Debate presidencial: Las propuestas de Mario Vizcarra de cara a las Elecciones 2026

Mario Vizcarra, de Perú Primero, durante el debate presidencial del miércoles 25 de marzo.

Mario Vizcarra, aspirante a la presidencia por Perú Primero, propuso, en el debate presidencial de este miércoles 25 de marzo, involucrar a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en la lucha contra la delincuencia.

Desde el Centro de Convenciones, en San Borja, en donde se desarrolla el evento, el candidato sostuvo que la situación demanda “que se unan a esta lucha”, señalando la posibilidad de declarar un régimen de excepción durante su eventual gobierno.

Vizcarra defendió que los cuarteles militares podrían emplearse como centros de reclusión provisional, donde permanecerán los detenidos hasta ser juzgados.

La propuesta de usar instalaciones militares responde a la preocupación ciudadana por la ola de delitos y la percepción de inseguridad.

“La situación de inseguridad ciudadana es tan grave que necesitamos que se unan a esta lucha”, enfatizó Vizcarra. El enfoque del candidato apunta a endurecer la respuesta estatal, dando un giro en la utilización de la capacidad logística y operativa de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna.

En el marco del Debate Presidencial, Mario Vizcarra Cornejo, del partido Perú Primero, expone su plan para enfrentar la inseguridad ciudadana. Propone un régimen de excepción para que las Fuerzas Armadas apoyen en la lucha contra la delincuencia.

Cárceles en la selva y recompensas

Durante su exposición, Vizcarra Cornejo también propuso la construcción de cárceles en zonas apartadas de la selva peruana para aislar a quienes, según sus palabras, siguen delinquiendo desde prisión.

“Ahí se van arrepentir de todas sus fechorías”, afirmó el candidato. Además, planteó la implementación de recompensas para ciudadanos que denuncien o delaten a delincuentes, buscando fortalecer los mecanismos de colaboración ciudadana.

El debate, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), reunió a doce postulantes en una jornada que abordó la corrupción y el desencanto social, además de la seguridad.

Los otros participantes fueron: Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos), Paul Jaimes (Progresemos), Antonio Ortiz (Salvemos al Perú), Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Roberto Chiabra (Unidad Nacional), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Mesías Guevara (Partido Morado), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), Rafael Belaunde (Libertad Popular) y Rosario Fernández (Un Camino Diferente).