ComexPerú critica duramente a José Balcázar: “Está hipotecando el futuro del país”

El gremio precisó que las leyes Nº 32568, Nº 32563 y Nº 32561 implican compromisos fiscales adicionales de naturaleza permanente. Foto: composición Infobae Perú/ComexPerú

El gremio ComexPerú expresó su “profundo malestar y preocupación” por la reciente aprobación y promulgación de normas que, a su juicio, comprometen seriamente la sostenibilidad de las finanzas públicas. Según advirtió, estas decisiones reducen el margen de acción de los próximos gobiernos y limitan su capacidad para atender los principales problemas del país.

En esa línea, cuestionó directamente al presidente interino, al señalar que “está hipotecando el futuro del país con la aprobación de leyes que tienen impacto fiscal”, al avalar medidas que implican mayores gastos permanentes no contemplados inicialmente en el presupuesto estatal.

Impacto fiscal de las nuevas leyes

El gremio detalló que las leyes Nº 32568, Nº 32563 y Nº 32561 generan obligaciones fiscales adicionales de carácter permanente. Estas normas contemplan la incorporación progresiva de trabajadores del sector salud a regímenes laborales más estables, el pago de beneficios como gratificaciones y CTS para trabajadores CAS, y la equiparación de pensiones de militares y policías al 100% de su sueldo activo tras 30 años de servicio.

De acuerdo con el Consejo Fiscal, estas disposiciones —junto con otras ocho aprobadas durante marzo— podrían elevar el costo anual para el Estado a, por lo menos, S/ 11.400 millones. Para ComexPerú, este incremento representa un riesgo significativo, ya que podría desplazar recursos necesarios para sectores clave como educación y salud.

Según el Consejo Fiscal, estas medidas —sumadas a otras ocho aprobadas en marzo— podrían incrementar el costo anual para el Estado a no menos de S/ 11.400 millones. Foto: AGM Consultoría

Cuestionamientos a la decisión del Ejecutivo

El gremio consideró que la promulgación de estas normas carece de sustento técnico y resulta incoherente desde el punto de vista fiscal. En particular, criticó que el Ejecutivo no haya presentado acciones de inconstitucionalidad, pese a que las medidas implican gasto público, una atribución que —según la Constitución— corresponde exclusivamente al Ejecutivo.

Asimismo, advirtió que los ministros que respaldaron estas decisiones podrían enfrentar denuncias por omisión, al haber permitido la aprobación de normas que transgredirían el marco constitucional sobre manejo del gasto público.

Advertencia sobre Petroperú

ComexPerú también alertó sobre el riesgo de retroceder en el proceso de reestructuración de Petroperú. En ese sentido, señaló que cualquier intento de derogar el Decreto de Urgencia N.° 010-2025 sería un error grave, considerando la delicada situación financiera de la empresa estatal.

El gremio remarcó que mantener las reformas es fundamental para evitar un mayor deterioro de la compañía, lo que podría generar nuevas presiones sobre las finanzas públicas.

El gremio ComexPerú advirtió además sobre el riesgo de que se produzca un retroceso en el proceso de reestructuración de Petroperú. Foto: Petroperú

Llamado a rectificación inmediata

Finalmente, ComexPerú instó al presidente interino y a su gabinete a asumir responsabilidad por las decisiones adoptadas y a corregir el rumbo de manera urgente. “Su deber en este periodo de transición es resguardar la estabilidad económica y fiscal, no promulgar normas populistas que comprometen el futuro del país”, enfatizó.

El pronunciamiento concluye con una advertencia clara: continuar en esta línea podría agravar la situación fiscal del país y limitar las posibilidades de desarrollo en los próximos años.

Balcázar promulgó ley que da gratificación y CTS a trabajadores CAS

El presidente de la República, José María Balcázar, promulgó sin dilaciones —tal como lo había adelantado— la ley que otorga gratificación y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a los trabajadores CAS. Esta norma, denominada Ley que regula los derechos y obligaciones de los servidores sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 1057, incorpora nuevos beneficios para este grupo de empleados del Estado y es una de las razones por las que ComexPerú emitió un comunicado en contra del mandatario interino.

De acuerdo con lo establecido, los depósitos se realizarán conforme a las disposiciones vigentes: la CTS se abonará al término del contrato —mediante un cálculo específico distinto al del sector privado—, mientras que las gratificaciones se entregarán en los meses de julio y diciembre.

No obstante, su aplicación no será inmediata. Según explicó David Flores Ramos, secretario de Defensa de la Confederación de Trabajadores Estatales del Perú (CTE Perú), en declaraciones a Infobae Perú, la implementación requerirá ajustes en el Presupuesto Público, lo que podría generar demoras. En ese contexto, precisó que el cumplimiento será progresivo: algunas entidades con disponibilidad de recursos podrían aplicar el beneficio desde julio, mientras que otras aún no cuentan con el financiamiento necesario.