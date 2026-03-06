Darinka Ramírez muestra la buena relación entre su pareja y la hija de Jefferson Farfán: “Dulce espera en familia”

Darinka Ramírez muestra la buena relación entre su pareja y la hija de Jefferson Farfán. IG

La vida de Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán, atraviesa una de sus etapas más especiales y tranquilas. La influencer, actualmente embarazada, compartió con orgullo una sesión de fotos familiar en la que se evidencia la armonía entre su pequeña hija y su actual pareja, el empresario Sebastián González Guevara.

Las instantáneas y mensajes en redes sociales han conmovido a sus seguidores y generado un debate sobre la importancia del respeto y el amor en las familias ensambladas.

La tierna sesión de fotos: “Dulce espera en familia”

Darinka Ramírez no dudó en documentar la espera de su nuevo bebé con una emotiva sesión de fotos junto a Sebastián y su hija mayor. “La dulce espera en familia. Esperando al nuevo amor de nuestras vidas”, escribió la influencer, mostrando el protagonismo de la niña, quien pronto asumirá el rol de hermana mayor.

En las imágenes se aprecia a Sebastián González Guevara interactuando cariñosamente con la hija de Farfán, en un gesto que refuerza el vínculo que ha construido con la pequeña. “Las adoro con todo mi corazón, agradecido con Dios y la vida por tenerlas”, agregó González en sus redes, dejando claro el cariño y la responsabilidad que asume dentro del hogar.

Darinka Ramírez, ex de Jefferson Farfán, anuncia que está esperando a su segundo bebé

Una familia ensamblada y un entorno de amor

La influencer ha sido enfática en destacar la buena relación entre su actual pareja y su hija, afirmando en más de una ocasión que para Sebastián, la niña es como una hija propia. La familia vive con ilusión la espera del nuevo integrante y se esfuerza en construir una convivencia estable y afectuosa.

El empresario, natural de Iquitos y titular de la compañía SEBALIF S.A.C., ha sido presentado públicamente como un apoyo fundamental en la vida de Darinka y su hija.

A pesar de la exposición mediática y las polémicas en torno a la pensión y los procesos judiciales con Farfán, la influencer prioriza el bienestar y la estabilidad emocional de sus hijos.

Sebastián González, empresario de Iquitos, se ha convertido en un apoyo fundamental y figura paterna para la hija mayor de Darinka.IG

Darinka responde con firmeza a críticas

La felicidad de Darinka y su familia no ha estado exenta de críticas. Tras compartir un video en TikTok, una usuaria insinuó que Jefferson Farfán sería quien asumía los gastos del nuevo hogar.

Ramírez no tardó en responder con firmeza: “Si la boca principal, que es la hija, le pesa, ¿crees que nosotros comeremos?”, refutó, dejando claro que la manutención y el bienestar de sus hijos son responsabilidad suya y de su pareja.

La influencer ha defendido en varias ocasiones la autonomía económica del hogar y el papel activo de Sebastián González en la crianza de la pequeña. “¿Qué te hace pensar que mi pareja no paga demasiadas cosas y se hace cargo de una niña que no es de él? Y es más padre”, expresó, recibiendo apoyo de seguidores que valoran el compromiso y el amor incondicional en las familias ensambladas.

Darinka Ramírez responde públicamente sobre la autonomía financiera ante cuestionamientos por la nueva convivencia y la figura de su expareja.

Cambio de vida con Sebastián

Después de dejar el departamento alquilado en Jesús María —asociado a la pensión de Farfán—, Darinka se mudó a San Isidro junto a su hija y Sebastián. La nueva convivencia se ha desarrollado en un ambiente de bajo perfil, lejos de la exposición mediática, pero con el apoyo y la complicidad de su pareja.

A pesar de que Sebastián prefiere mantenerse alejado de las cámaras, su presencia se ha hecho notar en momentos clave de la rutina familiar: desde las mudanzas hasta la organización del hogar y los paseos cotidianos.

El proceso judicial por la tenencia compartida de su hija mayor sigue en trámite, y Darinka ha manifestado que su principal preocupación es el bienestar emocional de la niña. El temor de que se establezcan periodos prolongados de permanencia con el padre ha sido uno de los puntos que más le inquietan.

Darinka Ramírez defiende firmemente a su pareja de las acusaciones de ser "mantenido" por Jefferson Farfán.