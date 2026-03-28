Darinka Ramírez se convierte en madre por segunda vez y celebra en redes: “Bienvenida, mi segunda princesa”

Darinka Ramírez compartió la llegada de su segunda hija con un emotivo mensaje en redes sociales. IG

La felicidad llegó una vez más al hogar de Darinka Ramírez. La influencer y empresaria celebró el nacimiento de su segunda hija la tarde del 27 de marzo, compartiendo la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje que enterneció a sus seguidores:

“Llegaste a duplicar mi amor y a completar mi mundo. Bienvenida, mi segunda princesa”. La pequeña nació por cesárea y tanto la madre como la bebé se encuentran en buen estado, según confirmaron fuentes cercanas a la familia.

Un mensaje de amor y una familia ensamblada

Darinka, quien se ha mantenido activa en plataformas digitales compartiendo su maternidad y su vida familiar, no dudó en mostrar la enorme alegría que la embarga en este nuevo capítulo.

La llegada de su segunda hija no solo refuerza su papel como madre, sino que también consolida la dinámica de una familia ensamblada junto a su pareja Sebastián González y su hija mayor, fruto de su relación con el exfutbolista Jefferson Farfán.

Darinka Ramírez compartió la llegada de su segunda hija con un emotivo mensaje en redes sociales. IG

La buena relación entre Sebastián González y la hija de Farfán

Uno de los aspectos que más ha destacado Darinka Ramírez en los últimos meses es la armonía que existe entre su pareja, Sebastián González, y su hija mayor. La influencer compartió recientemente una emotiva sesión de fotos donde ambos aparecen juntos, resaltando la importancia de la convivencia y el cariño que Sebastián ha construido con la niña.

“Las adoro con todo mi corazón, agradecido con Dios y la vida por tenerlas”, escribió el empresario en sus redes sociales, dejando claro que asume de forma activa y amorosa su rol dentro del hogar. Darinka, por su parte, ha afirmado en varias ocasiones que para Sebastián, la pequeña es como una hija propia.

Sebastián González, empresario de Iquitos, se ha convertido en un apoyo fundamental y figura paterna para la hija mayor de Darinka.IG

“La dulce espera en familia”: fotos y mensajes que inspiran

La llegada de la nueva bebé fue documentada por Darinka a través de una serie de fotografías familiares, en las que se aprecia la complicidad y la felicidad de todos en casa.

“La dulce espera en familia. Esperando al nuevo amor de nuestras vidas”, escribió la influencer en una de sus publicaciones, mostrando el protagonismo de la hija mayor, quien ahora asume el rol de hermana mayor.

El mensaje de Ramírez sobre la importancia del respeto y el amor en las familias ensambladas fue celebrado en redes sociales, donde sus seguidores aplaudieron la madurez y el compromiso de la pareja.

Darinka Ramírez muestra la buena relación entre su pareja y la hija de Jefferson Farfán. IG

Darinka defiende a Sebastián de críticas

No todo ha sido color de rosa para la influencer. Tras compartir un video en TikTok, una usuaria insinuó que Jefferson Farfán sería quien cubre los gastos del nuevo hogar. Darinka respondió con firmeza:

“Si la boca principal, que es la hija, le pesa, ¿crees que nosotros comeremos?”, dejando claro que la manutención y el bienestar de sus hijos son responsabilidad suya y de Sebastián González.

La influencer ha defendido repetidamente la autonomía económica de su hogar y el papel activo de su pareja en la crianza de la pequeña. “¿Qué te hace pensar que mi pareja no paga demasiadas cosas y se hace cargo de una niña que no es de él? Y es más padre”, respondió en otra ocasión, recibiendo apoyo de sus seguidores.

¿Quién es Sebastián González?

Sebastián González es un joven empresario natural de Iquitos, titular de SEBALIF S.A.C., dedicada a servicios generales, construcción y remodelación. Aunque mantiene un bajo perfil en redes, ha sido presentado públicamente por Darinka como un apoyo fundamental en la vida de la influencer y su hija.

La llegada de la nueva bebé marca el inicio de una etapa llena de esperanza y desafíos para Darinka Ramírez. La influencer agradece el apoyo recibido y reafirma su compromiso con la crianza y el bienestar de sus hijas, mientras sigue inspirando con su mensaje de amor, autonomía y resiliencia en las redes sociales.

Después de dejar el departamento alquilado en Jesús María —asociado a la pensión de Farfán—, Darinka se mudó a San Isidro junto a su hija y Sebastián. La convivencia se desarrolla en un ambiente de bajo perfil, lejos del ruido mediático, pero con el apoyo y la complicidad de su pareja.

Aunque Sebastián prefiere evitar la exposición pública, su presencia es fundamental en la rutina familiar, desde mudanzas hasta la organización del hogar y los paseos cotidianos.

“Magaly TV La Firme” mostró imágenes exclusivas del empresario Sebastián González Guevara, pareja actual de Darinka Ramírez. ATV/ Magaly TV La Firme.