Compliance no es opcional: las señales que las empresas aún prefieren ignorar

Durante años, hablar de compliance en el Perú era casi sinónimo de grandes corporaciones, auditorías complejas y estructuras difíciles de replicar. Hoy, esa idea ha quedado obsoleta. En un entorno donde los riesgos penales ya no distinguen tamaño ni sector, el cumplimiento normativo ha dejado de ser un “extra” para convertirse en una condición básica de supervivencia empresarial.

Las cifras lo dicen todo. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, se han registrado más de 162 mil reportes de operaciones sospechosas vinculadas a lavado de activos desde 2015, por montos que superan los US$ 330 mil millones. A ello se suman miles de millones en investigaciones que han sido derivadas al Ministerio Público. No se trata de casos aislados, sino de un fenómeno estructural que atraviesa múltiples sectores de la economía.

En paralelo, el marco legal también ha evolucionado. Desde la entrada en vigencia de la Ley N.° 30424, las empresas pueden ser sancionadas por delitos cometidos en su beneficio si no cuentan con modelos de prevención adecuados. Esto marca un cambio de paradigma: ya no basta con alegar desconocimiento o responsabilidad individual. La omisión de controles también tiene consecuencias.

Sin embargo, pese a este escenario, muchas organizaciones siguen reaccionando tarde. El problema no es solo la falta de sistemas de compliance, sino la incapacidad de reconocer cuándo estos son necesarios o insuficientes. Existen señales claras que, aunque evidentes, suelen ser ignoradas hasta que es demasiado tarde.

La primera es la ausencia de políticas internas claras. No contar con lineamientos específicos para prevenir delitos como el lavado de activos, la corrupción o el fraude interno no solo incrementa el riesgo, sino que deja a la organización sin herramientas para actuar cuando ocurre una irregularidad. En estos casos, la improvisación suele ser la norma, y con ella, las consecuencias.

La segunda señal aparece cuando la empresa crece, pero sus controles no lo hacen al mismo ritmo. La expansión, lejos de ser solo una buena noticia, implica mayores flujos de dinero, más operaciones y una red más compleja de relaciones. Sin mecanismos de supervisión adecuados, ese crecimiento puede abrir la puerta a vulnerabilidades difíciles de detectar.

Una tercera alerta es la falta de capacitación del personal. El compliance no funciona si se queda en el papel. Los colaboradores son la primera línea de defensa, pero también pueden convertirse en un punto crítico de riesgo si desconocen cómo actuar frente a situaciones sospechosas. La falta de formación no solo limita la prevención, sino que debilita la cultura organizacional.

Finalmente, la ausencia de canales de denuncia y monitoreo interno es un indicador preocupante. Las organizaciones que no ofrecen mecanismos confidenciales para reportar irregularidades suelen enterarse de los problemas cuando ya han escalado. En cambio, aquellas que promueven la transparencia tienen mayores posibilidades de detectar y corregir a tiempo.

Lo más preocupante es que estas señales no suelen aparecer de manera aislada. Por el contrario, tienden a coexistir en organizaciones que subestiman el impacto de los riesgos penales. Y es precisamente esa subestimación la que termina generando no solo sanciones legales, sino también pérdidas económicas y daños reputacionales difíciles de revertir.

El error más común es entender el compliance como una obligación impuesta desde fuera. Bajo esa lógica, se implementa lo mínimo necesario para “cumplir” con la norma, sin integrar realmente estos mecanismos en la gestión del negocio. Pero el cumplimiento efectivo no se construye desde la formalidad, sino desde la convicción.

Adoptar una cultura de prevención implica cambiar la forma en que se toman decisiones, se gestionan riesgos y se entiende la responsabilidad empresarial. No se trata solo de evitar sanciones, sino de construir organizaciones más sólidas, transparentes y confiables.

En un mercado cada vez más exigente, donde inversionistas, socios y entidades financieras valoran la integridad tanto como los resultados, el compliance deja de ser un costo para convertirse en una inversión estratégica. Ignorar sus señales de alerta no es una opción; es, en muchos casos, el primer paso hacia una crisis anunciada.