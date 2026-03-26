Perú

Solo el 17% de peruanos confía en que la IA evalúe su perfil crediticio, según Experian: ¿qué frena la confianza?

Al menos el 35% de usuarios teme posibles sesgos y el 29% se queja porque “no se explica cómo se toman las decisiones” con la IA, de acuerdo con Experian

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La inteligencia artificial en el sistema crediticio de Perú transforma la aprobación de créditos y la gestión de finanzas personales.

La inteligencia artificial ya se encuentra integrada en el sistema crediticio de Perú, optimizando la experiencia de los usuarios, pero su adopción enfrenta desafíos de confianza y transparencia, según un estudio de Experian.

Sin embargo, todavía persisten brechas percibidas por los usuarios, especialmente en la emisión de créditos, donde la confianza en la tecnología no logra consolidarse del todo.

Experian: 74% percibe mejoras en servicios financieros gracias a la IA

Los datos del informe muestran que el 74% de los peruanos reconoce mejoras en los servicios financieros gracias a la incorporación de inteligencia artificial y nuevas tecnologías.

De hecho, el 72% ya utiliza servicios financieros impulsados por IA, y 7 de cada 10 usuarios relatan experiencias positivas al interactuar con estos sistemas. Además, el 77% se muestra optimista respecto a futuros avances de la inteligencia artificial en el sector.

A pesar de la amplia presencia de la tecnología, los usuarios priorizan soluciones que simplifican sus gestiones diarias. El 45% valora que la IA le ayude a comprender sus finanzas, y el 44% destaca la rapidez que introduce en los procesos.

Según Experian, la innovación más apreciada es el uso de billeteras y pagos digitales, mencionada por el 37%, mientras que solo el 13% considera más valiosa la aprobación rápida y sencilla de créditos.

tarjeta de credito
Un 81% de los peruanos utiliza soluciones de inteligencia artificial en finanzas al menos una vez por semana, según Experian.

La simplicidad es clave: 45% valora entender sus finanzas y 44% la rapidez de los procesos

El uso de inteligencia artificial es habitual: el 81% de los encuestados recurre a estas herramientas al menos una vez por semana, ya sea para buscar información, resolver cuestiones laborales o tomar decisiones financieras.

Sin embargo, la confianza plena en la IA aún no es mayoritaria. Solo el 26% confía totalmente en la inteligencia artificial para tomar decisiones en sus finanzas, mientras que el 62% prefiere apoyarse también en su propio criterio humano. Un 11% admite confiar poco o nada en estos sistemas.

La desconfianza se acentúa en procesos críticos como la emisión de créditos. Solo el 17% considera “muy confiable” que un algoritmo decida aprobar o rechazar una solicitud, en tanto que el 33% muestra poca o ninguna confianza en esta función.

La decisión de aprobar o rechazar un crédito ya involucra sistemas automatizados que aplican criterios establecidos por las propias entidades financieras, como ingresos, historial crediticio y nivel de endeudamiento.

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Aunque la IA agiliza la evaluación, el usuario puede y debe solicitar explicaciones o revisar su reporte de crédito en caso de dudas o inconformidad.

Solo el 13% ve la aprobación de créditos como el mayor avance; billeteras digitales dominan con 37%

En detección de fraudes, apenas el 13% percibe un alto nivel de confiabilidad, y en la recomendación de productos financieros, solo el 9% demuestra plena confianza. Cuando la IA ayuda a organizar y entender las finanzas personales, únicamente el 14% se siente completamente seguro con la intervención tecnológica.

El informe de Experian identifica los principales motivos de preocupación. El 35% teme la existencia de sesgos en las decisiones automáticas, el 29% señala la dificultad para explicar cómo la IA llega a un resultado y el 26% menciona una falta de transparencia en los procesos.

Además, el 19% menciona que no comprende cómo se obtiene el resultado cuando se utiliza inteligencia artificial, lo cual genera una barrera de desconocimiento.

dinero - soles
El informe concluye que, para lograr una transformación digital inclusiva y aceptada, el sector financiero debe fortalecer la transparencia, aumentar la educación digital y diseñar procesos más explicables.

El 19% admite no entender cómo la IA llega a sus resultados financieros

Con todo, el interés por aprender más sobre el funcionamiento de la IA es alto: el 41% de los encuestados desea capacitarse para manejar mejor sus finanzas personales en este entorno digital, con una tendencia más marcada entre los adultos mayores.

No obstante, todavía hay un 8% que muestra poco interés y el 1% expresa desinterés total, lo que evidencia una brecha educativa y digital que podría dejar atrás a ciertos segmentos de la población.

Las experiencias negativas existen, aunque son minoritarias: un 4% de los usuarios reconoce haber tenido resultados desfavorables con soluciones de inteligencia artificial en el ámbito financiero. A pesar de su baja frecuencia, estas experiencias pueden influir en la percepción general y ralentizar la confianza pública.

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