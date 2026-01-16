Perú

Darinka Ramírez presume su barriguita de embarazo y revela cómo su hija asume el rol de hermana mayor: “Me derrito de amor”

La mamá de la última hija de Jefferson Farfán vive un embarazo lleno de amor y complicidad familiar

Guardar
Darinka Ramírez asegura que su pareja no es un hombre casado y se preocupa por su hija. IG : Instarandula

Darinka Ramírez atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida y no ha dudado en compartirlo con sus seguidores. Este jueves 15 de enero, la mamá de la última hija de Jefferson Farfán conmovió las redes sociales al mostrar lo avanzado de su embarazo y, sobre todo, la enternecedora forma en la que su hija mayor espera con ilusión a su hermanita.

A través de su cuenta personal de Instagram, la también cantante dejó ver no solo el crecimiento de su barriguita, sino la profunda conexión emocional que se vive en su hogar.

Las imágenes compartidas rápidamente generaron reacciones de ternura y mensajes de cariño por parte de sus seguidores. En ellas, se aprecia a la pequeña Luana, hija de Darinka y de Jefferson Farfán, acercándose con delicadeza al vientre de su madre, acariciándolo con cuidado y dándole un beso lleno de inocencia. Un gesto simple, pero cargado de significado, que refleja la naturalidad con la que la menor ha asumido su rol de hermana mayor.

“Luana me derrite de amor”:
“Luana me derrite de amor”: Darinka Ramírez enternece al mostrar cómo su hija espera a su hermanita. Infobae Perú / Captura: IG

Junto a las imágenes, Darinka acompañó la publicación con una frase que resume el sentimiento que atraviesa este proceso: “Luana me derrite de amor”, escribió, dejando claro que la complicidad entre madre e hija es uno de los pilares más importantes de este embarazo.

Lejos de los escándalos o de la exposición mediática excesiva, la influencer ha optado por mostrar una faceta más íntima y reflexiva de su vida. En esa misma línea, Darinka también reposteó un mensaje con una profunda carga emocional y motivacional, el cual no pasó desapercibido entre sus seguidores.

“Aprendí que para poder ser felices, hay que eliminar dos cosas: el temor a un mal futuro y el recuerdo de un mal pasado. La vida es ahora”, se lee en la publicación, una frase que muchos interpretaron como una declaración personal sobre el momento de plenitud que atraviesa.

“Luana me derrite de amor”:
“Luana me derrite de amor”: Darinka Ramírez enternece al mostrar cómo su hija espera a su hermanita. Infobae Perú / Captura: IG

¿Quién es la actual pareja de Darinka Rodríguez?

El embarazo de Darinka Ramírez ha despertado gran interés en el público, no solo por su vínculo con el exfutbolista Jefferson Farfán, sino por la forma en la que ella ha decidido llevar esta etapa. Desde que anunció la noticia, ha mostrado una actitud serena, enfocada en el bienestar emocional y familiar, priorizando el crecimiento de su hija y la llegada de un nuevo miembro al hogar. Las imágenes recientes refuerzan esa percepción: una madre que disfruta cada instante, acompañada del cariño genuino de su pequeña.

A pesar del entusiasmo que genera su maternidad, hay un tema que Darinka ha decidido manejar con total discreción: la identidad del padre de su bebé en camino. Aunque ya cuenta con varias semanas de embarazo, la joven ha sido clara en mantener ese aspecto de su vida bajo reserva. Sin embargo, sí ha respondido a algunos comentarios de sus seguidores, despejando dudas y aclarando ciertos rumores que han surgido en redes sociales.

A través de sus plataformas digitales, Darinka Ramírez aseguró que su actual pareja cumple un rol importante tanto en su vida como en la de su hija mayor. En uno de los mensajes que compartió, fue enfática al describir el tipo de persona que la acompaña en esta nueva etapa. “Alguien que supo querer demasiado a mi hija, que no solo demuestra palabras sino hechos y me sorprende cada día”, escribió, dejando en evidencia que la relación se basa en el respeto, el compromiso y el afecto real hacia su familia.

Asimismo, Darinka aprovechó para aclarar un punto que ha sido motivo de especulación: el aspecto económico. La madre de la hija de Farfán remarcó que su pareja aporta económicamente y que su hogar no depende de la pensión que recibe del exseleccionado nacional. Esta aclaración fue bien recibida por muchos usuarios, quienes destacaron su transparencia y su intención de frenar comentarios malintencionados o juicios apresurados sobre su vida personal.

