Perú

Estas son las planchas presidenciales que cumplieron con presentar su primer reporte de gastos de campaña

Seis organizaciones políticas no cumplieron con la entrega pese a la ampliación del plazo hasta el 27 de marzo. La ONPE advierte que la omisión de reportes puede derivar en multas de hasta 100 UIT y pérdida de financiamiento público

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Entre las entidades que podrán continuar brindando atención presencial figuran los organismos del sistema electoral.
Entre las entidades que podrán continuar brindando atención presencial figuran los organismos del sistema electoral. Foto: ONPE

Un total de 33 planchas presidenciales que participan en las Elecciones Generales 2026 cumplieron con presentar su primer reporte de financiamiento privado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La información, disponible en el portal Claridad, incluye el detalle de aportes, ingresos y gastos de campaña, una obligación clave para garantizar la transparencia del proceso electoral.

La normativa establece que todas las organizaciones políticas deben rendir cuentas sobre el origen y uso de sus recursos. El incumplimiento de esta obligación constituye una infracción muy grave y puede ser sancionado con multas de hasta 100 unidades impositivas tributarias (UIT). Además, se contemplan otras medidas que pueden afectar directamente la participación política de los partidos.

Pese a ello, seis agrupaciones no lograron cumplir con la entrega del reporte al cierre del plazo extemporáneo, fijado el 27 de marzo. Se trata de Ciudadanos Por el Perú, Partido Cívico Obras, Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Partido Patriótico del Perú, Partido Cooperación Popular y Un Camino Diferente.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales advierte sobre el riesgo de retrasos y problemas logísticos por la falta de formación de la mayoría de los responsables de mesa
La Oficina Nacional de Procesos Electorales advierte sobre el riesgo de retrasos y problemas logísticos por la falta de formación de la mayoría de los responsables de mesa| Andina

En el caso de Ciudadanos Por el Perú, aunque ya no participa en la contienda electoral, la ONPE precisó que igual debe presentar su información financiera. Esto responde a que la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios revisará los ingresos y gastos registrados entre el 26 de marzo de 2025 y el 13 de marzo de 2026, periodo que incluye actividades vinculadas a las elecciones primarias.

Detalle de los ingresos y gastos presentados por los partidos

El reporte financiero presentado por las planchas presidenciales expone diferencias marcadas en los montos de campaña. A continuación, se detallan los ingresos y gastos registrados por cada organización política:

