Quemaduras e intoxicaciones aumentan en Semana Santa: EsSalud da recomendaciones para prevenir emergencias durante los viajes

Un especialista de EsSalud detalla los incidentes más comunes durante los feriados de Semana Santa, como quemaduras e intoxicación por alcohol, y ofrece recomendaciones clave sobre cómo actuar y qué llevar en un botiquín de emergencia. Fuente: X / Exitosa Noticias

Durante la Semana Santa, en el Perú, los casos de quemaduras e intoxicaciones experimentan un aumento notable, principalmente por el incremento de salidas familiares y actividades al aire libre que caracterizan la festividad. Por ello, el Seguro Social de Salud (EsSalud) exhorta a la población a prepararse antes de viajar o reunirse durante estos días, adoptando medidas específicas para evitar emergencias.

Según declaraciones del médico asistencial Harold Castillo, citadas por Exitosa, preparar un botiquín con medicamentos y elementos básicos resulta esencial para enfrentar imprevistos en entornos alejados, como playas o zonas rurales, donde es frecuente el desarrollo de acampadas y parrillas.

Lo anterior responde a un patrón recurrente durante la Semana Santa, cuando muchas familias se desplazan a lugares poco urbanizados, lo que incrementa tanto la probabilidad de sufrir accidentes como la dificultad para acceder a atención inmediata. Como subraya el medio radial, el incremento de intoxicaciones por alcohol y quemaduras obliga a una preparación previa tanto para la prevención como para la reacción eficaz ante una posible emergencia.

EsSalud insta a la población peruana a tomar precauciones durante Semana Santa para evitar quemaduras e intoxicaciones debido al aumento de actividades familiares y al aire libre. (Composición: Infobae Perú)

Qué llevar para prevenir emergencias en Semana Santa

El médico Harold Castillo de EsSalud explicó al referido medio cuáles son los insumos imprescindibles que las familias deben incluir en su equipaje al salir durante Semana Santa. El botiquín sugerido por EsSalud debe contener alcohol, suero, gasas, apósitos, vendajes, además de paracetamol y cetirizina como medicamentos básicos para aliviar malestares frecuentes.

Castillo también indicó que se recomienda añadir ungüentos con sulfadiazina de plata, útiles en caso de quemaduras; ungüentos con lidocaína para tratar golpes, y ungüentos antihistamínicos para reducir molestias por picaduras de insectos, un riesgo común en zonas abiertas durante las festividades. La preparación de este botiquín es una estrategia preventiva ante la posibilidad de intoxicaciones, quemaduras y otros incidentes habituales.

Elementos básicos para llevar a la playa en el botiquín de primeros auxilios. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Cómo actuar ante intoxicación alcohólica o quemaduras en Semana Santa

La intoxicación por alcohol es uno de los problemas más recurrentes en períodos de celebraciones masivas como Semana Santa. Según explicó el médico Harold Castillo al medio radial, cuando una persona presenta síntomas de intoxicación alcohólica, el primer paso es acostarla de lado para evitar que el vómito bloquee su vía respiratoria. Esta maniobra sencilla puede salvar vidas mientras se solicita asistencia médica.

Para actuar en caso de intoxicación por alcohol:

Acostar a la persona de lado (posición lateral de seguridad).

Vigilar que no obstruya sus vías respiratorias con el vómito.

Llamar inmediatamente a emergencias para traslado a un centro hospitalario.

Vista desde el nivel de los pies de una persona caída en el suelo mientras otra mujer, desenfocada al fondo, le presta asistencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las quemaduras también aumentan en frecuencia durante Semana Santa, especialmente por fogatas, parrillas o el uso de materiales inflamables en actividades recreativas. Frente a una quemadura, Castillo recomienda lo siguiente:

Enfriar la herida con agua corriente durante 10 a 15 minutos.

Observar si aparecen úlceras o ampollas tras la irrigación.

Cubrir la zona afectada con un apósito limpio del botiquín.

No aplicar remedios caseros ni reventar las ampollas.

Estas medidas iniciales permiten estabilizar al paciente hasta que reciba atención profesional, como destacó el especialista de EsSalud ante el medio radial.

¿Cuándo cae Semana Santa 2026 y qué días son feriados?

La Semana Santa de 2026 se celebrará desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril, según información difundida por medios nacionales. El jueves 2 de abril y el viernes 3 de abril figuran como feriados nacionales oficiales, conforme al Decreto Legislativo N.º 713, otorgando a trabajadores de los sectores público y privado derecho a descanso con remuneración íntegra.

turismo - semana santa

Quien deba laborar sin compensación durante estos feriados recibirá el triple de su salario habitual: el pago ordinario, el correspondiente al trabajo realizado y un 100 % adicional. Por ejemplo, un trabajador con un ingreso diario de S/ 50 percibirá S/ 150 por jornada.

Aunque el sábado 4 de abril y el domingo 5 de abril no son feriados legales, suelen integrarse como parte del descanso extendido y las celebraciones religiosas.