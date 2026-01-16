Darinka Ramírez presume su barriguita de embarazo y revela cómo su hija asume el rol de hermana mayor: “Me derrito de amor”

Darinka Ramírez asegura que su pareja no es un hombre casado y se preocupa por su hija. IG : Instarandula

Darinka Ramírez atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida y no ha dudado en compartirlo con sus seguidores. Este jueves 15 de enero, la mamá de la última hija de Jefferson Farfán conmovió las redes sociales al mostrar lo avanzado de su embarazo y, sobre todo, la enternecedora forma en la que su hija mayor espera con ilusión a su hermanita.

A través de su cuenta personal de Instagram, la también cantante dejó ver no solo el crecimiento de su barriguita, sino la profunda conexión emocional que se vive en su hogar.

Las imágenes compartidas rápidamente generaron reacciones de ternura y mensajes de cariño por parte de sus seguidores. En ellas, se aprecia a la pequeña Luana, hija de Darinka y de Jefferson Farfán, acercándose con delicadeza al vientre de su madre, acariciándolo con cuidado y dándole un beso lleno de inocencia. Un gesto simple, pero cargado de significado, que refleja la naturalidad con la que la menor ha asumido su rol de hermana mayor.

“Luana me derrite de amor”: Darinka Ramírez enternece al mostrar cómo su hija espera a su hermanita. Infobae Perú / Captura: IG

Junto a las imágenes, Darinka acompañó la publicación con una frase que resume el sentimiento que atraviesa este proceso: “Luana me derrite de amor”, escribió, dejando claro que la complicidad entre madre e hija es uno de los pilares más importantes de este embarazo.

Lejos de los escándalos o de la exposición mediática excesiva, la influencer ha optado por mostrar una faceta más íntima y reflexiva de su vida. En esa misma línea, Darinka también reposteó un mensaje con una profunda carga emocional y motivacional, el cual no pasó desapercibido entre sus seguidores.

“Aprendí que para poder ser felices, hay que eliminar dos cosas: el temor a un mal futuro y el recuerdo de un mal pasado. La vida es ahora”, se lee en la publicación, una frase que muchos interpretaron como una declaración personal sobre el momento de plenitud que atraviesa.

“Luana me derrite de amor”: Darinka Ramírez enternece al mostrar cómo su hija espera a su hermanita. Infobae Perú / Captura: IG

¿Quién es la actual pareja de Darinka Rodríguez?

El embarazo de Darinka Ramírez ha despertado gran interés en el público, no solo por su vínculo con el exfutbolista Jefferson Farfán, sino por la forma en la que ella ha decidido llevar esta etapa. Desde que anunció la noticia, ha mostrado una actitud serena, enfocada en el bienestar emocional y familiar, priorizando el crecimiento de su hija y la llegada de un nuevo miembro al hogar. Las imágenes recientes refuerzan esa percepción: una madre que disfruta cada instante, acompañada del cariño genuino de su pequeña.

A pesar del entusiasmo que genera su maternidad, hay un tema que Darinka ha decidido manejar con total discreción: la identidad del padre de su bebé en camino. Aunque ya cuenta con varias semanas de embarazo, la joven ha sido clara en mantener ese aspecto de su vida bajo reserva. Sin embargo, sí ha respondido a algunos comentarios de sus seguidores, despejando dudas y aclarando ciertos rumores que han surgido en redes sociales.

A través de sus plataformas digitales, Darinka Ramírez aseguró que su actual pareja cumple un rol importante tanto en su vida como en la de su hija mayor. En uno de los mensajes que compartió, fue enfática al describir el tipo de persona que la acompaña en esta nueva etapa. “Alguien que supo querer demasiado a mi hija, que no solo demuestra palabras sino hechos y me sorprende cada día”, escribió, dejando en evidencia que la relación se basa en el respeto, el compromiso y el afecto real hacia su familia.

Asimismo, Darinka aprovechó para aclarar un punto que ha sido motivo de especulación: el aspecto económico. La madre de la hija de Farfán remarcó que su pareja aporta económicamente y que su hogar no depende de la pensión que recibe del exseleccionado nacional. Esta aclaración fue bien recibida por muchos usuarios, quienes destacaron su transparencia y su intención de frenar comentarios malintencionados o juicios apresurados sobre su vida personal.

“Luana me derrite de amor”: Darinka Ramírez enternece al mostrar cómo su hija espera a su hermanita. Infobae Perú / Captura: IG