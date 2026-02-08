SAT recorre las playas de Lima para informar a conductores que la primera cuota del impuesto vehicular vence este 27 de febrero

Personal del SAT Lima orienta a conductores en la playa Agua Dulce sobre el pago del impuesto vehicular y papeletas. Foto.Municipalidad Metropolitana de Lima

En plena temporada de verano, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha lanzado la campaña “Infoplaya” para acercar información sobre el impuesto vehicular y las papeletas de tránsito a los ciudadanos que visitan los balnearios de la capital. La iniciativa, liderada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), busca fomentar el cumplimiento tributario y ofrecer soluciones prácticas en el mismo lugar donde circulan miles de vehículos cada fin de semana.

El despliegue de “Infoplaya” abarca desde Ancón hasta Pucusana, con presencia en puntos clave del litoral limeño. El arranque oficial tuvo lugar el 7 de febrero en la concurrida playa Agua Dulce, donde equipos del SAT comenzaron a orientar directamente a conductores y propietarios de vehículos. El objetivo es informar sobre obligaciones pendientes, especialmente respecto al impuesto vehicular y a las papeletas de tránsito, en un contexto donde muchos ciudadanos pueden no estar al tanto de sus deudas o vencimientos.

Durante estas jornadas, el personal del SAT utiliza un sistema de consulta en línea que permite verificar, en tiempo real y solo con el número de placa, si un vehículo tiene deudas asociadas. Cuando se identifica alguna obligación pendiente, el contribuyente recibe un reporte impreso con el estado de cuenta de su unidad. Según palabras de Wilfredo Calderón, subgerente de Orientación y Registro del SAT, la campaña tiene un carácter preventivo e informativo, ya que permite que los usuarios conozcan su situación y regularicen sus pagos antes de que se generen recargos o sanciones.

Agentes de la campaña “Infoplaya” verifican en tiempo real el estado tributario de los vehículos en los balnearios de Lima. Foto.Municipalidad Metropolitana de Lima

¿Cuáles son los canales de pago disponibles en el SAT Lima?

Pensando en simplificar el proceso para los contribuyentes, el SAT ha habilitado una serie de canales digitales y presenciales para el pago de impuestos y papeletas. Los ciudadanos pueden realizar sus pagos a través de la página web institucional del SAT, lo que permite una gestión ágil desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Además, se han incorporado opciones de pago mediante billeteras electrónicas como Yape, aplicaciones bancarias autorizadas y entidades financieras afiliadas. Esta diversidad de alternativas busca adaptarse a las distintas preferencias y necesidades de los contribuyentes, facilitando la regularización de obligaciones tributarias sin largas filas ni trámites engorrosos.

Los contribuyentes pueden consultar y regularizar sus pagos en el acto, evitando recargos y sanciones. Foto.Municipalidad Metropolitana de Lima

El SAT también mantiene ventanillas y módulos de atención presencial para quienes prefieren o requieren asesoría directa. Los usuarios pueden acercarse a las oficinas físicas en Lima para resolver dudas, consultar el estado de cuenta de su vehículo o realizar pagos en efectivo. Este enfoque multicanal responde a la demanda de soluciones inmediatas, especialmente en temporada alta de tránsito vehicular en las playas.

Calendario de vencimiento para el impuesto vehicular

Uno de los datos más relevantes para los contribuyentes es la fecha límite para cumplir con el impuesto vehicular. Según el cronograma oficial, la primera cuota o pago anual del tributo vence el 27 de febrero de 2026. Cumplir con este plazo es fundamental para evitar recargos o sanciones adicionales.

El impuesto vehicular se abona durante tres años consecutivos, contados a partir del año siguiente a la primera inscripción del vehículo en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). La obligación alcanza a propietarios de autos, camionetas, station wagons, buses y camiones cuyo domicilio fiscal se encuentra en la provincia de Lima.

Servicio de Administración Tributaria de Lima. (Foto: Andina)

Para el año tributario 2026, el calendario de pagos del SAT establece los siguientes vencimientos:

1.ª cuota (o pago anual): 27 de febrero

2.ª cuota: 29 de mayo

3.ª cuota: 31 de agosto

4.ª cuota: 30 de noviembre

Las fechas buscan ofrecer claridad y previsibilidad, permitiendo a los contribuyentes organizarse con anticipación y evitar cargos por pagos tardíos. El SAT recomienda consultar el estado de cuenta y programar los abonos con tiempo suficiente para no incurrir en moras.

¿Qué información contiene el Cuadernillo Tributario 2026 del SAT Lima?

Para mejorar la experiencia del ciudadano y fomentar la digitalización, el Servicio de Administración Tributaria de Lima ha puesto a disposición el Cuadernillo Tributario 2026 en formato digital, disponible gratuitamente a través de la Agencia Virtual SAT. Esta herramienta centraliza la información relevante sobre el impuesto vehicular, predial y arbitrios, permitiendo a los contribuyentes conocer con exactitud los importes a cancelar y los cronogramas de pago.

El Cuadernillo Tributario 2026, disponible en la Agencia Virtual SAT, permite conocer montos y cronogramas de pago desde cualquier dispositivo. Foto.Municipalidad Metropolitana de Lima

El acceso al cuadernillo se realiza en tres pasos sencillos:

Ingresar al portal www.sat.gob.pe y seleccionar el botón Agencia Virtual SAT. Elegir la opción “Consultas” y luego “Cuadernillos”. Seleccionar el código de contribuyente correspondiente y descargar el documento.

A diferencia del formato impreso, la versión digital ofrece la ventaja de mostrar actualizaciones en tiempo real cuando se producen cambios en los datos del contribuyente, garantizando información siempre actualizada. Así lo destacó Wilfredo Calderón, subgerente del SAT de Lima, al resaltar que los usuarios pueden visualizar cualquier ajuste posterior a la emisión original.

El cuadernillo virtual incluye:

Hoja de datos actualizada del contribuyente.

Detalle de montos anuales y cuotas trimestrales para cada tributo.

Hojas de resumen y predio urbano, con la relación de inmuebles y las características que determinan el valor del autovalúo.

Liquidación detallada, explicando la metodología de cálculo para los impuestos predial y vehicular.

Esta digitalización busca agilizar el acceso a la información y reducir el uso de papel, ya que la distribución física comenzó el 20 de enero, pero la vía digital se posiciona como la opción más rápida y ecológica.

Actualmente, el SAT de Lima registra 173,075 contribuyentes del impuesto vehicular y 116,660 de predios y arbitrios. El tributo vehicular es obligatorio para todos los propietarios de vehículos señalados, quienes deben cumplir con el pago durante el periodo establecido para evitar sanciones y mantener regularizada su situación tributaria ante la municipalidad.