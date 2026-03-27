Perú

Quemaduras e intoxicaciones aumentan en Semana Santa: EsSalud da recomendaciones para prevenir emergencias durante los viajes

El aumento de viajes familiares y actividades al aire libre durante estos días eleva la incidencia de accidentes, dificultando la atención oportuna ante emergencias por la distancia a centros de salud y la limitada experiencia en primeros auxilios

Guardar
Un especialista de EsSalud detalla los incidentes más comunes durante los feriados de Semana Santa, como quemaduras e intoxicación por alcohol, y ofrece recomendaciones clave sobre cómo actuar y qué llevar en un botiquín de emergencia. Fuente: X / Exitosa Noticias

Durante la Semana Santa, en el Perú, los casos de quemaduras e intoxicaciones experimentan un aumento notable, principalmente por el incremento de salidas familiares y actividades al aire libre que caracterizan la festividad. Por ello, el Seguro Social de Salud (EsSalud) exhorta a la población a prepararse antes de viajar o reunirse durante estos días, adoptando medidas específicas para evitar emergencias.

Según declaraciones del médico asistencial Harold Castillo, citadas por Exitosa, preparar un botiquín con medicamentos y elementos básicos resulta esencial para enfrentar imprevistos en entornos alejados, como playas o zonas rurales, donde es frecuente el desarrollo de acampadas y parrillas.

Lo anterior responde a un patrón recurrente durante la Semana Santa, cuando muchas familias se desplazan a lugares poco urbanizados, lo que incrementa tanto la probabilidad de sufrir accidentes como la dificultad para acceder a atención inmediata. Como subraya el medio radial, el incremento de intoxicaciones por alcohol y quemaduras obliga a una preparación previa tanto para la prevención como para la reacción eficaz ante una posible emergencia.

Imagen dividida: una mujer con expresión de dolor abdominal sentada en un sofá y una mano con una quemadura rojiza por escaldadura cerca de una olla hirviendo
EsSalud insta a la población peruana a tomar precauciones durante Semana Santa para evitar quemaduras e intoxicaciones debido al aumento de actividades familiares y al aire libre. (Composición: Infobae Perú)

Qué llevar para prevenir emergencias en Semana Santa

El médico Harold Castillo de EsSalud explicó al referido medio cuáles son los insumos imprescindibles que las familias deben incluir en su equipaje al salir durante Semana Santa. El botiquín sugerido por EsSalud debe contener alcohol, suero, gasas, apósitos, vendajes, además de paracetamol y cetirizina como medicamentos básicos para aliviar malestares frecuentes.

Castillo también indicó que se recomienda añadir ungüentos con sulfadiazina de plata, útiles en caso de quemaduras; ungüentos con lidocaína para tratar golpes, y ungüentos antihistamínicos para reducir molestias por picaduras de insectos, un riesgo común en zonas abiertas durante las festividades. La preparación de este botiquín es una estrategia preventiva ante la posibilidad de intoxicaciones, quemaduras y otros incidentes habituales.

Elementos básicos para llevar a la playa en el botiquín de primeros auxilios. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Elementos básicos para llevar a la playa en el botiquín de primeros auxilios. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Cómo actuar ante intoxicación alcohólica o quemaduras en Semana Santa

La intoxicación por alcohol es uno de los problemas más recurrentes en períodos de celebraciones masivas como Semana Santa. Según explicó el médico Harold Castillo al medio radial, cuando una persona presenta síntomas de intoxicación alcohólica, el primer paso es acostarla de lado para evitar que el vómito bloquee su vía respiratoria. Esta maniobra sencilla puede salvar vidas mientras se solicita asistencia médica.

Para actuar en caso de intoxicación por alcohol:

  • Acostar a la persona de lado (posición lateral de seguridad).
  • Vigilar que no obstruya sus vías respiratorias con el vómito.
  • Llamar inmediatamente a emergencias para traslado a un centro hospitalario.

Primer plano de zapatillas negras y amarillas de una persona caída en el suelo, mientras una mujer la asiste al fondo en una habitación.
Vista desde el nivel de los pies de una persona caída en el suelo mientras otra mujer, desenfocada al fondo, le presta asistencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las quemaduras también aumentan en frecuencia durante Semana Santa, especialmente por fogatas, parrillas o el uso de materiales inflamables en actividades recreativas. Frente a una quemadura, Castillo recomienda lo siguiente:

  • Enfriar la herida con agua corriente durante 10 a 15 minutos.
  • Observar si aparecen úlceras o ampollas tras la irrigación.
  • Cubrir la zona afectada con un apósito limpio del botiquín.
  • No aplicar remedios caseros ni reventar las ampollas.

Estas medidas iniciales permiten estabilizar al paciente hasta que reciba atención profesional, como destacó el especialista de EsSalud ante el medio radial.

¿Cuándo cae Semana Santa 2026 y qué días son feriados?

