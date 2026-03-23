¿Qué significa cada día de la Semana Santa? Conoce las fechas 2026, por qué es feriado y las tradiciones que se viven en Perú

Desde procesiones custodiadas en silencio hasta alfombras coloridas y cargadores jóvenes, cada región andina imprime su identidad en ritos que transforman lo religioso en una celebración colectiva cargada de historia (Andina)

La Semana Santa es, para millones de creyentes en el mundo, la conmemoración más profunda y significativa del calendario cristiano. En 2026, este ciclo litúrgico se vivirá del 29 de marzo al 5 de abril, reuniendo a fieles, familias y comunidades en templos, calles y plazas de todo el Perú y el mundo.

La solemnidad de estos días —que evocan la pasión, muerte y resurrección de Jesús — va mucho más allá del rito: es una experiencia de renovación espiritual y memoria colectiva, cargada de símbolos, gestos y tradiciones que se han transmitido durante siglos.

¿Por qué varían las fechas de Semana Santa cada año?

La fecha de la Semana Santa es móvil y cambia cada año porque depende del calendario lunar. Según la tradición cristiana, la Pascua debe celebrarse el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Por eso, la Semana Santa puede comenzar entre finales de marzo y mediados de abril. En 2026, el calendario marca estos días clave:

Domingo de Ramos: 29 de marzo

Lunes Santo: 30 de marzo

Martes Santo: 31 de marzo

Miércoles Santo: 1 de abril

Jueves Santo: 2 de abril

Viernes Santo: 3 de abril

Sábado de Gloria: 4 de abril

Domingo de Resurrección: 5 de abril

La Semana Santa 2026 se celebrará durante los últimos días de marzo y los primeros de abril, con rituales y tradiciones que evocan la pasión, muerte y resurrección de Jesús en todo el Perú. (Andina)

Significado de cada día de la Semana Santa

Domingo de Ramos: la multitud aclama a Jesús

El Domingo de Ramos abre la Semana Santa. Este día, los cristianos recuerdan la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando fue recibido por la multitud que agitaba ramos de palma y olivo en señal de júbilo y esperanza: “¡Bendito el que viene en nombre del Señor!” (Mateo 21, 1-11). Los fieles asisten a la misa portando ramos, que luego llevan a sus casas como símbolo de protección y bendición. Esta jornada marca el inicio de la Pasión y el tránsito de Jesús hacia el sacrificio por la humanidad.

Lunes, Martes y Miércoles Santo: días de reflexión y preparación

Estos días son menos solemnes que el resto, pero invitan a la reflexión sobre los últimos momentos de Jesús antes de la Pasión. Se medita sobre la traición de Judas, la unción en Betania y el anuncio de la entrega, preparándose espiritualmente para el Triduo Pascual.

Jueves Santo: la humildad en la Última Cena

El Jueves Santo inaugura el Triduo Pascual —el corazón de la Semana Santa— con la conmemoración de la Última Cena. En este evento, Jesús instituye la Eucaristía (“Esto es mi cuerpo... esta es mi sangre”) y el sacerdocio, y realiza el lavatorio de los pies, gesto de humildad y servicio: “Si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros” (Juan 13, 14). La liturgia culmina con la procesión del Santísimo Sacramento y la adoración silenciosa, que recuerda la agonía de Jesús en Getsemaní antes de ser arrestado.

Viernes Santo: la pasión y muerte de Cristo

El Viernes Santo es el día más sobrecogedor: se recuerda la pasión, crucifixión y muerte de Jesús. Es jornada de ayuno, abstinencia y recogimiento. No se celebra misa, sino la Liturgia de la Pasión, que incluye la lectura de la Pasión según San Juan, la adoración de la cruz y la comunión. Los fieles participan en el viacrucis, reviviendo las estaciones del camino de Jesús hacia el Calvario. A las tres de la tarde —la hora novena en el calendario romano— se guarda silencio para meditar sobre el momento en que Jesús exclamó: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lucas 23, 46). La liturgia utiliza ornamentos rojos y la iglesia permanece austera.

En tiempos modernos, el sacrificio de Cristo inspira a los peruanos a vivir valores como la solidaridad, el perdón y la humildad más allá del templo. (Andina)

Sábado de Gloria: el silencio del sepulcro y la espera

El Sábado Santo —también llamado Sábado de Gloria— es día de silencio, recogimiento y espera. Se recuerda a Jesús en el sepulcro y la incertidumbre de sus discípulos. No se celebra misa durante el día, pero por la noche tiene lugar la Vigilia Pascual, el acto litúrgico más solemne del año cristiano. Se bendicen el fuego y el Cirio Pascual, símbolo de Cristo resucitado, y se celebran bautismos y confirmaciones. Es la transición de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida.

