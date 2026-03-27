Cinco rutas alternas a la Carretera Central que el MTC habilitará en Semana Santa para reducir la congestión vehicular

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció la habilitación de cinco rutas alternas a la Carretera Central para reducir la congestión vehicular durante el feriado largo por Semana Santa, manteniendo la conectividad entre la costa y sierra central. (Composición: Infobae Perú)

En el marco del feriado largo por Semana Santa, la cartera oficial Ministerio de Transportes y Comunicaciones implementó la habilitación de cinco rutas alternas a la Carretera Central como una medida destinada a reducir la congestión vehicular y garantizar la conectividad entre la costa y la sierra central. Esta iniciativa responde a la demanda de miles de peruanos que, entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril de 2026, aprovecharán estos días para movilizarse a diversas regiones y participar en actividades tradicionales y religiosas en todo el país, según informó el medio especializado en turismo religioso Semana Santa Perú.

La temporada de Semana Santa moviliza a familias y viajeros a lo largo de Perú, consolidándose como un periodo donde la conmemoración religiosa y las actividades culturales convergen. De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la medida incluye la restricción temporal al tránsito de vehículos de carga pesada —de más de 3.500 toneladas de peso bruto vehicular— en la Carretera Central, específicamente entre el kilómetro 19 (ñaña) y el kilómetro 145 (centro poblado de Pucará). Esta restricción estará vigente desde las 20:00 horas del miércoles 1 de abril hasta las 08:00 del jueves 2, y el domingo 5 de abril de 10:00 a 20:00 horas, conforme a la Resolución Ministerial N.° 008-2026-MTC/18.

La Semana Santa no solo representa un feriado prolongado: es una ocasión para revivir tradiciones ancestrales, fortalecer lazos familiares y realizar viajes hacia destinos donde la identidad cultural y la religiosidad cobran relevancia. Para muchas personas, este periodo significa la posibilidad de reencontrarse con seres queridos, participar en procesiones, degustar platos típicos y rendir homenaje a la fe en diversas ceremonias transmitidas de generación en generación.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha habilitado cinco rutas alternas para descongestionar la Carretera Central durante el feriado de Semana Santa, mejorando la conectividad entre la costa y la sierra central. (Foto MTC)

Cinco rutas alternas a la Carretera Central para el feriado de Semana Santa

Ante la previsión de una alta demanda vehicular y posibles demoras en la vía principal, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones recomendó optar por una de las siguientes cinco rutas alternas, habilitadas especialmente para esta temporada. El objetivo es minimizar los embotellamientos y facilitar el desplazamiento seguro hacia la sierra central, tanto para quienes viajan por motivos religiosos como turísticos o familiares.

Óvalo Río Seco – Sayán – Oyón – Ambo : disponible para vehículos livianos y pesados de hasta tres ejes.

: disponible para vehículos livianos y pesados de hasta tres ejes. Huaral – Acos – Huayllay – Desvío Cochamarca – Desvío Cerro de Pasco : autorizada únicamente para vehículos livianos.

: autorizada únicamente para vehículos livianos. Lima – Canta – Huayllay – Desvío Cochamarca – Desvío Cerro de Pasco : habilitada para vehículos livianos y pesados de hasta tres ejes.

: habilitada para vehículos livianos y pesados de hasta tres ejes. Cañete – Lunahuaná – Desvío Yauyos – Huancayo : permitida para vehículos livianos y pesados de hasta tres ejes; quedan excluidos los buses de dos pisos.

: permitida para vehículos livianos y pesados de hasta tres ejes; quedan excluidos los buses de dos pisos. Pisco – Pámpano – Rumichaca – Plazapata – Huancavelica – Izcuchaca – Huancayo: apta para vehículos livianos y pesados hasta dos ejes.

El MTC precisó que la restricción al paso de camiones no aplica para vehículos de emergencia, ambulancias, patrulleros, bomberos, grúas ni unidades empleadas en la asistencia humanitaria o en tareas de liberación de vías.

Para quienes planeen viajar, la autoridad sugiere revisar antes de salir el Visor de Emergencias Viales, disponible en la plataforma oficial https://saecoe.mtc.gob.pe/visor, donde es posible consultar en tiempo real el estado de las carreteras y las restricciones vigentes.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha habilitado cinco rutas alternas para reducir la congestión en la Carretera Central durante el feriado largo por Semana Santa, conectando la costa y sierra central. (Foto MTC)

¿Cuándo es Semana Santa y qué días son feriados?

La Semana Santa en Perú se desarrolla del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril de 2026. Los días considerados feriados nacionales son el jueves 2 de abril —Jueves Santo— y el viernes 3 de abril —Viernes Santo—, tal como lo estipula la norma legal Decreto Legislativo N.º 713. Durante estas jornadas, los trabajadores de los sectores público y privado tienen derecho a descanso remunerado. Si una persona labora en estas fechas y no recibe un día de compensación, la ley establece una triple remuneración, es decir, el pago habitual, el salario por laborar y un recargo adicional del 100 %. Por ejemplo, quien percibe S/ 50 diarios tiene derecho a S/ 150 soles por su jornada en feriado.

El sábado 4 de abril —Sábado de Gloria— y el domingo 5 de abril —Domingo de Resurrección— no son considerados feriados oficiales, pero al coincidir con el fin de semana, amplían las posibilidades de descanso y participación en eventos religiosos y actividades familiares.

Cada día de la Semana Santa tiene un significado particular: el Domingo de Ramos da inicio a las festividades con la conmemoración de la entrada de Jesús a Jerusalén; el Jueves Santo recuerda la última Cena; el Viernes Santo, la crucifixión; y el Domingo de Resurrección conmemora la victoria sobre la muerte.

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Destinos y tradiciones de Semana Santa en Perú: procesiones, gastronomía y cultura regional

La celebración de Semana Santa en Perú se caracteriza por un sincretismo entre el fervor religioso y las tradiciones regionales. En ciudades como Ayacucho y Tarma, miles de personas se congregan en procesiones que recorren calles decoradas con alfombras de flores y aserrín de colores, en ocasiones acompañadas de música sacra y la exhibición de imágenes centenarias.

En Lima, la costumbre de recorrer las siete iglesias el Jueves Santo atrae tanto a fieles como a turistas, mientras que en el Centro Histórico los templos coloniales abren sus puertas para misas y ceremonias especiales. La gastronomía, por su parte, representa un símbolo fundamental del periodo: platos como el chupe de viernes, la malarrabia piurana o la sopa de teólogo son tradicionales en las mesas familiares, respetando la abstinencia de carnes rojas propia de estas fechas.

El Domingo de Resurrección marca el cierre de las celebraciones con un ambiente festivo donde los dulces típicos, como el arroz con leche y la mazamorra morada, son protagonistas. Durante la semana, las costumbres de cada región y familia adquieren relevancia según su vínculo con la fe, su memoria y las prácticas heredadas dentro de su identidad.