y resignifica la memoria de quienes han partido.

Balance 2025: 459 trasplantes realizados

La gerente de Procura y Trasplante de EsSalud, Dra. Mary Díaz Gálvez, informó que en lo que va del año, la institución ha concretado 459 trasplantes de órganos y tejidos. Este resultado fue atribuible al trabajo coordinado de los profesionales de la salud y a la generosidad de las familias donantes, brindando nuevas posibilidades a quienes esperaban por un trasplante con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

Al cierre del año, EsSalud subraya que cada acto de donación es una luz de esperanza para quienes están en lista de espera y un reconocimiento que mantiene viva la memoria de quienes permiten una segunda oportunidad.

En Perú, la donación de órganos es poco común. Según datos oficiales, la tasa de donantes es una de las más bajas de la región, lo que genera largas listas de espera para pacientes que necesitan trasplantes. Factores como la falta de información y la desconfianza en el sistema de salud influyen en la escasa cantidad de donaciones registradas cada año.