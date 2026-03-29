Perú

Historia y tradición del Domingo de Ramos: Por qué este día marca el inicio de la Semana Santa en Perú y el mundo

La conmemoración del Domingo de Ramos reúne a miles de fieles en todo el país, que acuden a bendecir palmas y participar en procesiones que mezclan la fe cristiana con tradiciones locales. Esta fecha inaugura la Semana Santa este 2026

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Semana Santa en Perú: Así se llevó a cabo el Domingo de Ramos.
Semana Santa en Perú: Así se llevó a cabo el Domingo de Ramos. (Andina)

El Domingo de Ramos, que este año se conmemora el 29 de marzo, marca el inicio de la Semana Santa y es una de las fechas más relevantes del calendario cristiano. En el Perú, la jornada reúne a miles de fieles en iglesias y plazas, renovando tradiciones que combinan el fervor religioso con la identidad cultural de cada región.

El origen del Domingo de Ramos se remonta al relato bíblico de la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, episodio narrado en los evangelios del Nuevo Testamento. Según la tradición cristiana, Jesús ingresó montado en un burro, mientras una multitud lo recibía extendiendo mantos y agitando ramos de palma, símbolo de victoria, paz y reconocimiento. Este acontecimiento, que mezcla alegría y presagio, representa la aceptación popular de Jesús como mesías, pero también anticipa los días de su pasión y muerte.

Un sacerdote bendice a fieles que sostienen palmas y ramos en una plaza peruana al amanecer; detrás se ven iglesias coloniales y montañas bajo un cielo dorado.
Un sacerdote bendice a una multitud de fieles con palmas y ramos durante la procesión del Domingo de Ramos en una plaza peruana al amanecer, rodeados de iglesias coloniales y luz dorada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Iglesia adoptó la conmemoración del Domingo de Ramos desde los primeros siglos del cristianismo, incorporando procesiones y bendiciones de palmas a la liturgia. Con el tiempo, estas prácticas se extendieron a diferentes culturas y geografías, adaptándose a los recursos y expresiones de cada comunidad.

En el Perú, la celebración trasciende el ámbito religioso para convertirse en un fenómeno social y cultural de gran alcance. Desde la costa hasta la sierra, la jornada congrega a fieles de todas las edades, quienes acuden a las iglesias portando ramos de palma, olivo o plantas nativas, dependiendo de la región. Durante la misa, el sacerdote bendice los ramos, evocando el gesto de quienes saludaron a Jesús en Jerusalén y renovando un rito que se repite año tras año.

Entrada triunfal Jesús a Jerusalén
Entrada triunfal Jesús a Jerusalén. (churchofjesuschrist.org)

Diversidad de expresiones regionales y significado de los ramos

En ciudades como Lima, la jornada del Domingo de Ramos comienza desde las primeras horas del día con misas multitudinarias en parroquias y catedrales. Los fieles portan ramos elaborados artesanalmente, que son bendecidos y luego llevados a los hogares como símbolo de protección. En los mercados y alrededores de las iglesias, vendedores ofrecen palmas tejidas en formas de cruces, flores, espirales o figuras complejas, reflejando la creatividad y la herencia cultural de los artesanos locales.

En la región andina, la celebración adquiere matices singulares. En Cusco, las procesiones recorren calles históricas con imágenes religiosas acompañadas por cantos, rezos y la participación de comunidades enteras. En Ayacucho, considerada una de las capitales de la Semana Santa en América Latina, el Domingo de Ramos da inicio a una semana de actividades que combinan solemnidad y fervor popular. La elección de plantas varía según la disponibilidad local, adaptando la tradición sin perder su significado esencial.

Semana Santa: Así inició el primer día de la festividad en Ayacucho y distintas regiones del Perú.
Semana Santa: Así inició el primer día de la festividad en Ayacucho y distintas regiones del Perú. (Andina)

El valor de los ramos bendecidos va más allá de la misa. Muchas familias los colocan detrás de las puertas, en ventanas o en pequeños altares domésticos, convencidas de que traen protección al hogar. Esta costumbre, transmitida de generación en generación, es un ejemplo de cómo la fe y las creencias populares se entrelazan en la vida cotidiana.

Además, los ramos no se desechan al concluir la celebración: se conservan durante todo el año y, en un ciclo litúrgico significativo, son quemados para producir la ceniza que se utilizará en el Miércoles de Ceniza del año siguiente, marcando así el inicio de la Cuaresma.

Tradición, identidad y comunidad en el Perú

El Domingo de Ramos es también un momento de encuentro e identidad colectiva. Más allá de la liturgia, representa una oportunidad para que familias, vecinos y comunidades compartan un espacio de reflexión y transmisión de valores. Es común ver a padres e hijos asistiendo juntos a la iglesia, reforzando la continuidad de una tradición que trasciende generaciones.

En zonas rurales, la celebración incorpora elementos de la cosmovisión andina, donde la naturaleza y la espiritualidad se complementan. El uso de plantas locales en la confección de los ramos refleja la capacidad de adaptación de la tradición a los contextos regionales, sin perder su esencia simbólica ni su función protectora.

El impacto económico del Domingo de Ramos también es relevante. Artesanos, floristas y comerciantes encuentran en esta fecha una oportunidad para ofrecer productos elaborados con técnicas tradicionales. La venta de palmas tejidas y arreglos florales contribuye a la economía local y ayuda a conservar prácticas ancestrales.

El significado del Domingo de Ramos. (YouTube Desde la fe)

Actualidad y vigencia de una celebración ancestral

A pesar de los cambios sociales y tecnológicos, el Domingo de Ramos mantiene su vigencia y centralidad en la vida religiosa y cultural del país. Su permanencia demuestra la capacidad de las tradiciones para adaptarse y renovarse, manteniendo un significado profundo para millones de personas.

Cada rama bendecida, cada procesión y cada gesto de fe constituyen una expresión viva de la memoria colectiva. En un mundo marcado por la rapidez y el cambio constante, esta celebración ofrece un espacio para la introspección, la memoria y la conexión con lo trascendente. La continuidad de la tradición, aun en un entorno de transformación, revela su profunda capacidad de resiliencia y adaptación.

La celebración del Domingo de Ramos recuerda un episodio fundamental de la vida de Jesucristo, pero también reafirma la identidad de un país donde la fe, la cultura y la tradición se entrelazan. A través de los ritos, los cantos y las reuniones familiares, la jornada invita a renovar la esperanza y a fortalecer los lazos comunitarios, marcando el inicio de una Semana Santa que moviliza a millones de personas en todo el territorio nacional.

La preservación y transmisión de estas prácticas depende tanto de las instituciones religiosas como del compromiso de las comunidades. El Domingo de Ramos, con su riqueza simbólica y su arraigo popular, es la antesala de días de recogimiento, celebración y reflexión que convocan a creyentes y no creyentes por igual.

De este modo, cada último domingo de marzo, el Perú se une en una manifestación de fe que trasciende lo religioso y se convierte en un testimonio de identidad, cultura y solidaridad. El Domingo de Ramos permanece como un puente entre el pasado y el presente, recordando que la tradición, cuando es vivida con sentido y comunidad, nunca pierde su fuerza.

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