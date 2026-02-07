Salandela y Miranda Capurro impulsan campaña por Giacomo Benavides tras su salida de Zaca TV: “Vamos por ese premio”

Salandela y Miranda Capurro hacen campaña por Giacomo Benavides para que gane importante premio tras renunciar a Zaca TV. TikTok

En medio de la pausa que Zaca TV se ha tomado, llegó una noticia que reanimó a la comunidad: Giacomo Benavides fue nominado a los Premios Luces en dos categorías clave: Mejor Conductor de Programas de Stream y Mejor Contenido Actualidad/Entretenimiento por Zaca TV.

El reconocimiento llega en un momento crucial, ya que Benavides atraviesa la etapa más desafiante desde la creación del canal. Con la salida de sus compañeras de mesa Andrea de la Aguila (Salandela), Miranda Capurro y Michelle Onetto, una audiencia expectante sobre el futuro de “Somos lo que Somos”, la nominación representa un respaldo a su trabajo y un incentivo para seguir adelante.

Salandela y Miranda Capurro lideran la campaña para Giacomo Benavides

Andrea de la Aguila, más conocida como Salandela, no dudó en usar sus historias de Instagram para promover la campaña a favor de Giacomo. Compartió el post de Team Giacomo Benavides y Team Zaca, acompañándolo de un entusiasta mensaje:

“Bro, qué top. Felicidades a Giacomo”.

Por su parte, Miranda Capurro fue aún más directa, motivando a sus seguidores a votar:

“¿Ya votaron por el potón? Go, go, go”, escribió, incluyendo el enlace para votar en la web de El Comercio y etiquetando a Benavides en todas las categorías.

La única exintegrante que no se sumó a la campaña fue Michelle Onetto, quien por estos días ha estado promocionando su nueva portada en una revista y no ha compartido contenido relacionado con los Premios Luces.

Palabras de gratitud y cierre de ciclo de Salandela, Miranda y Michelle

La partida de las tres conductoras marcó el cierre de una etapa para Zaca TV. Cada una se despidió con mensajes de agradecimiento para el equipo y la audiencia. Salandela: “Gracias por haber sido parte de esta experiencia increíble, se vienen cosas lindas que se han hecho con todo el amor posible… Ha sido un honor ser parte de sus días.”

Miranda Capurro, Salandela y Michelle Onetto se pronuncian tras su retiro inesperado de Zaca TV. (Instagram)

Miranda Capurro: “Los voy a extrañar un montón, gracias por cumplirnos sueños y acompañarnos todos los días. Los quiero mucho y ojalá nos volvamos a encontrar. Giacomo, Salandela, Doménico, Michelle han sido los compañeros perfectos y no hubiese deseado compartir esta mesa con nadie más”.

Michelle Onetto: “Gracias por la confianza, la oportunidad de haber formado parte de este proyecto hermoso, mis compañeros que se convirtieron en amigos, más que un equipo una familia”.

Miranda Capurro, Salandela y Michelle Onetto se pronuncian tras su retiro inesperado de Zaca TV. (Instagram)

Giacomo Benavides y el futuro de Zaca TV

Giacomo Benavides no ocultó su tristeza por la partida de sus compañeras y agradeció públicamente el apoyo y la confianza en el proyecto desde el primer día.

“Saben que las adoro y les deseo todos los éxitos en lo que se venga, sé que la van a romper”, escribió en sus historias. El líder de Zaca TV también compartió una imagen junto a su perro Zacarías, símbolo del canal, reafirmando su compromiso con la plataforma: “Vamos a seguir intentándolo hijito hermoso”.

Aunque “Somos lo que Somos” se encuentra en pausa, la comunidad de Zaca TV no ha dejado de mostrar su apoyo a Benavides, sumándose a la campaña para los Premios Luces y compartiendo mensajes de ánimo. El canal explicó que la pausa busca reestructurar el formato y garantizar su continuidad “con el mismo amor de siempre”.

La reacción del público fue inmediata, con numerosos mensajes de sorpresa y respaldo en redes sociales, esperando novedades sobre el regreso del contenido y las nuevas etapas del proyecto.

La campaña #TeamGiacomo y #TeamZaca busca no solo obtener el galardón, sino también visibilizar la importancia de los creadores de contenido nacional que apuestan por formatos frescos, participativos y con identidad propia.