La Semana Santa de 2026 se celebrará desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril, según información difundida por medios nacionales. El jueves 2 de abril y el viernes 3 de abril figuran como feriados nacionales oficiales, conforme al Decreto Legislativo N.º 713, otorgando a trabajadores de los sectores público y privado derecho a descanso con remuneración íntegra.

turismo - semana santa
turismo - semana santa

Quien deba laborar sin compensación durante estos feriados recibirá el triple de su salario habitual: el pago ordinario, el correspondiente al trabajo realizado y un 100 % adicional. Por ejemplo, un trabajador con un ingreso diario de S/ 50 percibirá S/ 150 por jornada.

Aunque el sábado 4 de abril y el domingo 5 de abril no son feriados legales, suelen integrarse como parte del descanso extendido y las celebraciones religiosas.

Temas Relacionados

Semana SantaEsSaludViernes SantoJueves Santoperu-noticiasferiado largo

Más Noticias

‘La Granja VIP’ se pronuncia tras desmayo de Yiddá Eslava y se revela su estado de salud: “Esta internada”

La producción agradeció el apoyo del público y aseguró que la participante recibe atención médica tras el incidente que conmocionó a los seguidores del programa. Más detalles se anunciarán en la próxima gala.

‘La Granja VIP’ se pronuncia tras desmayo de Yiddá Eslava y se revela su estado de salud: “Esta internada”

Funcionarios de Migraciones de Perú y Chile se reunieron para fortalecer la gestión migratoria en la frontera común

En la III Reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, los representantes de Perú y Chile acordaron profundizar la cooperación y modernizar los controles en la frontera sur, donde ambos países enfrentan retos crecientes por el flujo de personas y la construcción de zanjas para el control migratorio

Funcionarios de Migraciones de Perú y Chile se reunieron para fortalecer la gestión migratoria en la frontera común

PJ rechaza una vez más pedido de Ollanta Humala para suspender su condena de 15 años de prisión

Defensa del expresidente invocaba los fallos del TC y la Corte Suprema sobre los aportes de campaña para salir en libertad mientras se resuelve la apelación contra la sentencia

PJ rechaza una vez más pedido de Ollanta Humala para suspender su condena de 15 años de prisión

Vendían datos personales solo con una fotografía en redes sociales: así operaban ‘Los Activadores de Lima Norte’

Héctor Gabriel Vargas Escobar y Yanid Cassandra Quispe La Rosa, detenidos en el distrito de Comas, ofrecían información confidencial de ciudadanos a través de plataformas como TikTok

Vendían datos personales solo con una fotografía en redes sociales: así operaban ‘Los Activadores de Lima Norte’

Semana Santa 2026: estas son las iglesias habilitadas para ser visitadas en el Centro de Lima

La municipalidad recomendó no acudir con menores en brazos, coches ni adultos mayores a espacios de alta concurrencia, y exhortó a evitar el ingreso a iglesias con aforo completo

Semana Santa 2026: estas son las iglesias habilitadas para ser visitadas en el Centro de Lima
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ rechaza una vez más pedido de Ollanta Humala para suspender su condena de 15 años de prisión

PJ rechaza una vez más pedido de Ollanta Humala para suspender su condena de 15 años de prisión

El candidato presidencial Carlos Jaico dijo que hay 2.35 millones de mypes, pero no es así

Geiner Alvarado permanecerá 7 meses más en prisión preventiva: PJ prolonga medida contra exministro

Exministro Juan José Santiváñez es denunciado por estafa a policía en retiro: “Este señor es un peligro”

PJ prolonga por 12 meses la prisión preventiva de Pedro Castillo por liderar una organización criminal

ENTRETENIMIENTO

‘La Granja VIP’ se pronuncia tras desmayo de Yiddá Eslava y se revela su estado de salud: “Esta internada”

‘La Granja VIP’ se pronuncia tras desmayo de Yiddá Eslava y se revela su estado de salud: “Esta internada”

BTS en Lima: paso a paso para asegurar tu entrada en la preventa de Ticketmaster y evitar fraudes

Entradas BTS en Perú: cómo comprarlas en la preventa de Ticketmaster con la ARMY MEMBERSHIP y cómo funciona la cola virtual

BTS en Lima 2026: conoce los precios oficiales con ARMY Membership para sus conciertos del 9 y 10 de octubre

BTS en Lima 2026: confirman el Estadio San Marcos para sus 2 conciertos, preventa, precio de entradas y link de compra

DEPORTES

El emotiva celebración de Guillermo Viscarra tras clasificación de Bolivia a la final del Repechaje rumbo al Mundial 2026: “Todos dejamos la vida”

El emotiva celebración de Guillermo Viscarra tras clasificación de Bolivia a la final del Repechaje rumbo al Mundial 2026: “Todos dejamos la vida”

La milagrosa atajada de Guillermo Viscarra tras clasificación de Bolivia a la final del Repechaje por Mundial 2026

El insólito motivo por el que Yuriel Celi no jugará en Sport Boys por el Torneo Apertura 2026: ¿regresará a Universitario?

Programación de las semifinales ida de la Liga Peruana de Vóley 2026: partidos, horarios y canal TV

Facundo Callejo, convencido de representar a la selección peruana como agradecimiento por apoyo en la Guerra de Las Malvinas: “Los quiero defender”