Domingo de Resurrección: la alegría de la Pascua

El Domingo de Resurrección es el día más importante para los cristianos. Celebra la victoria de Jesús sobre la muerte y el pecado. Según el relato evangélico, las mujeres acuden al sepulcro y escuchan de labios del ángel: “No está aquí, ha resucitado” (Lucas 24, 6). La comunidad cristiana celebra la Misa de Pascua, se entona el Aleluya y se proclama la esperanza en la vida nueva. Este día culmina el Triduo Pascual y, con él, la Semana Santa.

Tradiciones y celebraciones de Semana Santa en el Perú

En el Perú, la Semana Santa es vivida con una devoción que trasciende lo religioso, incorporando elementos culturales y sociales únicos en cada región.

Lima: procesiones y el Viernes de Dolores

En Lima, la Semana Santa se vive intensamente con procesiones emblemáticas. El Viernes de Dolores es uno de los momentos más sentidos, con la salida de imágenes como Jesús Nazareno, el Santo Cristo del Auxilio y la Virgen de la Piedad desde la Basílica de la Merced. El centro histórico se transforma en un escenario de fe y recogimiento, con miles de fieles acompañando el recorrido.

Ayacucho: la Semana Santa más famosa del Perú

La Semana Santa de Ayacucho es considerada una de las más impresionantes de América Latina y ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Durante más de diez días, la ciudad se llena de procesiones, alfombras de flores, música sacra, fuegos artificiales y escenificaciones vivas de la Pasión. La procesión del Cristo Resucitado en la madrugada del Domingo de Pascua es el clímax de la celebración, con una imagen que recorre la Plaza de Armas entre luces y cánticos.

Diversas expresiones culturales que se practican en Semana Santa son declaradas Patrimonio Cultural (Gob.pe)

Cusco y Arequipa: costumbres ancestrales

En Cusco, destaca la procesión del Señor de los Temblores, patrón jurado de la ciudad, que recorre la Plaza de Armas el Lunes Santo en medio de plegarias y tradiciones que fusionan la fe cristiana con raíces andinas. En Arequipa, la llamada “Quema de Judas” ocurre en la madrugada del Domingo de Resurrección: un muñeco de trapo es incinerado con fuegos pirotécnicos, simbolizando la traición y la renovación.

Áncash y otras regiones

En Áncash, la procesión del Nazareno Móvil dramatiza las caídas de Cristo hacia el Gólgota, mientras que en otras regiones los fieles confeccionan alfombras de flores y serrín por donde pasarán las imágenes sagradas, en una muestra de arte efímero y devoción popular.

El sentido profundo de la Semana Santa

Más allá de las procesiones y los rituales externos, la Semana Santa es una invitación a la introspección, el perdón y la reconciliación. Los cristianos son llamados a renovar su fe y a contemplar el misterio central del cristianismo: la entrega total de Jesús para la salvación de la humanidad, y la esperanza de una vida nueva simbolizada en la Resurrección.

Las palabras de Jesús en la cruz, el silencio del Sábado Santo, la alegría del Domingo de Pascua y la fuerza de las tradiciones peruanas son el corazón de una celebración viva, que une a generaciones y comunidades en torno a un mensaje universal de amor y esperanza.

La Semana Santa en Huancavelica es una ceremonia silenciosa donde el pueblo acompaña a sus imágenes sagradas cruzando puentes, montañas y recuerdos entre incienso, plegarias y oscuridad. (Andina)

Semana Santa 2026: guía para vivirla en familia y comunidad

Domingo de Ramos (29 de marzo): asiste a la bendición de ramos en tu parroquia local.

Jueves y Viernes Santo (2 y 3 de abril): participa en las celebraciones litúrgicas, viacrucis y procesiones.

Sábado de Gloria (4 de abril): acompaña la Vigilia Pascual y disfruta del simbolismo del fuego y la luz.

Domingo de Resurrección (5 de abril): comparte la alegría pascual con familiares y amigos, renovando el compromiso con la esperanza y la fe.

La Semana Santa es más que un recuerdo histórico: es una oportunidad para abrir el corazón a la compasión, la solidaridad y el encuentro con el otro. En 2026, una vez más, las calles, los templos y los hogares peruanos serán testigos de la fuerza y la belleza de una tradición que, siglo tras siglo, sigue iluminando el camino de millones.