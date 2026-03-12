Crisis sanitaria: pacientes con diabetes gastan hasta S/1.200 al mes por falta de insulina en hospitales

Miles de pacientes diabéticos en Perú ven su vida en riesgo por la falta de insulina. Una madre de familia detalla el calvario que viven, el gasto de más de S/1200 mensuales y la inadecuada alternativa que el Estado pretende ofrecer, priorizando el costo sobre la salud | Video: Latina

Continúa la crisis que atraviesa el sistema de salud peruano. Pacientes con diabetes tipo 1 y sus familias denuncian que deben gastar hasta S/1.200 mensuales para comprar insulina y otros insumos médicos debido al desabastecimiento del medicamento en hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) y del Seguro Social de Salud (EsSalud).

La situación afecta especialmente a niños y adolescentes con diabetes tipo 1, quienes dependen de la insulina para sobrevivir. Según estimaciones de organizaciones de pacientes, en el país existirían alrededor de 20.000 personas con esta enfermedad, aunque el propio Estado no cuenta con un registro oficial actualizado de cuántos pacientes requieren este tratamiento.

Desabastecimiento desde diciembre

El problema se originó el 5 de diciembre de 2025, cuando la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) decidió inmovilizar el registro sanitario de la insulina humana NPH producida por un laboratorio de la India debido a observaciones sobre sus buenas prácticas de manufactura.

Desde entonces, organizaciones de pacientes aseguran que enviaron cartas reiteradas al Ministerio de Salud del Perú (Minsa) y a Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) alertando sobre el riesgo de desabastecimiento. En una reunión realizada el 6 de marzo con autoridades del sector, representantes de la sociedad civil señalaron que fueron informados de que no existían proveedores disponibles a corto plazo para cubrir la demanda nacional.

Familias asumen el costo

Un niño recibe una prueba médica en un entorno de atención primaria mientras un profesional de la salud lo asiste, subrayando el acceso crucial a servicios del sistema de salud para la infancia. (insulina, niños, sin insulina, emergencia)

Ante la falta de medicamentos en el sistema público, muchas familias se ven obligadas a comprar el tratamiento en farmacias privadas.

“Mire, lo mínimo que se puede gastar entre insulina, tiras reactivas, glucómetro y agujas es 1.200 soles mensuales”, señaló Mónica Portal Barrientos, presidenta de la ONG ‘Lucas, una misión de vida’, que agrupa a familias de pacientes con diabetes tipo 1.

Portal explicó que el gasto supera en muchos casos el salario mínimo y que la falta de insulina puede poner en riesgo la vida de los pacientes incluso en cuestión de horas, ya que la interrupción del tratamiento puede provocar complicaciones graves como cetoacidosis diabética o coma.

Debate por tipo de insulina

Otro punto de conflicto es el tipo de medicamento que el Estado busca distribuir para enfrentar la crisis. Según las organizaciones de pacientes, las autoridades estarían priorizando la compra de más insulina NPH, una fórmula que fue desarrollada hace décadas.

Las familias y algunos especialistas sostienen que este tipo de insulina puede provocar episodios de hipoglucemia severa, especialmente en niños, y consideran que el tratamiento más adecuado son las insulinas análogas, que tienen moléculas más modernas y permiten un control más estable de la glucosa.

“¿Qué está buscando el Estado peruano, precio o vida?”, cuestionó Portal durante una entrevista televisiva, al señalar que las insulinas análogas ofrecen mejores resultados clínicos, aunque suelen ser más costosas en comparación con las NPH.

Respuesta del Minsa

Frente a la presión de pacientes y especialistas, el Ministerio de Salud anunció el 8 de marzo una serie de medidas para enfrentar la emergencia. Entre ellas figuran la compra urgente de 47.000 unidades de insulina NPH, gestiones regulatorias excepcionales para facilitar nuevas importaciones y la adquisición de insulinas análogas para pacientes con diabetes tipo 1 afiliados al Seguro Integral de Salud.

No obstante, las organizaciones de pacientes advierten que no se ha precisado cuándo llegarán los nuevos lotes de insulina al país, lo que mantiene la incertidumbre entre miles de familias que dependen del medicamento para continuar con su tratamiento.

Mientras tanto, los pacientes piden una reunión urgente con el nuevo ministro de Salud Juan Carlos Velasco y el nuevo presidente de EsSalud Luis Rosales Peresa para exigir transparencia en las compras y una solución inmediata al desabastecimiento.