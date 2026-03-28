Perú

La Hora del Planeta: Miraflores apagará las luces del puente de la Paz esta noche

El municipio invita a residentes y comercios a sumarse al apagón simbólico, que busca sensibilizar sobre los retos ambientales y la pérdida de biodiversidad mediante actividades educativas y acciones colectivas en el distrito

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La municipalidad organiza un evento participativo con stands, juegos y apagones en espacios emblemáticos, alentando a la ciudadanía a reflexionar sobre la crisis climática y a modificar hábitos en beneficio del entorno| Municipalidad de Miraflores
La municipalidad organiza un evento participativo con stands, juegos y apagones en espacios emblemáticos, alentando a la ciudadanía a reflexionar sobre la crisis climática y a modificar hábitos en beneficio del entorno| Municipalidad de Miraflores

La municipalidad de Miraflores se suma este sábado a la Hora del Planeta con una acción simbólica: apagará las luces del Puente de la Paz y exhortará a la ciudadanía a desconectar dispositivos eléctricos entre las 8:30 y las 9:30 p. m. La iniciativa, considerada por el Foro Mundial para la Naturaleza (WWF) como el mayor evento ambiental global, busca generar conciencia sobre la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.

La Subgerencia de Sostenibilidad Ambiental del municipio organiza una jornada en el parque Bicentenario, en el límite con Barranco, donde se desarrollarán activaciones a partir de las 18:30. Diversas organizaciones, colectivos e instituciones montarán stands informativos sobre reciclaje, energías renovables y buenas prácticas ambientales.

La Hora del Planeta: una iniciativa global que busca concientizar sobre el cambio climático y suma cada vez más participación en Perú
La Hora del Planeta: una iniciativa global que busca concientizar sobre el cambio climático y suma cada vez más participación en Perú| Andina

El programa incluye juegos, dinámicas y actividades educativas para todas las edades, orientadas a fortalecer la participación comunitaria.

Apagón en el entorno de los parques

La municipalidad realizará además un apagón simbólico en el entorno del parque Kennedy, con el respaldo de comercios ubicados en las avenidas Larco, Diagonal, la calle Schell y otras vías céntricas del distrito. Estos establecimientos se unirán de forma voluntaria a la campaña, cuyo objetivo es promover la reflexión sobre la importancia de proteger los recursos naturales.

La campaña de la WWF convoca cada año a millones de personas en todo el mundo para enviar un mensaje colectivo sobre la urgencia de adoptar hábitos más sostenibles. Miraflores, que participa en esta jornada desde hace más de una década, invita a quienes no puedan acudir presencialmente a sumarse desde sus hogares, realizando el apagón en el horario establecido.

La Hora del Planeta: una iniciativa global que busca concientizar sobre el cambio climático y suma cada vez más participación en Perú| Andina
La Hora del Planeta: una iniciativa global que busca concientizar sobre el cambio climático y suma cada vez más participación en Perú| Andina

¿Cómo surge la Hora del Planeta?

La Hora del Planeta es una campaña global que invita a millones de personas, empresas y gobiernos a apagar las luces durante una hora, como símbolo de compromiso frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Su origen se remonta a 2007, cuando se realizó la primera edición en Sídney, Australia, logrando una amplia repercusión que, con el tiempo, extendió la iniciativa a más de 7.000 ciudades en 187 países.

La propuesta surgió como respuesta a la necesidad de involucrar a la ciudadanía en la lucha contra las consecuencias ambientales que cada vez resultan más evidentes y frecuentes. Desde entonces, no solo busca visibilizar el impacto del consumo energético, sino también promover una reflexión colectiva sobre la responsabilidad de proteger el entorno natural.

El Puente de la Paz quedará a oscuras, Miraflores impulsa jornada ambiental global
El Puente de la Paz quedará a oscuras, Miraflores impulsa jornada ambiental global| Municipalidad de Miraflores

En Perú, la campaña tiene especial relevancia por la vulnerabilidad del país ante los efectos del cambio climático, como la reducción de glaciares, la variabilidad de las lluvias y la amenaza a la biodiversidad en ecosistemas clave como la Amazonía y los Andes.

¿A qué hora se realizará la Hora del Planeta?

Este año, la Hora del Planeta se realiza el sábado 28 de marzo, de 8:30 a 9:30 p. m. Además de apagar las luces, la WWF y diversas organizaciones alientan a la ciudadanía a sumar acciones concretas, como plantar árboles, reducir plásticos o difundir información ambiental, fortaleciendo así el compromiso con el planeta.

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