“Luana me derrite de amor”:
“Luana me derrite de amor”: Darinka Ramírez enternece al mostrar cómo su hija espera a su hermanita. Infobae Perú / Captura: IG

Temas Relacionados

Darinka RamírezJefferson Farfánembarazoperu-entretenimiento

Más Noticias

¿Dar de baja el RUC de un establecimiento permanente es lo mismo que extinguir una sociedad?

La Autoridad Tributaria ha decidido igualar la situación de baja definitiva –extinción del RUC– con un procedimiento societario de disolución, liquidación y extinción

¿Dar de baja el RUC

Mercedes Aráoz cambia la política por la pista y deslumbra bailando bachata: “¡Regia Meche! Cada día bailas mejor”

La exvicepresidenta se ha robado el show en redes sociales al mostrarse sonriente y llena de energía, dejando de lado su faceta seria para demostrar que también brilla al ritmo de la bachata junto a su instructor

Mercedes Aráoz cambia la política

Quién es Taya Beller, el último refuerzo de Universitario para pelear por el título de la Liga Peruana de Vóley

La norteamericana fue presentada en el último día del libro de pases y se convierte en la incorporación final del equipo crema para luchar por su primer campeonato en vóley femenino

Quién es Taya Beller, el

Fernando Pacheco, Alexis Arias, Santiago Ormeño y los otros futbolistas peruanos que buscan clubes en medio del inicio de la Liga 1 2026

Los tres futbolistas, que en algún momento integraron la selección nacional, están en búsqueda de un nuevo club y el campeonato peruano es una vidriera ideal para seguir prolongado sus respectivas trayectorias

Fernando Pacheco, Alexis Arias, Santiago

Trágico accidente en Arequipa: bus que transportaba trabajadores mineros cae por un acantilado y deja 30 muertos y al menos 20 heridos

Entre los fallecidos se encuentran el conductor de la unidad y dos empleados de la minera Inmaculada. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer oficialmente las identidades de las víctimas

Trágico accidente en Arequipa: bus
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Mercedes Aráoz cambia la política

Mercedes Aráoz cambia la política por la pista y deslumbra bailando bachata: “¡Regia Meche! Cada día bailas mejor”

Rafael López Aliaga: “Todo venezolano que el 28 de julio no esté con papeles en regla será enviado en barco (a su país)”

Martha Moyano feliz con suspensión de José Domingo Pérez: “Es una decisión justa”

Carlos Álvarez consultaba a Vladimiro Montesinos en el SIN antes de emitir su programa en canal estatal, señala Alfredo Benavides

Empresa de ciudadano chino que se reunió en secreto con José Jerí opera sin licencia en Ica

ENTRETENIMIENTO

Pamela López apoya boda de

Pamela López apoya boda de Christian Cueva y Pamela Franco, pero les aclara: “Ahí es donde realmente vas a conocer a la persona”

Melissa Klug conmueve con mensaje tras denunciar a Bryan Torres por agresión a Samahara Lobatón: “Sácalo de tu vida”

Gianella Marquina comparte sentido mensaje tras brutal agresión a su hermana Samahara Lobatón

Samahara Lobatón: Los antecedentes de Bryan Torres y la vez que la modelo pidió auxilio tras denunciar fuerte agresión

Magaly Medina evalúa retrasar su retorno a la TV tras delicada cirugía: “Tiene que durarme veinte años”

DEPORTES

Quién es Taya Beller, el

Quién es Taya Beller, el último refuerzo de Universitario para pelear por el título de la Liga Peruana de Vóley

Fernando Pacheco, Alexis Arias, Santiago Ormeño y los otros futbolistas peruanos que buscan clubes en medio del inicio de la Liga 1 2026

Alfonso Barco dará el salto a Europa: volante peruano definió su nuevo destino tras su paso por el fútbol ecuatoriano

Agente de Jorge Fossati cuestionó con dureza a los directivos de Universitario: ”Hablas con gente que no tienen idea de fútbol”

Carlos Aparicio cuestiona el alto número de extranjeras en la Liga Peruana de Vóley: “No le hace ningún favor al Perú”