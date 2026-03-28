Perú

Semana Santa 2026: trabajadores podrían recibir hasta triple remuneración por laborar en feriados del 2 y 3 de abril

El Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima recomienda a las empresas informar con anticipación a sus colaboradores sobre las condiciones de pago durante los feriados

Guardar
Semana Santa 2026: trabajadores del sector privado pueden recibir triple pago por feriados. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Semana Santa 2026: trabajadores del sector privado pueden recibir triple pago por feriados. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Con la llegada de la Semana Santa 2026, los días jueves 2 y viernes 3 de abril se consideran feriados nacionales en Perú. Durante estas fechas, los trabajadores del sector privado que deban laborar podrían recibir hasta triple remuneración si no se les otorga un descanso sustitutorio posterior, informó el Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Según el gerente del Centro Legal de la CCL, Álvaro Gálvez, en entrevista con Agencia Andina, este pago está establecido en el Decreto Legislativo 713 y contempla tres conceptos: la remuneración habitual por el feriado, el pago por el trabajo realizado y una sobretasa del 100 %, lo que equivale a tres veces el valor diario del salario.

Sunafil aclara que trabajadores recibirán un pago triple de su jornada por feriado laborado. (Foto: Andina)
Sunafil aclara que trabajadores recibirán un pago triple de su jornada por feriado laborado. (Foto: Andina)

¿Cómo se calcula el pago por laborar en un feriado?

Por ejemplo, un trabajador que percibe 1.500 soles mensuales podría recibir 150 soles por cada día feriado trabajado sin descanso sustitutorio. El cálculo de la triple remuneración se desglosa de la siguiente manera:

  1. Remuneración diaria correspondiente al feriado:
    1. Se calcula dividiendo el salario mensual entre los 30 días del mes.
    2. Ejemplo: 1,500 ÷ 30 = 50 soles. Esta cantidad corresponde al pago normal por el día feriado.
  2. Pago por el trabajo realizado durante el feriado:
    1. Se añade la remuneración diaria por laborar efectivamente en ese día.
    2. Siguiendo el ejemplo: 50 soles adicionales.
  3. Sobretasa del 100 % por trabajar en feriado:
    1. Se aplica un pago extra equivalente al 100 % de la remuneración diaria del trabajador.
    2. Siguiendo el cálculo anterior: 50 soles más.

Total a recibir por cada día feriado trabajado sin descanso sustitutorio:50 + 50 + 50 = 150 soles

Mano con billetes de soles y foto en círculo de semana santa en provincia peruana
¿Todos los trabajadores que trabajen en Semana Santa deben recibir triple pago por esos días? - Crédito Composición Infobae/Andina

Excepciones y condiciones para el pago triple

El pago adicional no aplica en todos los casos. Gálvez precisó que si el feriado coincide con el descanso semanal obligatorio, solo corresponde la remuneración habitual de ese día. Asimismo, si el empleador otorga un día de descanso en compensación, no se paga la compensación económica adicional.

El especialista recomendó que las empresas identifiquen con anticipación a los trabajadores que laborarán durante la Semana Santa y registren correctamente los días trabajados en la planilla. Además, es importante dejar constancia de si se otorgará descanso sustitutorio para garantizar la correcta aplicación de la norma y evitar posibles conflictos laborales.

Trabajadores no recibirán triple pago por laborar feriado si se les otorga un día de descanso compensatorio. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)
Trabajadores no recibirán triple pago por laborar feriado si se les otorga un día de descanso compensatorio. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Recomendaciones para empleadores

Para evitar malentendidos, el CCL aconseja comunicar claramente a los trabajadores las condiciones de pago por laborar en feriados. “La transparencia en la información sobre remuneraciones y descansos garantiza el cumplimiento de la ley y la satisfacción del personal”, señaló Gálvez a Andina.

Cumplir con estas disposiciones también protege a las empresas frente a sanciones legales, ya que no otorgar el pago correspondiente o negar el descanso sustitutorio se considera una infracción muy grave en materia laboral. Las multas pueden variar desde más de 1.000 soles hasta superar los 24.000 soles, dependiendo del tamaño y tipo de la empresa.

El Módulo de Gestión del Cumplimiento de la Sunafil es un sistema digital que se pone en marcha cuando se registran denuncias laborales.
El Módulo de Gestión del Cumplimiento de la Sunafil es un sistema digital que se pone en marcha cuando se registran denuncias laborales. Foto: Gálvez Monteagudo Abogados

Contexto de Semana Santa 2026

La Semana Santa es un periodo tradicionalmente aprovechado por millones de peruanos para combinar descanso, turismo y actividades religiosas. Durante los feriados, hoteles, restaurantes y servicios de transporte reportan un incremento en la demanda, mientras que las municipalidades y organizaciones locales organizan procesiones, actos litúrgicos y eventos culturales.

El Decreto Legislativo 713 garantiza que los empleados de ámbitos estatales y privados suspendan sus labores habituales, al igual que estudiantes, permitiéndoles disfrutar de tiempo libre. Sin embargo, quienes laboren en estas fechas deben ser remunerados conforme a la ley, asegurando así el respeto de sus derechos laborales.

