Semana Santa 2026: trabajadores podrían recibir hasta triple remuneración por laborar en feriados del 2 y 3 de abril

Semana Santa 2026: trabajadores del sector privado pueden recibir triple pago por feriados. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Con la llegada de la Semana Santa 2026, los días jueves 2 y viernes 3 de abril se consideran feriados nacionales en Perú. Durante estas fechas, los trabajadores del sector privado que deban laborar podrían recibir hasta triple remuneración si no se les otorga un descanso sustitutorio posterior, informó el Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Según el gerente del Centro Legal de la CCL, Álvaro Gálvez, en entrevista con Agencia Andina, este pago está establecido en el Decreto Legislativo 713 y contempla tres conceptos: la remuneración habitual por el feriado, el pago por el trabajo realizado y una sobretasa del 100 %, lo que equivale a tres veces el valor diario del salario.

Sunafil aclara que trabajadores recibirán un pago triple de su jornada por feriado laborado. (Foto: Andina)

¿Cómo se calcula el pago por laborar en un feriado?

Por ejemplo, un trabajador que percibe 1.500 soles mensuales podría recibir 150 soles por cada día feriado trabajado sin descanso sustitutorio. El cálculo de la triple remuneración se desglosa de la siguiente manera:

Remuneración diaria correspondiente al feriado: Se calcula dividiendo el salario mensual entre los 30 días del mes. Ejemplo: 1,500 ÷ 30 = 50 soles. Esta cantidad corresponde al pago normal por el día feriado. Pago por el trabajo realizado durante el feriado: Se añade la remuneración diaria por laborar efectivamente en ese día. Siguiendo el ejemplo: 50 soles adicionales. Sobretasa del 100 % por trabajar en feriado: Se aplica un pago extra equivalente al 100 % de la remuneración diaria del trabajador. Siguiendo el cálculo anterior: 50 soles más.

Total a recibir por cada día feriado trabajado sin descanso sustitutorio:50 + 50 + 50 = 150 soles

¿Todos los trabajadores que trabajen en Semana Santa deben recibir triple pago por esos días? - Crédito Composición Infobae/Andina

Excepciones y condiciones para el pago triple

El pago adicional no aplica en todos los casos. Gálvez precisó que si el feriado coincide con el descanso semanal obligatorio, solo corresponde la remuneración habitual de ese día. Asimismo, si el empleador otorga un día de descanso en compensación, no se paga la compensación económica adicional.

El especialista recomendó que las empresas identifiquen con anticipación a los trabajadores que laborarán durante la Semana Santa y registren correctamente los días trabajados en la planilla. Además, es importante dejar constancia de si se otorgará descanso sustitutorio para garantizar la correcta aplicación de la norma y evitar posibles conflictos laborales.

Trabajadores no recibirán triple pago por laborar feriado si se les otorga un día de descanso compensatorio. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Recomendaciones para empleadores

Para evitar malentendidos, el CCL aconseja comunicar claramente a los trabajadores las condiciones de pago por laborar en feriados. “La transparencia en la información sobre remuneraciones y descansos garantiza el cumplimiento de la ley y la satisfacción del personal”, señaló Gálvez a Andina.

Cumplir con estas disposiciones también protege a las empresas frente a sanciones legales, ya que no otorgar el pago correspondiente o negar el descanso sustitutorio se considera una infracción muy grave en materia laboral. Las multas pueden variar desde más de 1.000 soles hasta superar los 24.000 soles, dependiendo del tamaño y tipo de la empresa.

El Módulo de Gestión del Cumplimiento de la Sunafil es un sistema digital que se pone en marcha cuando se registran denuncias laborales. Foto: Gálvez Monteagudo Abogados

Contexto de Semana Santa 2026

La Semana Santa es un periodo tradicionalmente aprovechado por millones de peruanos para combinar descanso, turismo y actividades religiosas. Durante los feriados, hoteles, restaurantes y servicios de transporte reportan un incremento en la demanda, mientras que las municipalidades y organizaciones locales organizan procesiones, actos litúrgicos y eventos culturales.

El Decreto Legislativo 713 garantiza que los empleados de ámbitos estatales y privados suspendan sus labores habituales, al igual que estudiantes, permitiéndoles disfrutar de tiempo libre. Sin embargo, quienes laboren en estas fechas deben ser remunerados conforme a la ley, asegurando así el respeto de sus derechos laborales.

Miles de personas viajarán al interior del país para participar en celebraciones religiosas y actividades turísticas, aprovechando el feriado largo del 17 al 20 de abril. (Andina)

Impacto económico y social

El cumplimiento de estas normas no solo protege a los trabajadores, sino que también contribuye a un entorno laboral más justo y evita conflictos con el personal. Las empresas que planifican con antelación y respetan los derechos laborales aseguran un mejor clima organizacional durante los feriados, beneficiando tanto a empleadores como a empleados.

Asimismo, estas disposiciones refuerzan la importancia de la información transparente y la correcta gestión de planillas, aspectos clave para mantener la legalidad y garantizar que la Semana Santa sea un periodo seguro y ordenado para todos los trabajadores.