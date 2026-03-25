Perú

Vocero de APP se molesta ante pregunta sobre relación de César Acuña con menor que quedó embarazada cuando él era su profesor

El abogado Elio Riera evitó pronunciarse sobre el caso que involucra al líder de APP por una relación con una adolescente que fue su alumna en una academia. “No me corresponde dar temas personales”, dijo

Guardar
César Acuña
El vocero de Alianza para el Progreso (APP), Elio Riera, evitó responder sobre la relación entre César Acuña, fundador del partido, y una menor de 16 años, de la cual nació un hijo cuya identidad se desconoce

El vocero de Alianza para el Progreso (APP), Elio Riera, evitó este martes brindar detalles sobre la relación de César Acuña, fundador del partido, con una menor de 16 años cuando él tenía 33, de la cual nació un hijo cuya identidad se desconoce.

El abogado fue consultado durante una entrevista en la televisora Willax luego que la periodista de investigación Karla Ramírez refiriera que Acuña, en su etapa como “profesor de una academia”, tuvo una relación con la adolescente, caso denunciado en una comisaría.

Ramírez sostuvo, en un podcast transmitido en La República, que la denuncia no avanzó por “un tema de poder” y para “evitar el escándalo social”, motivo por el que la familia desistió. Agregó que esto no elimina “que haya sido un hecho totalmente irregular e ilegal”.

“No me corresponde a mí dar temas personales del señor Acuña. Yo no voy a entrar sobre la vida personal del señor. No, por favor. Yo sé que a ti te interesa la narrativa”, respondió Riera, visiblemente molesto.

Elio Riera - César Acuña
La denuncia sobre Acuña fue mencionada por la periodista Karla Ramírez, quien afirmó que el caso no prosperó por influencia de poder y para evitar un escándalo social, aunque subrayó que el hecho fue irregular e ilegal

“¿Por qué no me preguntas sobre la propuesta sobre temas de seguridad ciudadana?”, replicó cuando el periodista mencionó un caso similar por el que renunció el exministro de Energía y Minas Ángelo Alfaro, denunciado por una mujer que declaró haber sido agredida sexualmente cuando tenía 16 años y él 47.

“La norma señala claramente que, si en este caso existe una relación, no puede ser permitido, pues son menores de edad. No es algo que evidentemente se pueda concebir. Eso es claro (...) Los menores de edad tienen derechos que tienen que ser protegidos de manera integral”, agregó el portavoz, sin referirse directamente al líder de APP.

Seguidamente, intentó enfocar el diálogo en propuestas sobre seguridad ciudadana y reformas legales, como una modificación al Código Civil de 1984 y cambios para reducir los plazos de demanda por pensión de alimentos.

Querella

Riera también formalizó una querella contra el candidato del Frente de la Esperanza, Fernando Olivera, quien durante en el debate presidencial calificó a APP como “organización criminal” y señaló que Acuña utiliza la Universidad César Vallejo(UCV), de la que es propietario y fundador, como mecanismo de “lavandería” de dinero.

César Acuña
El vocero de APP formalizó una querella por difamación contra Fernando Olivera, quien en un debate presidencial calificó a APP como “organización criminal” y acusó a Acuña de lavado de dinero a través de la Universidad César Vallejo

“Señor Acuña, usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso y tiene esa formación desde tempranamente vincularse a los narcotraficantes, los Sánchez Paredes (familia liberteña que era investigada por la Policía Antidrogas y la Fiscalía), de los cuales usted es acusado de ser testaferro y a partir de ahí utilizar la universidad como lavandería”, afirmó en parte de su intervención.

Sondeo

Según el último sondeo de Ipsos para Perú 21, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, lidera con 11%, seguida por Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con 10%, mientras el candidato de APP alcanza 3% de intención de voto.

Alfonso López-Chau (Ahora Nación), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Carlos Álvarez (País para Todos) y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) registran 5% cada uno, y más abajo, con 2%, figuran Yonhy Lescano (Partido Político Cooperación Popular), Mario Vizcarra (Perú Primero), José Luna Gálvez (Podemos Perú) y George Forsyth (Somos Perú).

