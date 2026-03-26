‘Cri Cri’ rompe en llanto en ‘La Granja VIP’ y se confiesa acerca de Jefferson Farfán: “Sé que está sufriendo”

Cri Cri expresó su dolor por el distanciamiento familiar con Jefferson Farfán durante el estreno de La Granja VIP.

En una conversación íntima con Pati Lorena, Cristian ‘Cri Cri’ Martínez Guadalupe se quebró al hablar de su relación con Jefferson Farfán y el dolor tras el quiebre familiar. El participante del reality relató la falta de contacto con su primo y la carga emocional que aún arrastra desde su proceso judicial.

‘La Granja VIP’ no solo trae competencia y convivencia entre figuras de la farándula, sino también momentos de alta emotividad. Uno de los instantes más intensos se vivió cuando ‘Cri Cri’ conversó con Pati Lorena sobre su vínculo con ‘La Foquita’, su primo, y la difícil situación que los distanció.

Las cámaras captaron el momento en que el músico no pudo contener las lágrimas al recordar la cercanía con el exfutbolista y la ruptura originada tras la denuncia que lo llevó a prisión.

Un quiebre familiar que marcó a ‘Cri Cri’: “Yo sé que está sufriendo”

Durante la conversación, Cri Cri confesó el dolor que siente por la ausencia de Farfán y el quiebre de una relación que consideraba de hermandad. “Yo sé que está sufriendo. Te lo digo, por mi cariño. Yo lo sé. Cuando estuve afuera, yo lo sé”, expresó entre lágrimas. Pati Lorena lo animó a escribirle un mensaje, pero él se negó, argumentando que no es culpable de nada y que no le corresponde dar el primer paso: “No tengo que hacerlo. Yo no soy culpable de nada”.

En un momento de máxima vulnerabilidad, Cristian ‘Cri Cri’ Martínez Guadalupe no pudo contener las lágrimas al hablar de su gran amigo y primo, Jefferson Farfán. Dentro de 'La Granja VIP', afirmó con certeza que el futbolista está sufriendo y que extraña su cariño. Video: TikTok @riclatorrez

La productora lo consoló y le recordó que el dolor no solo es suyo, sino también de su madre, de su familia y de todos los que lo rodean. ‘Cri Cri’ rememoró el apoyo incondicional de su madre durante su tiempo en prisión y relató el emotivo reencuentro tras recuperar la libertad:

“Mi viejita, a pesar de su edad, se movió. Te amó, hijito. De acá no paro hasta que te saque. Cuando mi mamá entró por primera vez, no tuve palabras, solo la abracé y lloré demasiado con ella. No sabía a qué tiempo iba a salir, pero yo sé que salgo, le dije y mi mamita: ‘Yo también sé que va a salir, hijito’”.

El participante reveló que la separación de Jefferson Farfán lo llevó a borrar fotos y recuerdos compartidos en redes sociales por recomendación de su entorno, aunque nunca dejó de sentir un profundo cariño por su primo.

“A ese negrito lo amo como mi**** y no es por lo que la gente pueda decir: ‘Ah, porque le di’. No, yo he crecido con él. Realmente, yo he crecido. La mamá de él, mi mamá. El fútbol lo llevó para un lado. Me quedé ahí con cada lágrima”, dijo ‘Cri Cri’, mientras el llanto interrumpía sus palabras.

Impacto judicial, traición y esperanza de reconciliación

La polémica entre ‘Cri Cri’ y Jefferson Farfán se originó tras una denuncia de abuso contra el músico, que lo mantuvo once meses en prisión preventiva hasta ser absuelto. Durante ese tiempo, ‘Cri Cri’ sintió la falta de apoyo de su primo, a quien consideraba un hermano.

Cristian ‘Cri Cri’ Martínez Guadalupe rompe su silencio sobre el fin de su amistad con su primo, Jefferson Farfán, revelando que se sintió traicionado y asegura que la denuncia en su contra fue una mentira. Video: TikTok

“No quiero tener comunicación con él porque en su momento me traicionó; en los primeros días que me acusaron yo pedí hablar con él para solucionar ahí”, aseguró en otra entrevista, reiterando el dolor que le causó la falta de diálogo y respaldo.

Además del impacto emocional, Cri Cri relató la carga económica del proceso legal: “Mi madre me dijo que si no teníamos ese ahorro para pagar un perito me quedaba 20 años adentro... Yo usé todos mis ahorros, hasta pedí prestado. Dos abogados me robaron mi dinero, no hicieron nada; el primero me traicionó... tenía videollamada con la otra parte, la fiscal, él y mi primo”.

Pese a todo, el participante de La Granja VIP manifestó que la madre de Farfán, doña Charo Guadalupe, siempre le brindó apoyo: “Me ama, me adora... ella me dijo: ‘hijito, tranquilo, no voy a detallar más, pero mi tía está conmigo al cien‘”.

Sobre la posibilidad de reconciliación, ‘Cri Cri’ se mostró abierto, aunque reconoció que el resentimiento aún pesa: “Por resentido que soy, no me gustaría, pero yo perdono. Bueno, perdona Dios; yo disculpo a las personas”. El caso judicial sigue en investigación, y la familia aún enfrenta las secuelas de la controversia.