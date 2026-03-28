Perú

Administradora de consorcio que ganó contratos con EsSalud trabajó con Brunella Horna

El consorcio administrado por Lucía Estrada obtuvo un contrato por más de S/2 millones con EsSalud en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades

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Salen a la luz nuevos nexos entre trabajadores del consorcio que ganó una licitación en Essalud y la familia Horna. Un informe de la Contraloría confirma el inadecuado transporte y manipulación de alimentos, mientras la fiscalía anticorrupción investiga el caso | Video: ATV

Un nuevo elemento se suma al caso de las contrataciones cuestionadas en EsSalud. La administradora del consorcio que obtuvo un contrato por más de S/2 millones para el servicio de alimentos en el hospital Luis Heysen Inchaústegui, en Lambayeque, registra antecedentes laborales vinculados a la empresaria y figura pública Brunella Horna, nuera del líder y candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña.

Se trata de Lucía Estrada Soto, quien figura como administradora del Consorcio del Norte, empresa que ganó la adjudicación para brindar alimentación a pacientes del mencionado hospital. De acuerdo con registros públicos y su propio perfil profesional, Estrada consignó haber trabajado previamente con Horna, incluso mostrando en redes sociales elementos asociados a sus emprendimientos.

Vínculo que levanta cuestionamientos

El nexo laboral entre la administradora del consorcio y Brunella Horna se suma a otros indicios que apuntan a una relación cercana entre la empresa adjudicataria y el entorno de la expresentadora de televisión, quien está casada con el hijo del líder de Alianza para el Progreso.

Este contexto ha incrementado el escrutinio sobre el proceso de contratación, especialmente luego de que se revelara que empresas vinculadas a este entorno acumularon más de S/3 millones en contratos con EsSalud en los últimos meses, incluyendo órdenes de servicio por montos menores que podrían haber sido fraccionadas.

Contrato bajo observación

Vista frontal de la entrada del Hospital Luis Heysen Inchaustegui con verja azul y cartel, y una imagen superpuesta de un hombre y una mujer sonriendo
La entrada del Hospital Luis Heysen Inchaustegui se superpone con la imagen de dos figuras sonrientes, sugiriendo un ambiente de optimismo o una visita notable al centro de salud. (Infobae)

El contrato en cuestión, superior a los S/2 millones, corresponde al servicio de alimentación en el hospital Luis Heysen. La adjudicación recayó en el Consorcio del Norte, integrado por firmas como Inversiones de Alimentos del Norte S.A.C., que ya tenía antecedentes de contratación con la entidad.

Sin embargo, el caso no solo genera dudas por los vínculos personales, sino también por las condiciones en las que se viene ejecutando el servicio.

Contraloría detecta graves deficiencias

Un informe reciente de la Contraloría General de la República del Perú evidenció múltiples irregularidades en la prestación del servicio de alimentos.

Entre los hallazgos se detectó que los productos eran trasladados en vehículos que no cumplen condiciones sanitarias y que, al llegar al hospital, eran colocados directamente sobre el suelo, sin respetar protocolos básicos de higiene.

Asimismo, se identificaron problemas en el almacenamiento y manipulación de los insumos, incluyendo el uso de recipientes inadecuados, lo que pone en riesgo la inocuidad de los alimentos destinados a pacientes.

Investigación fiscal en marcha

El caso ya es investigado por el Ministerio Público en Lambayeque. La fiscal anticorrupción Karine Inaquispe confirmó que las diligencias se encuentran en etapa reservada.

Las pesquisas buscan determinar si existió direccionamiento en la adjudicación del contrato o posibles delitos como colusión o negociación incompatible.

Silencio de los involucrados

Hasta el momento, ni Brunella Horna ni los representantes del consorcio han emitido declaraciones públicas. Uno de los socios de la empresa, además, se encuentra fuera del país.

Este nuevo elemento —el vínculo laboral directo entre la administradora del consorcio y Horna— refuerza las sospechas en torno a las contrataciones en EsSalud y se suma a una serie de cuestionamientos sobre posibles beneficios a empresas y allegados vinculados al entorno de César Acuña, en un caso que continúa escalando tanto a nivel político como judicial.

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