Temas Relacionados

César Acuñaperu-politicaElecciones 2026APP

Más Noticias

Colegio de San Martín de Porres reabre tras dos semanas de virtualidad por amenazas de extorsionadores

La institución educativa Almirante Miguel Grau Seminario dejará las clases virtuales y, desde el próximo lunes, los estudiantes regresarán a las aulas

Colegio de San Martín de Porres reabre tras dos semanas de virtualidad por amenazas de extorsionadores

Universitario 1-1 Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del ‘extra game’ por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026

El ganador de este compromiso se medirá con Universidad San Martín en las semifinales del certamen. Sigue todas las incidencias

Universitario 1-1 Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del ‘extra game’ por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026

¿Qué dijo Fernando Olivera? Las graves imputaciones del candidato por Frente Esperanza que motivaron tres querellas en su contra

Tras las graves imputaciones sobre presuntos vínculos con el narcotráfico y corrupción, el equipo legal de los afectados activa cartas notariales y exige rectificaciones públicas inmediatas.

¿Qué dijo Fernando Olivera? Las graves imputaciones del candidato por Frente Esperanza que motivaron tres querellas en su contra

Lucía de la Cruz permanece internada en la unidad de trauma shock por estado delicado debido a su diabetes

El entorno cercano de la criolla sigue de cerca su evolución en el centro médico, después de que una complicación de salud interrumpiera sus actividades artísticas programadas

Lucía de la Cruz permanece internada en la unidad de trauma shock por estado delicado debido a su diabetes

Semana Santa en el Cerro San Cristóbal: Así se desarrollará el despliegue de la PNP ante visita de multitud de fieles

El Ministerio de Salud implementa un plan de acción especial con puestos médicos y brigadistas para atender emergencias durante la tradicional peregrinación, mientras el fenómeno El Niño altera los destinos turísticos del país

Semana Santa en el Cerro San Cristóbal: Así se desarrollará el despliegue de la PNP ante visita de multitud de fieles
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Jorge Nieto Montesinos: trayectoria, patrimonio y perfil del candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno

Jorge Nieto Montesinos: trayectoria, patrimonio y perfil del candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno

¿Qué dijo Fernando Olivera? Las graves imputaciones del candidato por Frente Esperanza que motivaron tres querellas en su contra

Elio Riera, candidato por APP, presenta otra querella contra Fernando Olivera: “Tiene 24 horas para rectificarse”

Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO HOY: tercera fecha con 12 postulantes, temas clave y el minuto a minuto del encuentro del 25 de marzo

“Es una muerte sospechosa”: PNP informa que, por ahora, no se identifica agente externo en deceso de candidato Gilbert Infante

ENTRETENIMIENTO

Lucía de la Cruz permanece internada en la unidad de trauma shock por estado delicado debido a su diabetes

Lucía de la Cruz permanece internada en la unidad de trauma shock por estado delicado debido a su diabetes

Onelia Molina tras filtración de su audio en ‘Magaly TV La Firme’: “Me quedo tranquila porque dije la verdad”

Giuliana Rengifo elogia a Magaly Medina por destapar el ampay de los chicos de ‘Esto es Guerra’ y por el caso de Lizbeth Marzano

Álvaro Paz de la Barra pide perdón a Sofía Franco por acusarla de alcoholismo, drogadicción y ludopatía en debate presidencial

Samahara Lobatón tiene descuido y confiesa que Jesús Barco entrará a ‘La Granja VIP Perú’

DEPORTES

Universitario 1-1 Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del ‘extra game’ por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario 1-1 Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del ‘extra game’ por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Javier Arce será el director técnico del Sport Huancayo B en la Liga 2 2026: “Tenía ganas de volver al club”

Edison Flores brinda su apoyo a Javier Rabanal en Universitario: “Es un entrenador muy bueno, tiene ideas y me gusta el estilo que juega”

Facundo Callejo, convencido de representar a la selección peruana como agradecimiento por apoyo en la Guerra de Las Malvinas: “Los quiero defender”

Federico Urciuoli, técnico de Alianza Atlético, alista debut contra Club Tigre en Copa Sudamericana 2026: “Lograremos nuestra mejor versión”