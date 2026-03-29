Perú

Pedro Castillo respalda a Roberto Sánchez y revela que le entregó su sombrero: “Gracias por cuidarlo”

Pese al discurso en favor de la libertad de Castillo que menciona Sánchez, en los últimos días se le ha recordado que, cuando se votó la vacancia, él optó por abstenerse

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Pedro Castillo respalda a Roberto Sánchez y revela entrega de su sombrero
Pedro Castillo respalda a Roberto Sánchez y revela entrega de su sombrero

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, continúa subiendo en las encuestas. En el último sondeo de Ipsos aparece en el sexto lugar, justo por debajo de Alfonso López Chau y Jorge Nieto. El respaldo que viene obteniendo no resulta extraño, ya que, incluso antes de anunciar su candidatura, había expuesto su postura a favor de la liberación de Pedro Castillo.

Como se recuerda, Sánchez Palomino era ministro de Comercio Exterior y Turismo cuando el exmandatario intentó dar un fallido golpe de Estado y fue vacado por el Congreso de la República. En ese contexto, también fue investigado por el presunto delito de rebelión; sin embargo, el Poder Judicial desestimó la acusación presentada por la Fiscalía. Sánchez renunció al gabinete minutos después del mensaje de Castillo.

No obstante, durante su campaña ha sido enfático en expresar su respaldo al exmandatario e incluso ha pedido públicamente su liberación. Por ello, ha sido cuestionado por el mensaje ‘castillista’ que ahora promueve, considerando que en el pasado deslindó de las acciones de Castillo Terrones.

En ese sentido, a través de su cuenta en X, Pedro Castillo respondió a los detractores de Sánchez con un contundente mensaje en el que no solo le brinda su respaldo en la campaña, sino que también revela que le entregó su sombrero.

Pedro Castillo reaparece para apoyar a Roberto Sánchez en campaña
Pedro Castillo reaparece para apoyar a Roberto Sánchez en campaña

El mensaje de Pedro Castillo

Pedro Castillo ratificó desde el penal Barbadillo su respaldo a la candidatura presidencial de Roberto Sánchez al frente de la coalición política Juntos por el Perú para las elecciones de 2025, denunciando una ofensiva de medios opositores y sectores políticos que, según él, buscan deslegitimar a su delfín. El exmandatario afirmó que la campaña contra Sánchez responde al hecho de que el pueblo “mayoritariamente ya decidió” votarlo como presidente.

El mensaje, fechado el 29 de marzo de 2026 y divulgado públicamente por redes sociales, detalla las decisiones políticas tomadas por Pedro Castillo, quien además firma como presidente constitucional del Perú, desde lo que denomino un “secuestro en Barbadillo”.

Castillo aseguró que, tras deliberar durante meses, optó por participar electoralmente con la coalición política Juntos por el Perú y escoger dentro de su militancia a la fórmula presidencial, procedimiento que culminó en la designación de la plancha encabezada por Roberto Sánchez, acompañado por Analí Márquez y Brígida Curo, proclamada el 28 de octubre de 2025.

Respaldo de Castillo a Sánchez reaviva debate sobre su cercanía política
Respaldo de Castillo a Sánchez reaviva debate sobre su cercanía política

Castillo mencionó: “Descarados y sinvergüenzas son los verdugos del pueblo, que conspiraron contra la voluntad popular y dieron el golpe de Estado contra mi gobierno”. El exmandatario involucró directamente a estos actores con una campaña de hostigamiento digital y mediático, atribuida a “sus candidatos, su prensa mercenaria, sus cuentas trolls, junto a los traidores del partido político Perú Libre y otros candidatos de derecha disfrazados de izquierda”.

Para Castillo, Sánchez representa un relevo político. El expresidente subrayó la importancia de la alianza política: “Hoy hemos construido juntos, no solo una alianza política que recuperará el gobierno del pueblo este 12 de abril de 2026, sino también una hermandad que trasciende el paso del tiempo y sus adversidades”.

El candidato Roberto Sánchez cuestiona duramente al poder actual, denunciando un 'pacto mafioso' que mantiene preso injustamente a Pedro Castillo y que ha 'secuestrado' los recursos y la justicia del Perú. Su intervención es un llamado a la rebelión popular por un nuevo régimen económico.

Como acto simbólico, afirmó que “entregué mi sombrero a nuestro candidato presidencial Roberto Sánchez”para que, en mi representación, recorra la Ruta Castillista rumbo a Palacio de Gobierno".

La publicación concluyó con un mensaje directo a Sánchez: “Roberto, gracias por cuidar mi sombrero. Saluda y de mi parte abraza a nuestro querido pueblo. Hazles saber que pronto estaré con ellos”.

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