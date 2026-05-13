El hombre atropellado por un avión en Denver tenía un historial de violencia y más de 20 arrestos

Michael Mott, hombre con 41 años y historial delictivo, murió arrollado por un avión tras superar una valla de 2,4 metros en el aeropuerto (Montezuma County Sheriff's Office)

La identidad del hombre que murió tras ser atropellado por el motor de un avión en el Aeropuerto Internacional de Denver fue confirmada por las autoridades. Michael Mott, de 41 años y originario de Pueblo, Colorado, falleció la noche del viernes 8 de mayo en circunstancias que causaron conmoción y abrieron una serie de interrogantes sobre la seguridad aeroportuaria y el antecedente penal del fallecido. Además, este suceso fue catalogado por el forense como suicidio.

El motor del Airbus A321 de Frontier Airlines, con rumbo a Los Ángeles, ardió en llamas tras el impacto, lo que obligó a la evacuación inmediata de 224 pasajeros y 7 tripulantes, 12 de los cuales sufrieron heridas durante el procedimiento de emergencia, según informaron funcionarios del aeropuerto y autoridades policiales en conferencia de prensa citada por Los Angeles Times.

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El motor del Airbus A321 de Frontier Airlines ardió en llamas tras el impacto, lo que obligó a evacuar a 224 pasajeros y 7 tripulantes (X/Denver International Airport)

La dimensión de la brecha de seguridad se refleja en que Mott superó en apenas 15 segundos una valla de 2,4 metros de altura coronada con alambre de púas, y accedió a la pista sin impedimentos visibles, antes de ser embestido por el avión, que circulaba a 224 km/h (139 mph), informó el director ejecutivo del aeropuerto Phil Washington.

El hecho ocurrió a 2 millas (3,2 kilómetros) de la terminal y en un lapso de apenas dos minutos desde la intrusión, tiempo en el cual los sistemas de vigilancia confundieron la alerta producida con la presencia de ciervos silvestres detectados cerca del perímetro, por lo que la intervención de seguridad no llegó a tiempo.

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Historial criminal y antecedentes de Michael Mott

Las autoridades identificaron que Mott tuvo más de 20 arrestos desde 2002. Su expediente incluye detenciones por intento de asesinato, violencia doméstica, agresiones con armas y asalto a la autoridad, según registros de la policía y reportes de medios como New York Post y GB News.

La causa del fallecimiento fue determinada como múltiples lesiones contusas y cortantes provocadas por el impacto con el motor, y la oficina de medicina forense de Denver estableció el caso como un suicidio tras descartar otra evidencia relevante.

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Hasta el momento, los investigadores no encontraron notas de despedida ni registros digitales que permitan comprender los motivos inmediatos del fallecido. El jefe de policía de Denver, Ron Thomas, hizo un llamado público a contactar con la policía a quienes hayan interactuado recientemente con Mott, para aportar datos sobre su estado previo, según el canal local Denver7.

Los registros revelaron que Mott había sido declarado incapaz mentalmente para afrontar un juicio en diversas ocasiones desde 2019 y participaba en un programa ambulatorio de restauración de salud mental ordenado por un tribunal, tras diversas acusaciones de agresión y conducta errática en Colorado Springs, donde vivía en situación de calle.

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Su última detención, el 10 de abril, fue por intentar irrumpir en una habitación de motel y resistirse al arresto; en 2005, había recibido una condena de seis años de prisión por un cargo reducido de asalto grave con arma, tras un arresto por intento de homicidio, según información policial.

Los antecedentes de Mott incluyen más de 20 arrestos desde 2002 por delitos violentos y un historial reciente de problemas psiquiátricos en Colorado (Montezuma County Sheriff's Office)

Sistema de seguridad e investigación en curso

Además de la valla perimetral y la reacción tardía del operador de turno ante las alarmas, la infraestructura de seguridad del aeropuerto incluye rondas policiales, videovigilancia y un sistema de radar térmico. Sin embargo, la magnitud del área y la naturaleza no letal del cerco dificultan el control absoluto, manifestó el directivo.

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El tramo de pista donde ocurrió el impacto está ubicado a casi tres kilómetros de la terminal principal. Al momento del siniestro, el avión rodaba a velocidad de despegue y los pilotos informaron al control de torre: “Tower, Frontier 4345, vamos a detenernos en la pista. Acabamos de golpear a alguien... tenemos un incendio en el motor”.

Minutos después, el personal de tierra confirmó: “Creo que la aeronave impactó a una persona… Hay restos humanos en la pista”.

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La evacuación se realizó mediante toboganes de emergencia. Cinco de los lesionados requirieron hospitalización, según voceros del aeropuerto; cuatro de ellos recibieron el alta posteriormente, mientras que el estado del restante no fue revelado, reportó Denver7. El director Phil Washington subrayó que la actuación de la tripulación de Frontier fue “excepcional” y permitió evitar una tragedia de mayor dimensión.

El personal de emergencia evacuó a los pasajeros mediante toboganes, y cinco de los heridos requirieron hospitalización tras el siniestro en Denver

Aeropuerto de Denver: dimensiones, récords de tráfico y desafíos

Según cifras citadas por diversos medios, el aeropuerto de Denver recibió más de 82,4 millones de pasajeros en 2025, alcanzando el cuarto puesto entre los más utilizados de Estados Unidos y el décimo a escala global.

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Por superficie, es el segundo aeropuerto más grande del mundo. Pese a la implementación de varias capas de seguridad que cumplen las normativas federales y estatales, admitió Washington, el riesgo de intrusiones motivadas persiste: “Aun si elevamos la altura de la cerca, es posible que una persona decidida logre superarla”.

El incidente está siendo investigado por la Policía de Denver, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). Mientras que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) informó que no abrirá expediente por no encuadrar el caso en sus excepciones, al tratarse de un suicidio confirmado.

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El aeropuerto de Denver, segundo más grande del mundo, enfrenta desafíos significativos en control de accesos pese a sus sistemas de seguridad modernos (Captura de video)

El historial de seguridad del aeropuerto registra otras intrusiones previas, todas resueltas con rápida detención de los involucrados, resaltó Washington en diálogo con Denver7. La actuación inmediata tras eventos graves incluye revisiones de protocolos para identificar y aplicar posibles mejoras, prioridad marcada por la administración.

Durante la rueda de prensa, la médica forense Sterling McLaren exhortó a la comunidad a buscar ayuda en caso de crisis psicológica, recordando la existencia de asistencia telefónica gratuita y confidencial para situaciones de salud mental.