Miles de personas viajarán al interior del país para participar en celebraciones religiosas y actividades turísticas, aprovechando el feriado largo del 17 al 20 de abril. (Andina)
Miles de personas viajarán al interior del país para participar en celebraciones religiosas y actividades turísticas, aprovechando el feriado largo del 17 al 20 de abril. (Andina)

Impacto económico y social

El cumplimiento de estas normas no solo protege a los trabajadores, sino que también contribuye a un entorno laboral más justo y evita conflictos con el personal. Las empresas que planifican con antelación y respetan los derechos laborales aseguran un mejor clima organizacional durante los feriados, beneficiando tanto a empleadores como a empleados.

Asimismo, estas disposiciones refuerzan la importancia de la información transparente y la correcta gestión de planillas, aspectos clave para mantener la legalidad y garantizar que la Semana Santa sea un periodo seguro y ordenado para todos los trabajadores.

Temas Relacionados

Semana SantaFeriadosRemuneraciónperu-economia

Más Noticias

Melissa Klug insulta a Pamela López en ‘La Granja VIP’ y Jesús Barco la enfrenta en vivo: “Cállate”

La tensión explotó durante una cena en el reality cuando la popular ‘Blanca de Chucuito’ lanzó un comentario ofensivo que incomodó a todos

Melissa Klug insulta a Pamela López en ‘La Granja VIP’ y Jesús Barco la enfrenta en vivo: “Cállate”

Perú busca atraer USD 347 millones para nuevos hoteles con portafolio de 43 proyectos

La iniciativa se presentó ante inversionistas internacionales en un foro clave del sector, donde se expusieron oportunidades en varias regiones del país y se impulsaron nuevas misiones para concretar proyectos turísticos en los próximos meses

Perú busca atraer USD 347 millones para nuevos hoteles con portafolio de 43 proyectos

La gasolina más barata y más cara de Lima este 27 de marzo

Los precios de los carburantes se definen por una serie de factores tanto nacionales como internacionales

La gasolina más barata y más cara de Lima este 27 de marzo

María Fe Saldaña pone fin a su relación con Josimar: “Por respeto a mí misma, doy un paso al costado”

La empresaria y madre de dos hijos comunicó el fin de su historia de amor con el salsero, alegando que se cruzaron límites fundamentales para ella.

María Fe Saldaña pone fin a su relación con Josimar: “Por respeto a mí misma, doy un paso al costado”

Gana Diario del 27 de marzo de 2026: descubre los números ganadores del último sorteo

Gana Diario celebra un sorteo diario a las 20:30 horas. Descubra si se rompió el pozo millonario

Gana Diario del 27 de marzo de 2026: descubre los números ganadores del último sorteo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú y Chile endurecen control en frontera en medio de tensión por muros y zanjas

Perú y Chile endurecen control en frontera en medio de tensión por muros y zanjas

Tomás Gálvez admite que busca suprimir la autonomía de los fiscales: “Miren el caso de José Domingo Pérez”

Tomás Gálvez: “Se ha perseguido a personas vinculadas a partidos, eso nos confronta y eso tiene que terminar”

Tomás Gálvez exige en vivo a José María Balcázar otorgar presupuesto al Ministerio Público: “Sino iremos cerrando”

PJ rechaza una vez más pedido de Ollanta Humala para suspender su condena de 15 años de prisión

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug insulta a Pamela López en ‘La Granja VIP’ y Jesús Barco la enfrenta en vivo: “Cállate”

Melissa Klug insulta a Pamela López en ‘La Granja VIP’ y Jesús Barco la enfrenta en vivo: “Cállate”

María Fe Saldaña pone fin a su relación con Josimar: “Por respeto a mí misma, doy un paso al costado”

Darinka Ramírez se convierte en madre por segunda vez y celebra en redes: “Bienvenida, mi segunda princesa”

Lucía de la Cruz mejora en hospital y sale de trauma shock: “Llamó para decir que se siente mejor”

Gabriela Herrera grita ‘calla, fea’ a Samahara Lobatón por supuesto favoritismo y Melissa Klug no se queda callada

DEPORTES

Deportivo Municipal desciende a Copa Perú por deudas: ‘La Academia’ apeló la decisión de la Comisión Disciplinaria

Deportivo Municipal desciende a Copa Perú por deudas: ‘La Academia’ apeló la decisión de la Comisión Disciplinaria

Nolberto Solano confía en que la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana no responda a su conflicto con la Federación: “Sería muy penoso”

Hernán Barcos quiso abandonar set de Enfocados tras ser comparado con Alex Valera: la reacción de Jefferson Farfán

Ricardo Gareca sorprende con Christian Cueva: cantaron ‘El Cervecero’ y el jugador confesó su arrepentimiento en podcast

Programación de las finales del repechaje de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: partidos, horarios y canal TV en Perú