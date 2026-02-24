Darinka Ramírez es captada con el padre de su bebé: ‘Magaly TV La Firme’ revela las primeras imágenes

En medio de un proceso de tenencia compartida, Darinka reveló el emotivo apoyo que recibió de su novio: “Nuestra hija tiene que vivir en un hogar con amor”. ATV- Magaly TV La Firme.

Darinka Ramírez vuelve a estar en el centro de la atención mediática luego de que el programa Magaly TV La Firme difundiera las primeras imágenes en las que aparece junto al padre del bebé que espera.

La joven, conocida por ser la madre de la última hija de Jefferson Farfán, había intentado mantener en estricta reserva la identidad de su nueva pareja; sin embargo, las cámaras del espacio conducido por Magaly Medina lograron captar el momento en que ambos ingresaban al departamento donde conviven desde hace algunos meses.

Las imágenes, difundidas como adelanto del programa, fueron presentadas con una frase contundente: “Conozca al padre de la última hija de Darinka, la ex de Jefferson Farfán”. Con ese mensaje, el espacio televisivo anunció que revelará la identidad del hombre que hoy acompaña a Ramírez en esta nueva etapa de su vida.

¡FIN DEL MISTERIO! Así fue anunciado el informe en televisión. Y es que la joven influencer está embarazada y pronto se convertirá en mamá por segunda vez, fruto de una nueva relación sentimental.

Aunque ella ha sido cautelosa y ha procurado no exponer a su pareja ante la opinión pública, la expectativa creció desde que confirmó que estaba nuevamente en la dulce espera. La incógnita sobre quién era el hombre que compartía su vida terminó convirtiéndose en tema recurrente en redes sociales.

Las cámaras captaron a la pareja cuando ingresaban al edificio donde residen. Según las imágenes, al hombre se le aprecia por detrás; es casi de la estatura de Darinka, no tiene una contextura particularmente corpulenta y suele vestir con un estilo sport-elegante. La escena no muestra gestos exagerados ni demostraciones públicas de afecto, pero sí evidencia la cercanía y la cotidianidad de una convivencia ya establecida.

Pareja de Darínka Ramírez acepta el rol de padre con la hija de Jefferson Farfán

Más allá del impacto mediático por la difusión de las imágenes, lo que ha llamado la atención es la manera en que Darinka ha defendido públicamente su relación. Cuando anunció su segundo embarazo, habló abiertamente del vínculo que su actual pareja ha construido con la hija que tuvo con Jefferson Farfán. En aquel momento dejó en claro que su compañero no solo aceptaba la situación, sino que asumía un rol activo y comprometido.

“¿Qué te hace pensar que mi pareja no paga demasiadas cosas y se hace cargo de una niña que no es de él? Y es más padre”, respondió con firmeza cuando fue cuestionada sobre la dinámica familiar y la pensión que el exfutbolista enviaría para su pequeña. Con esa declaración, Ramírez no solo defendía a su actual pareja, sino que también marcaba distancia de cualquier insinuación de dependencia económica. Para ella, el aporte material no define la paternidad; el compromiso cotidiano y el afecto tienen un peso mayor.

La joven también aseguró que su pareja no se aprovecharía de la pensión que la ‘Foquita’ —como popularmente se conoce a Farfán— enviaría para su hija. En sus palabras se percibe una intención clara de proteger la imagen del hombre que hoy la acompaña y de reivindicar su rol dentro del hogar.

Uno de los momentos más sensibles ocurrió cuando contó, entre lágrimas, el gesto que tuvo su pareja al enterarse de que Farfán le había iniciado un proceso de tenencia compartida. La noticia generó un fuerte impacto emocional en ella, pues implicaba enfrentar un nuevo escenario legal en medio de su embarazo. Fue entonces cuando, según relató, recibió el respaldo incondicional de su actual compañero.

“Él me dijo: ‘Tranquila, si hay que afrontar juicios legales y hay que mover dinero como él lo hace, lo vamos a tener que hacer, porque esa niña, nuestra hija, tiene que vivir en un hogar con amor’ y me tocó mucho”, confesó conmovida.

Demanda de tenencia compartida: Darinka revela promesa clave de su actual pareja. ATV/ Magaly TV La Firme.