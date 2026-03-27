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BTS en Lima 2026: confirman el Estadio San Marcos para sus 2 conciertos, preventa, precio de entradas y link de compra

La gira incluye más de 80 conciertos alrededor del mundo y marca el regreso de la banda a los escenarios como headliner.

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BTS anuncio detalles sobre su concierto en Lima.
BTS anuncio detalles sobre su concierto en Lima.

Las superestrellas globales del K-pop BTS han anunciado los recintos y detalles de venta de entradas para la etapa en América Latina de su BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’, una de las giras más ambiciosas de su trayectoria y la mayor en la historia del género. La banda confirmó dos presentaciones en Lima el viernes 9 y sábado 10 de octubre en el Estadio San Marcos, dentro de un recorrido que abarcará 34 regiones y más de 80 conciertos en todo el mundo.

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La preventa exclusiva para miembros de ARMY MEMBERSHIP iniciará el martes 7 de abril, mientras que la venta general será el viernes 10 de abril desde las 10 a.m. a través este LINK de Ticketmaster.

Zonas y precio de entradas

Los sectores y precios indicados son los siguientes:

  • Campo: S/ 851.00
  • Tribuna Oriente/Occidente: S/ 667.00
  • Tribuna Norte/Sur: S/ 483.00
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La gira global, que arrancará en abril de 2026 en Goyang, Corea del Sur, abarcará Asia, Japón, Norteamérica, Europa, Reino Unido, Latinoamérica y Australia, con escalas en ciudades clave como Tokio, Tampa, Ciudad de México, Las Vegas, Londres, París, Toronto, Chicago y Los Ángeles. Tras terminar la etapa latinoamericana, BTS viajará a Asia y Australia, cuyos detalles de recintos y venta de entradas serán anunciados próximamente.

La respuesta del público ha sido extraordinaria. Según datos de la productora Live Nation, la banda agotó las 41 fechas iniciales en estadios de Norteamérica, Europa y Reino Unido, logrando vender aproximadamente 2,4 millones de entradas. La alta demanda llevó a añadir nuevas funciones en ciudades como Tampa y Stanford, así como una cuarta fecha en Las Vegas, todas agotadas en pocas horas.

¿Cómo acceder a la preventa como miembro ARMY?

El sistema para la compra de entradas prevé acceso anticipado para los miembros de ARMY MEMBERSHIP (GLOBAL), quienes deberán registrarse en la plataforma Weverse antes del 2 de abril para poder acceder a la preventa.

La gira contará con una producción renovada, que incluirá un escenario inmersivo de 360 grados para maximizar la experiencia de los asistentes y aumentar la capacidad de los recintos. La gira representa el primer regreso de BTS como headliner tras su histórico ‘PERMISSION TO DANCE ON STAGE’ en 2021–2022, que incluyó doce conciertos en Seúl, Los Ángeles y Las Vegas.

BTS debutó en junio de 2013 y está integrado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. La banda ha sido reconocida por su música autoproducida, sus presentaciones de alto nivel y la estrecha relación con sus seguidores, convertidos en una comunidad global conocida como ARMY. A lo largo de su carrera, BTS ha logrado seis sencillos número uno en el Billboard Hot 100 desde 2020 y fue nombrado Entertainer of the Year 2020 por la revista TIME.

En cuanto a reconocimientos, la agrupación cuenta con cinco nominaciones a los GRAMMY y ha sido galardonada en los Billboard Music Awards, American Music Awards y MTV Video Music Awards, entre otros. El próximo 20 de marzo de 2026, BTS lanzará su quinto álbum de estudio, ‘ARIRANG’, que servirá como antesala para el inicio de la gira mundial.

BTS
(REUTERS)

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