Perú

“Me ganaron las ansias”: George Forsyth admite que fue un error renunciar a la Alcaldía de La Victoria por ambiciones políticas

De cara a las Elecciones 2026, el líder de Somos Perú asegura haber crecido tras su salida del municipio y lanza un plan de seguridad basado en cámaras corporales obligatorias para toda la Policía Nacional

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El político George Forsyth admite que su mayor error fue dejar la alcaldía de La Victoria para postular a la presidencia. | Willax

George Forsyth, exalcalde de La Victoria y actual candidato presidencial por Somos Perú, reconoció públicamente que dejar la alcaldía para buscar cargos de mayor jerarquía política fue un error motivado por sus propias ambiciones. En una entrevista, Forsyth admitió que sus deseos de transformar el país influyeron en su decisión de abandonar el municipio antes de completar su gestión.

“Es importante reconocer los errores, ¿no? Y eso te da un crecimiento personal. Me ganaron las ansias de cambiar el Perú”, expresó Forsyth al ser consultado sobre su salida de la alcaldía de La Victoria para postular a la presidencia. El exalcalde subrayó en diálogo con Willax que asumir los errores propios es parte de su proceso de crecimiento personal.

Durante la entrevista, el aspirante al sillón presidencial se presentó como el único candidato presidencial que ha demostrado acciones concretas en la lucha contra la corrupción. “Ahí es donde las papas queman, ¿verdad? Yo no hablo de lucha contra la mafia, yo lo demostré”, afirmó, diferenciándose de otros postulantes que, según él, solo abordan el tema desde el discurso.

También se refirió a su propuesta de representar una opción distinta en el escenario político nacional. Planteó que los ciudadanos deben decidir entre votar por los mismos de siempre o elegir a un candidato joven que, según sus palabras, ya ha demostrado capacidad y representa el cambio. “Hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir votando por los mismos de siempre o vamos a elegir a alguien joven que ha demostrado, alguien que representa el cambio en la política, que va a llevar al Perú al siglo veintiuno?”, sostuvo.

George Forsyth durante una actividad pública en el marco de la campaña electoral 2026
George Forsyth durante una actividad pública en el marco de la campaña electoral 2026 | Foto: Facebook George Forsyth

El exalcalde recordó el contexto de las elecciones presidenciales del año 2021, cuando las encuestas lo ubicaban en el primer lugar. No obstante, describió ese escenario como una “mentira” y reconoció que actualmente los sondeos no lo favorecen, aunque mantiene una visión distinta sobre los resultados y la importancia de sus propuestas.

En ese sentido, Forsyth detalló una de sus medidas centrales para combatir la corrupción y mejorar la seguridad ciudadana: la incorporación de cámaras corporales para todos los efectivos de la Policía Nacional. “Hay veinticuatro mil millones de soles al año que se roba la corrupción y otros veinte mil millones de soles que se pierden por ineficiencia. Y por ejemplo, esta es la famosa cámara que le voy a colocar a todos los policías que van a tener que usar veinticuatro horas durante todos sus operativos y con lo cual vas a identificar a los malos elementos”, explicó.

El candidato garantizó que, a diferencia de experiencias anteriores con adquisiciones estatales, las cámaras corporales no quedarán obsoletas ni serán desechadas. Forsyth afirmó que todos los policías estarán obligados a utilizar estos dispositivos y aquellos que no lo hagan serán retirados inmediatamente de la institución. “Todos los policías van a estar obligados a usarlas y el que no, va a pasar al retiro de forma inmediata”, puntualizó.

Respecto al uso de la inteligencia artificial para combatir la corrupción, Forsyth consideró que la tecnología es una aliada fundamental en la modernización del Estado y la lucha contra el delito. Según el candidato, las nuevas generaciones comprenden la importancia de estos avances. “La inteligencia artificial creo que no existe una sola persona, o por lo menos alguien, eh, ya un poco, alguien joven que no entienda que la tecnología y la inteligencia artificial ayuda a luchar contra la corrupción”, respondió cuando fue consultado sobre el tema.

George Forsyth

Otra de las propuestas mencionadas por Forsyth es la implementación del jurado popular, un sistema que, según explicó, ya funciona en El Salvador. El candidato sostiene que este mecanismo permitiría que la ciudadanía tenga un papel protagónico en la lucha contra la delincuencia, en lugar de depender de jueces que puedan tener vínculos personales con los acusados. “Asegura que el jurado popular, que ya funciona en El Salvador, funcionará en Perú, donde la ciudadanía tendrá el poder para combatir la delincuencia y no un juez amigo”, señaló.

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