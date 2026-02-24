¿Quién es Sebastián González? El empresario que conquistó a Darinka Ramírez y ahora vive con ella en San Isidro

El empresario vinculado a servicios generales pasó varios meses en Colombia, país al que también viajó Darinka el año pasado. ATV/ Magaly TV La Firme.

El misterio en torno a la nueva pareja de Darinka Ramírez llegó a su fin este 23 de febrero, cuando Magaly Medina reveló en Magaly TV La Firme la identidad del hombre que hoy acompaña a la joven en su segundo embarazo.

Durante semanas, la madre de la hija menor de Jefferson Farfán había hablado de un ‘misterioso galán’ que la protegía, la cuidaba y le daba seguridad. Nadie lo había visto con claridad. Hasta ahora.

“Darinka, el misterioso galán que tiene su pareja, de la que ella ha dicho que está muy enamorada y que se ha convertido, además, en una persona que la protege, que la cuida, que le da seguridad. Bueno, pero nadie lo había visto, no lo conocíamos, pero como nosotros siempre tratamos de saber todo aquello, toda aquella información que no se nos brinda, entonces descubrimos quién es la pareja actual de Darinka Ramírez, con quien justamente se ha mudado del departamento que le alquilaba Jefferson Farfán en Jesús María, hacia el distrito de San Isidro”, anunció la conductora en la introducción del informe.

“Magaly TV La Firme” mostró imágenes exclusivas del empresario Sebastián González Guevara, pareja actual de Darinka Ramírez. ATV/ Magaly TV La Firme.

Darinka Ramírez se mudó a San Isidro

Las imágenes mostraron el reciente cambio en la vida de Darinka. La joven dejó el departamento que, según se había informado, le alquilaba el exfutbolista en Jesús María y ahora reside en San Isidro, uno de los distritos más exclusivos de Lima.

Allí fue captada junto a un camión de mudanza que parecía llevar muebles al nuevo hogar. El programa sugirió que estarían “dejando todo listo en su nidito de amor”.

“Magaly TV La Firme” mostró imágenes exclusivas del empresario Sebastián González Guevara, pareja actual de Darinka Ramírez. ATV/ Magaly TV La Firme.

Darínka Ramírez se pronuncia sobre identidad de su actual pareja

Cuando se planteó el nombre del presunto padre, surgió un momento de tensión. “No, él es Sebastián González, ¿no? El papá”, se escucha. Ante ello, otra voz reaccionó: “¿Cómo así? ¿De dónde han sacado?”. Sin embargo, el reportaje avanzó con mayor precisión: “Sebastián González Guevara, ¿no?”. Entre risas nerviosas, se añadió: “Él, [se ríe] a él no le gusta la cámara, eh...”.

Pese a que “no le gusta la cámara”, las imágenes lo mostraron con claridad. Fue captado en la puerta del edificio, vestido con polo blanco y short, con una cadena que resaltaba en su cuello. En varios momentos miraba su celular mientras esperaba. “Sí, Sebastián González Guevara, un patita empresario”, afirmó la voz en off.

“Magaly TV La Firme” mostró imágenes exclusivas del empresario Sebastián González Guevara, pareja actual de Darinka Ramírez. ATV/ Magaly TV La Firme.

¿Quién es Sebastián González?

Según el informe, se trataría de un hombre vinculado al rubro de servicios generales. “Sí, él es de la selva, es de servicios generales”, se indicó. En la página de su empresa, Sebalif SAC, se detalla que ofrece servicios de construcción, remodelación, compra y venta de productos de ferretería y limpieza, entre otros.

No obstante, el programa observó que en redes sociales la empresa tiene apenas ocho publicaciones y catorce seguidores, y que entre las pocas cuentas que sigue figura la de Darinka.

“Magaly TV La Firme” mostró imágenes exclusivas del empresario Sebastián González Guevara, pareja actual de Darinka Ramírez. ATV/ Magaly TV La Firme.

