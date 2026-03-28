Perú

Incautan más de 400 celulares de alta gama ingresados de forma ilegal desde el extranjero

La modalidad utilizada fue la “paquetería fantasma” que consiste en fragmentar envíos y usar identidades ajenas para eludir controles y evadir impuestos

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El cargamento había sido declarado con valores inferiores a los reales con la intención de reducir el pago de tributos y evitar la fiscalización - Créditos: Sunat.
El cargamento había sido declarado con valores inferiores a los reales con la intención de reducir el pago de tributos y evitar la fiscalización - Créditos: Sunat.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) incautó más de 400 teléfonos celulares de alta gama provenientes de Estados Unidos, cuya valorización supera los 700 mil soles, en un operativo realizado en los depósitos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El cargamento tenía como destino el mercado local y fue intervenido al detectarse que pretendía ingresar al país mediante la modalidad conocida como “paquetería fantasma”.

De acuerdo con la Sunat, la detección de esta operación ilícita fue posible gracias a labores de inteligencia y la utilización de tecnología avanzada para el control aduanero. Los inspectores identificaron que los dispositivos móviles habían sido declarados con valores inferiores a los reales, una maniobra destinada a reducir el pago de tributos y evadir controles reglamentarios.

Las investigaciones preliminares apuntan a que la mercancía pertenecería a un solo importador, quien habría adquirido los equipos a través de plataformas digitales y fragmentado la carga utilizando diferentes envíos courier.

Los dispositivos no contaban con la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, requisito indispensable para su importación legal al Perú - Créditos: Sunat.
Los dispositivos no contaban con la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, requisito indispensable para su importación legal al Perú - Créditos: Sunat.

El método denominado “paquetería fantasma” implica el uso de identidades ajenas, cuyos titulares desconocen las compras efectuadas en su nombre. Esta estrategia permite eludir los procedimientos formales de importación, facilitando tanto la evasión fiscal como el posible uso irregular de los equipos en territorio nacional.

El representante de la Aduana Aérea explicó que estos dispositivos ingresaron sin cumplir los requisitos legales, pues no contaban con la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, condición indispensable para su ingreso al Perú.

La incautación de los más de 400 teléfonos responde a los mecanismos de prevención y fiscalización que la Sunat ejecuta de manera constante en los principales puntos de ingreso al país.

El funcionario detalló que la declaración inexacta de los productos, sumada al uso fraudulento de identidades, constituye una infracción grave a la normativa vigente, razón por la cual los equipos serán destruidos tras el procedimiento administrativo correspondiente. Además, subrayó el impacto negativo que estas prácticas generan en la recaudación fiscal y en la seguridad de los consumidores, quienes podrían adquirir aparatos sin garantía ni respaldo oficial.

Durante 2025, la Sunat incautó más de 11.000 teléfonos celulares introducidos de manera ilícita, cuyo valor se estimó en USD 3,3 millones, mientras que en el presente año la cifra bordea los 3.000 dispositivos, con un valor aproximado de USD 1 millón.

Las autoridades destruyeron los equipos incautados tras el procedimiento administrativo - Créditos: Sunat.
Las autoridades destruyeron los equipos incautados tras el procedimiento administrativo - Créditos: Sunat.

Según el organismo, la tendencia refleja la persistencia de organizaciones que buscan vulnerar los controles aduaneros mediante el uso de empresas de mensajería rápida y la fragmentación de envíos, dificultando la trazabilidad de las operaciones y la identificación de los responsables directos.

La importación de celulares sin autorización constituye una falta que puede derivar en sanciones económicas y penas privativas de libertad, además de la destrucción definitiva de los equipos. El organismo enfatizó la importancia de adquirir dispositivos a través de canales certificados, garantizando así el cumplimiento de las normativas y la protección de los derechos de los usuarios.

¿Cuáles son las funciones de Sunat?

  • Recaudar impuestos nacionales, tributos aduaneros y contribuciones al Estado peruano.
  • Administrar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras de personas y empresas.
  • Fiscalizar, investigar y sancionar infracciones relacionadas con la evasión y elusión fiscal.
  • Controlar el ingreso y salida de mercancías en puertos, aeropuertos y fronteras del país.
  • Implementar y gestionar sistemas de información para el control fiscal y aduanero.
  • Facilitar el comercio exterior mediante procedimientos eficientes y seguros.
  • Realizar campañas educativas para promover la cultura tributaria en la población.
  • Colaborar con otras entidades nacionales e internacionales en la lucha contra delitos tributarios y aduaneros.

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