  • Partido Alianza para el Progreso: Ingreso S/ 7,196,365.60 | Gastos S/ 7,235,165.60
  • Partido Frente De la Esperanza 2021: Ingreso S/ 1,933,518.86 | Gastos S/ 1,933,158.86
  • Partido Libertad Popular: Ingreso S/ 1,264,370.00 | Gastos S/ 1,015,129.48
  • Partido Somos Perú: Ingreso S/ 1,022,663.77 | Gastos S/ 70,117.05
  • Partido Político Perú Primero: Ingreso S/ 927,967.93 | Gastos S/ 505,594.09
  • Avanza País - Partido de Integración Social: Ingreso S/ 913,014.86 | Gastos S/ 641,528.23
  • Fuerza Popular: Ingreso S/ 590,138.58 | Gastos S/ 590,138.58
  • Renovación Popular: Ingreso S/ 573,538.55 | Gastos S/ 573,538.55
  • Partido SíCreo: Ingreso S/ 488,429.72 | Gastos S/ 249,940.67
  • Frente Popular Agrícola FIA del Perú: Ingreso S/ 486,564.12 | Gastos S/ 386,659.21
  • Podemos Perú: Ingreso S/ 415,982.46 | Gastos S/ 183,352.23
  • Partido Político Integridad Democrática: Ingreso S/ 315,963.62 | Gastos S/ 200,226.33
  • Ahora Nación: Ingreso S/ 277,520.80 | Gastos S/ 191,426.11
  • Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso: Ingreso S/ 225,017.94 | Gastos S/ 187,795.93
  • Perú Moderno: Ingreso S/ 174,569.67 | Gastos S/ 174,569.67
  • Partido Aprista Peruano: Ingreso S/ 140,419.87 | Gastos S/ 135,494.87
  • Fe en el Perú: Ingreso S/ 139,749.00 | Gastos S/ 97,074.89
  • Progresemos: Ingreso S/ 126,540.40 | Gastos S/ 101,992.63
  • Partido Morado: Ingreso S/ 109,036.85 | Gastos S/ 34,833.88
  • Partido Democrático Federal: Ingreso S/ 104,430.60 | Gastos S/ 87,677.40
  • Juntos por el Perú: Ingreso S/ 93,387.81 | Gastos S/ 93,387.81
  • Partido del Buen Gobierno: Ingreso S/ 80,999.00 | Gastos S/ 73,033.35
  • Partido País para Todos: Ingreso S/ 67,300.00 | Gastos S/ 61,382.32
  • Fuerza y Libertad: Ingreso S/ 63,383.72 | Gastos S/ 62,374.80
  • Partido Demócrata Unido Perú: Ingreso S/ 50,120.00 | Gastos S/ 39,445.97
  • Unidad Nacional: Ingreso S/ 46,668.90 | Gastos S/ 46,168.90
  • Salvemos al Perú: Ingreso S/ 29,148.10 | Gastos S/ 20,298.10
  • Perú Libre: Ingreso S/ 27,500.00 | Gastos S/ 27,500.00
  • Partido Demócrata Verde: Ingreso S/ 23,400.00 | Gastos S/ 23,359.93
  • Partido Político Perú Acción: Ingreso S/ 19,196.12 | Gastos S/ 15,196.12
  • Alianza Electoral Venceremos: Ingreso S/ 13,200.00 | Gastos S/ 10,890.69
  • Acción Popular: Ingreso S/ 0 | Gastos S/ 0
  • Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN): Ingreso S/ 0 | Gastos S/ 0
El incumplimiento de la obligación de rendición de cuentas puede afectar la participación de los partidos en el proceso electoral.
El incumplimiento de la obligación de rendición de cuentas puede afectar la participación de los partidos en el proceso electoral.

ONPE amplió el plazo por fallas en sistemas y alta demanda

El plazo original para la presentación del reporte financiero vencía el 20 de marzo de 2026. Sin embargo, la ONPE decidió ampliarlo de manera excepcional hasta el 27 de marzo debido a problemas registrados en el sistema.

La entidad explicó que en los últimos días se produjo un incremento significativo de usuarios intentando registrar información de manera simultánea. Esta alta demanda afectó el funcionamiento de plataformas como el portal Claridad y el sistema SISEN, generando dificultades para completar el proceso.

Además de los problemas técnicos, la ONPE advirtió que muchos candidatos y organizaciones políticas dejaron la presentación de sus reportes para el final del plazo. Esta concentración de registros provocó retrasos en el procesamiento de datos e incluso impidió que algunos usuarios culminaran el envío de su información.

Ante este escenario, la institución optó por otorgar una prórroga única con el objetivo de facilitar el cumplimiento de la obligación legal sin afectar el desarrollo del proceso electoral.

APP lidera gastos de campaña y es el único partido con déficit en su reporte. (Foto composición: Infobae Perú)
APP lidera gastos de campaña y es el único partido con déficit en su reporte. (Foto composición: Infobae Perú)

Prórroga evidencia problemas de cumplimiento y riesgos para la transparencia

La ampliación del plazo también puso en evidencia un problema recurrente en los procesos electorales: la falta de previsión en la presentación de información financiera. La concentración de reportes en los últimos días no solo genera saturación en los sistemas, sino que también afecta la calidad de los datos entregados.

La ONPE señaló que esta situación incrementa el riesgo de errores, omisiones o inconsistencias en los reportes, lo que puede dificultar las labores de fiscalización. La rendición de cuentas no es un trámite administrativo menor, sino un mecanismo esencial para conocer quién financia a los candidatos y cómo se utilizan esos recursos.

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