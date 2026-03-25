Lucía de la Cruz permanece internada en la unidad de trauma shock por estado delicado debido a su diabetes

La reconocida cantante criolla Lucía de la Cruz permanece internada en estado delicado debido a complicaciones derivadas de su diabetes.

La reconocida cantante criolla Lucía de la Cruz fue trasladada de emergencia a un centro médico de Lima después de presentar una grave descompensación asociada a la diabetes que padece desde hace varios años. La intérprete, de 78 años, permanece acompañada por sus hijos, quienes se han mantenido a su lado desde el ingreso, según reportó el diario Trome.

Fuentes cercanas a la familia confirmaron que el internamiento ocurrió en un hospital María Auxiliadora de San Juan de Miraflores, donde los profesionales de la salud han iniciado una serie de exámenes para determinar el alcance de la complicación y definir los pasos a seguir en el tratamiento.

El hijo de la cantante, Christian Wong, comunicó a Trome que la situación los tomó por sorpresa.

“Mis hermanos están con ella ahora, estoy en comunicación con ellos. Sé que están en emergencia y posiblemente sea una descompensación por la diabetes que ella tiene. Recién ha pasado en este momento y me tienen informado”, relató Wong.

Lucía de la Cruz.

Hospital emite comunicado sobre el estado de salud de Lucía de la Cruz

El Hospital María Auxiliadora comunicó a la opinión pública que, el día 25 de marzo a las 9:40 horas, “ingresó por el servicio de emergencia la paciente L.M.D.L.C.C. (73 años)”. Según el informe, “actualmente, la paciente se encuentra en la unidad de trauma shock, bajo monitoreo permanente y cuidados de un equipo multidisciplinario”, lo que garantiza la vigilancia constante de su estado de salud.

Además, el hospital detalló que “toda la atención viene siendo cubierta por el Seguro Integral de Salud - SIS” y aseguró que “viene realizando los esfuerzos necesarios para brindar una atención oportuna y contribuir a su recuperación”. El comunicado, emitido desde San Juan de Miraflores, subraya el compromiso institucional con la atención integral y la pronta recuperación de la paciente.

Hospital María Auxiliadora emite comunicado sobre el estado de salud de Lucía de la Cruz. Difusión.

La familia aguarda los resultados de los estudios médicos para conocer con mayor precisión el estado de salud de la intérprete.

La preocupación entre familiares y seguidores creció porque Lucía de la Cruz había mantenido actividad pública hasta hace pocos días. Durante una reciente conferencia de prensa, la cantante anunció que celebraría sus 61 años de vida artística con un espectáculo previsto para este sábado. El evento, que generó expectativas entre sus seguidores, ahora queda en suspenso a la espera de una evolución favorable en el estado de la artista.

Lucía de la Cruz había mostrado signos de deterioro en su salud

En las últimas semanas, el estado físico de Lucía de la Cruz despertó inquietud en su entorno. La artista había sido invitada a participar nuevamente en el segmento de karaoke del programa de Magaly Medina, pero no pudo asistir porque ya se sentía indispuesta. Según relató la conductora en su programa, la intérprete presentaba dolor de garganta y su círculo cercano indicó que también tuvo fiebre y dificultad para desplazarse.

Lucía de la Cruz. (Andina)

A pesar de las molestias, la cantante intentó cumplir con compromisos profesionales. El pasado viernes 20 de marzo, tenía previsto dar un show en Ica. Si bien llegó al lugar, no pudo presentarse ante el público porque su estado físico no se lo permitió. Esta situación, sumada a la cancelación de presentaciones posteriores, encendió las alarmas en el ambiente artístico.

El calendario de actividades de Lucía de la Cruz contemplaba una próxima actuación en Huacho para este miércoles 25 de marzo. El evento no podrá concretarse debido a su hospitalización. La noticia impactó a colegas, fanáticos y organizadores, quienes expresaron su apoyo a través de mensajes en redes sociales.

A lo largo de su trayectoria, la intérprete se ha convertido en una de las figuras emblemáticas de la música criolla peruana, celebrando más de seis décadas de carrera. La comunidad artística y el público permanecen atentos a las novedades sobre su salud, mientras el equipo médico continúa con los estudios y el monitoreo constante de la cantante.