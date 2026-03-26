Jorge Nieto apunta contra el Congreso y el Ejecutivo por la ‘leyes pro crimen’ y los acusa de ser complices de la delincuencia

Seguridad ciudadana: Jorge Nieto culpa al Congreso y plantea cambios urgentes en leyes

La tercera jornada del debate presidencial organizada por el Jurado Nacional de Elecciones tuvo como protagonistas a Jorge Nieto, candidato del Partido del Buen Gobierno, y a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.

En este escenario, el exministro de Cultura centró su primera intervención en cuestionar los resultados de la lucha contra la criminalidad y responsabilizar directamente al Congreso y al Ejecutivo, poniendo énfasis en las denominadas “leyes pro crimen”, aprobadas en el actual Parlamento —con el respaldo de Fuerza Popular—, que, según sostuvo, han favorecido a la delincuencia.

“Estamos perdiendo contra el crimen”: la crítica al Estado

Nieto inició su participación con una reflexión política sobre el contraste entre las propuestas planteadas en el debate y la realidad del país. Afirmó que, pese a la existencia de múltiples iniciativas para enfrentar la inseguridad, el Perú sigue perdiendo frente al crimen.

En ese sentido, planteó una pregunta central: por qué, si existen tantas ideas, no se logran resultados concretos. Su respuesta fue directa. Señaló que los delincuentes están avanzando porque cuentan con respaldo dentro del propio Estado.

Jorge Nieto cuestiona leyes del Congreso y culpa al Ejecutivo por inseguridad ciudadana

El candidato sostuvo que existe una “coalición por la impunidad” instalada en el Gobierno, el Congreso y otras instancias, a la que responsabilizó de ser cómplice de la delincuencia. Bajo ese argumento, advirtió que sin enfrentar ese problema estructural, ninguna política de seguridad tendrá éxito.

Para Nieto, el eje del debate no pasa solo por nuevas propuestas, sino por desmontar ese “pacto” político que —según afirmó— favorece indirectamente al crimen organizado.

Aunque el candidato del Partido Del Buen Gobierno, no lo dice textualmente, su afirmación sobre un pacto o una “coalición” se refiere a los partidos que actualmente tienen representación en el Congreso, además de Fuerza Popular, está APP, Avanza País, Renovación Popular, Perú Libre y Podemos Perú.

Cabe señalar que la mayoría de congresistas apunta por la reelección.

Los 12 candidatos presidenciales posan para la fotografía oficial durante el tercer día del debate presidencial del JNE, en el Centro de Convenciones de Lima. Foto: ANDINA/Verónica Calderón Zúñiga

Las “leyes pro crimen” y el cuestionamiento al Congreso

En una segunda parte de su intervención, el candidato profundizó sus críticas y apuntó directamente a las normas aprobadas por el Congreso, con el respaldo del gobierno, primero de Dina Boluarte, después de José Jerí. Cuestionó la efectividad de estas leyes y sostuvo que, lejos de combatir la criminalidad, han terminado beneficiándola.

Entre sus principales objeciones, mencionó medidas que, a su juicio, alertan a los delincuentes antes de operativos o complican la tipificación de organizaciones criminales. En términos generales, consideró que estas decisiones legislativas han debilitado la capacidad del Estado para enfrentar el delito.

Nieto vs. Fujimori: el cruce en el debate por inseguridad y “leyes pro crimen”

Nieto planteó que resulta contradictorio que herramientas que deberían fortalecer la persecución penal terminen generando ventajas para los criminales. Por ello, insistió en la necesidad de revisar, evaluar y corregir este conjunto de normas.

En esa línea, propuso derogar lo que denominó “leyes pro crimen”, como parte de una estrategia para recuperar el control frente a la inseguridad. Reiteró que el primer paso para lograr resultados en seguridad ciudadana es derrotar a la “coalición por la impunidad”, una tarea que, según dijo, depende también de la decisión de los electores.

El enfrentamiento con Keiko Fujimori

El momento más tenso de su intervención llegó durante el intercambio con Keiko Fujimori. La lideresa fujimorista cuestionó que Nieto critique las leyes del Congreso y lo confrontó recordando una fotografía en la que aparece con el exlíder del MRTA, Víctor Polay Campos.

Lejos de evitar la polémica, Nieto respondió marcando distancia. Señaló que él habla de política y no de “insidias”, y replicó que en esa misma imagen también aparece Fernando Rospigliosi, integrante de Fuerza Popular.

A partir de ese punto, el candidato retomó su discurso central y volvió a apuntar contra la “coalición por la impunidad”. Afirmó que los partidos que hoy tienen poder en el Congreso han causado daño al país y han contribuido al deterioro de la seguridad.

El candidato del partido del Buen Gobierno consideró que fujimorismo gobierna desde el 2016: "Lo hemos visto todos"

“Usted gobierna desde el Congreso”: acusaciones directas

Nieto elevó el tono al responsabilizar directamente a Fujimori por la actual situación política y de seguridad. Recordó que, tras las elecciones de 2016, la lideresa fujimorista anunció que gobernaría desde el Congreso, algo que —según sostuvo— se terminó concretando.

En su intervención, afirmó que tanto el gobierno actual como el anterior responden a esa influencia política. Bajo esa lógica, cuestionó la capacidad de Fujimori para ofrecer soluciones frente a la criminalidad.

El candidato del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos, arremete contra Keiko Fujimori, afirmando que ella ha formado una "coalición por la impunidad" y que sus acciones desde 2016 han perjudicado la seguridad de los peruanos.

El candidato también vinculó el incremento de la violencia con la gestión política del Congreso. Señaló que lo que se ha visto en los últimos años es un aumento de los delitos, el sicariato y las muertes diarias en el país.

Con ese argumento, cerró su intervención reforzando su idea principal: sin cambios en la estructura de poder que, según él, favorece la impunidad, no será posible revertir la crisis de inseguridad que atraviesa el Perú.

Sobre la corrupción

En otro momento, Nieto abordó el problema de la corrupción y advirtió que persiste un esquema en el que actores privados identifican oportunidades de negocio en el Estado y capturan a las autoridades mediante prácticas corruptas para influir en la legislación.

Según explicó, este modelo sigue vigente y solo ha sido enfrentado parcialmente, ya que —afirmó— una parte ha logrado eludir sanciones mediante pagos o acuerdos. En ese contexto, sostuvo que mientras no se desmonte ese “modelo mercantilista” que vincula economía y política, la corrupción continuará presente en el país, por lo que consideró necesario erradicarlo de manera integral.