Viajaron juntos a Colombia

El reportaje también señaló que, según registros migratorios, Sebastián pasó gran parte del año pasado en Colombia, específicamente de junio a septiembre. Coincidentemente, Darinka viajó a ese país en septiembre.

“¿Y quién estuvo unos días en septiembre en Colombia? ¡Pues Darinka!”, subrayó la narración. En octubre, él volvió a viajar por un mes al país cafetero y ella lo visitó durante una semana, periodo en el que incluso grabó un videoclip. El informe insinuó si ese proyecto audiovisual habría servido “para despistar”, aunque no presentó pruebas adicionales.

Para diciembre del año pasado, la barriguita de Darinka ya era evidente. El embarazo avanzaba y la relación parecía consolidarse. En las imágenes más recientes, se la vio llegar al nuevo departamento en una camioneta blanca registrada a nombre de la empresa de su pareja. El programa destacó que ahora ella conduce ese vehículo. Recordaron que anteriormente había declarado que Farfán no le había proporcionado un auto para movilizar a su hija y que debía trasladarse en taxi.

“Magaly TV La Firme” mostró imágenes exclusivas del empresario Sebastián González Guevara, pareja actual de Darinka Ramírez. ATV/ Magaly TV La Firme.

Magaly Medina opina de nueva pareja de Darinka Ramírez

En horas de la noche, las cámaras captaron cómo Darinka bajaba junto a sus amigas, quienes la ayudaban a ingresar objetos al departamento. Más tarde, Sebastián salió por pizzas. Tras la reunión, las amigas se retiraron y la pareja quedó sola en el inmueble. “Este es el padre de la niña que está esperando Darinka Ramírez”, sentenció el reportaje.

Magaly Medina reveló además que se comunicaron directamente con Darinka para confirmar la identidad del empresario. “Bueno, hemos descubierto y la llamamos a Darinka y le preguntamos si él era, si era Sebastián González, el padre de su hija, y dijo que sí, ¿cómo se han enterado? Bueno, ya nos hemos enterado”, relató la conductora.

La periodista también comentó el contexto legal que enfrenta la joven. Recordó que días antes Darinka acudió al programa para contar que Jefferson Farfán le había interpuesto una demanda de tenencia compartida sobre la hija que tienen en común. “Algo que, por supuesto, ella lamentaba mucho, porque justo en el estado en que se encuentra, tener un tipo de estrés de ese tipo no es lo mejor, ¿no? Yo creo que eso ya habla muchísimo de la otra persona, porque si sabes que la madre de tu hija está embarazada, esperando un nuevo bebé, pues lo que menos quieres es importunarla, afectar su estado. No le pones una demanda por tenencia compartida”, opinó Medina.

“Magaly TV La Firme” mostró imágenes exclusivas del empresario Sebastián González Guevara, pareja actual de Darinka Ramírez. ATV/ Magaly TV La Firme.

La conductora añadió que Darinka había pedido públicamente que el padre de su hija se involucre en la crianza. “Cuando Darinka viene pidiéndolo, lo ha hecho públicamente, lo ha hecho a través de sus redes sociales y siempre ha pedido que el padre de su hija se involucre en la crianza de la pequeña. Y ahora, pues el padre responde con una demanda por tenencia compartida”, cuestionó.

Sobre la nueva pareja, Medina señaló que la ve “muy tranquila, muy empoderada”. “Parece que este hombre le da una cierta protección, la hace sentirse a salvo, segura. Entonces, si le da su apoyo y ella se siente respaldada por él, pues lógicamente, ella está contenta. Y si ella está contenta, la hija que tiene con Farfán debe estar tranquila también”, reflexionó.

En cuanto a los viajes a Colombia, la conductora aclaró que no se ha encontrado mayor información. “De repente, pues su empresa tiene una sede allá, eso no lo sabemos, ¿no? (…) No hemos averiguado más, más de él, es todo lo que hemos encontrado en Internet. Más no hemos encontrado”, concluyó.

“Magaly TV La Firme” mostró imágenes exclusivas del empresario Sebastián González Guevara, pareja actual de Darinka Ramírez. ATV/ Magaly TV La Firme.