Perú

Domingo de Ramos 2026: Horarios de procesiones y misa en Lima para iniciar Semana Santa

Las celebraciones del Domingo de Ramos reunirán a miles de fieles en templos y plazas del centro de Lima, con actividades que incluyen la bendición de ramos, misas y procesiones desde tempranas horas de la mañana

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Semana Santa: Así inició el primer día de la festividad en Ayacucho y distintas regiones del Perú.
Semana Santa: Así inició el primer día de la festividad en el Perú. (Andina)

El Domingo de Ramos, que este 29 de marzo de 2026 abre la Semana Santa, marca el inicio de una de las celebraciones religiosas de mayor relevancia en el calendario católico nacional. Esta jornada da paso a días de reflexión y recogimiento, en los que se combinan ritos, procesiones y expresiones de solidaridad en toda la capital.

Miles de personas se reúnen para participar en la bendición de ramos, recorridos procesionales y celebraciones litúrgicas que renuevan la fe y fortalecen los lazos comunitarios. Los templos y espacios emblemáticos del Centro Histórico de Lima, en la capital peruana, se convierten en escenarios de una tradición que año tras año convoca a fieles y visitantes, integrando devoción, memoria y participación colectiva.

¿Qué simboliza el Domingo de Ramos?

El Domingo de Ramos conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando fue recibido por una multitud que agitaba ramas de palma y olivo en señal de júbilo y reconocimiento como Mesías. Según la tradición católica y la explicación del Vaticano, este día inaugura formalmente la Semana Santa, recordando el inicio de la pasión de Cristo y su entrega voluntaria por la humanidad. La procesión y la bendición de ramos representan la esperanza y la renovación espiritual para los creyentes.

El significado de las palmas

Domingo de Ramos México

Las palmas utilizadas en el Domingo de Ramos simbolizan la victoria, la paz y el reconocimiento de Jesús como Salvador. En la tradición peruana, los fieles llevan ramas de palma, olivo o laurel a las iglesias, donde son bendecidas durante la misa principal. Estas ramas benditas suelen colocarse en los hogares como señal de protección y fe, y se conservan durante todo el año. Según la Conferencia Episcopal Peruana, la costumbre de usar palmas recuerda la acogida que el pueblo de Jerusalén brindó a Jesús y renueva el compromiso cristiano de seguir su ejemplo.

¿Qué se hace en Semana Santa?

Durante la Semana Santa, la comunidad católica participa en una serie de celebraciones religiosas que evocan la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Las actividades incluyen misas, rezos del Vía Crucis, confesiones, procesiones y actos de caridad.

En la Arquidiócesis de Lima, el arzobispo Carlos Castillo ha convocado a los fieles a colaborar con donaciones de víveres no perecibles y menestras, que serán distribuidas por Cáritas Lima a cunas, comedores parroquiales y ollas comunes. El objetivo es unir la vivencia espiritual con el apoyo solidario a los sectores más vulnerables de la capital.

Actividades programadas para el Domingo de Ramos

La Plaza Mayor podría perder sus palmeras y jardines
La Plaza Mayor podría perder sus palmeras y jardines

El cronograma de actividades para el Domingo de Ramos 2026 en Lima contempla los siguientes eventos principales:

  • 10:00 am: Bendición de Ramos en la Plaza de Armas, seguida de procesión hacia la Catedral de Lima.
  • 10:30 am: Bendición de Ramos en la Iglesia del Sagrario de Lima.
  • 11:00 am: Santa Misa en la Iglesia del Sagrario de Lima.
  • 12:30 pm: Regreso del Señor del Santuario a su monasterio, con recorrido por jirón Huallaga y Andahuaylas.
  • 4:00 pm: Rezo del Santo Rosario en el atrio de la Basílica Catedral de Lima, con la participación de delegaciones parroquiales, movimientos y hermandades.
  • 5:00 pm: Misterios Dolorosos, con la presencia de imágenes religiosas como el Señor del Huerto de Trinitarias, Ecce Homo de la Catedral de Lima, Señor Cautivo de Trinitarias, Cristo de las Caídas de Mercedarias y Señor Crucificado de la Agonía de Limpias. Al finalizar, procesión de las imágenes por la Plaza Mayor.
  • 9:30 am: Procesión del Señor del Triunfo en su borriquito, desde la Iglesia de Las Nazarenas.

Las autoridades eclesiásticas han recomendado a los fieles llegar con anticipación a las ceremonias y mantenerse informados sobre posibles ajustes en los horarios a través de los canales oficiales del Arzobispado de Lima.

Las celebraciones están abiertas a toda la comunidad y buscan fortalecer la fe, el sentido de pertenencia y la solidaridad en la capital peruana.

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