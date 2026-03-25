Vocero de APP se molesta ante pregunta sobre relación de César Acuña con menor que quedó embarazada cuando él era su profesor

El vocero de Alianza para el Progreso (APP), Elio Riera, evitó responder sobre la relación entre César Acuña, fundador del partido, y una menor de 16 años, de la cual nació un hijo cuya identidad se desconoce

El vocero de Alianza para el Progreso (APP), Elio Riera, evitó este martes brindar detalles sobre la relación de César Acuña, fundador del partido, con una menor de 16 años cuando él tenía 33, de la cual nació un hijo cuya identidad se desconoce.

El abogado fue consultado durante una entrevista en la televisora Willax luego que la periodista de investigación Karla Ramírez refiriera que Acuña, en su etapa como “profesor de una academia”, tuvo una relación con la adolescente, caso denunciado en una comisaría.

Ramírez sostuvo, en un podcast transmitido en La República, que la denuncia no avanzó por “un tema de poder” y para “evitar el escándalo social”, motivo por el que la familia desistió. Agregó que esto no elimina “que haya sido un hecho totalmente irregular e ilegal”.

“No me corresponde a mí dar temas personales del señor Acuña. Yo no voy a entrar sobre la vida personal del señor. No, por favor. Yo sé que a ti te interesa la narrativa”, respondió Riera, visiblemente molesto.

La denuncia sobre Acuña fue mencionada por la periodista Karla Ramírez, quien afirmó que el caso no prosperó por influencia de poder y para evitar un escándalo social, aunque subrayó que el hecho fue irregular e ilegal

“¿Por qué no me preguntas sobre la propuesta sobre temas de seguridad ciudadana?”, replicó cuando el periodista mencionó un caso similar por el que renunció el exministro de Energía y Minas Ángelo Alfaro, denunciado por una mujer que declaró haber sido agredida sexualmente cuando tenía 16 años y él 47.

“La norma señala claramente que, si en este caso existe una relación, no puede ser permitido, pues son menores de edad. No es algo que evidentemente se pueda concebir. Eso es claro (...) Los menores de edad tienen derechos que tienen que ser protegidos de manera integral”, agregó el portavoz, sin referirse directamente al líder de APP.

Seguidamente, intentó enfocar el diálogo en propuestas sobre seguridad ciudadana y reformas legales, como una modificación al Código Civil de 1984 y cambios para reducir los plazos de demanda por pensión de alimentos.

Querella

Riera también formalizó una querella contra el candidato del Frente de la Esperanza, Fernando Olivera, quien durante en el debate presidencial calificó a APP como “organización criminal” y señaló que Acuña utiliza la Universidad César Vallejo(UCV), de la que es propietario y fundador, como mecanismo de “lavandería” de dinero.

El vocero de APP formalizó una querella por difamación contra Fernando Olivera, quien en un debate presidencial calificó a APP como “organización criminal” y acusó a Acuña de lavado de dinero a través de la Universidad César Vallejo

“Señor Acuña, usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso y tiene esa formación desde tempranamente vincularse a los narcotraficantes, los Sánchez Paredes (familia liberteña que era investigada por la Policía Antidrogas y la Fiscalía), de los cuales usted es acusado de ser testaferro y a partir de ahí utilizar la universidad como lavandería”, afirmó en parte de su intervención.

Sondeo

Según el último sondeo de Ipsos para Perú 21, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, lidera con 11%, seguida por Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con 10%, mientras el candidato de APP alcanza 3% de intención de voto.

Alfonso López-Chau (Ahora Nación), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Carlos Álvarez (País para Todos) y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) registran 5% cada uno, y más abajo, con 2%, figuran Yonhy Lescano (Partido Político Cooperación Popular), Mario Vizcarra (Perú Primero), José Luna Gálvez (Podemos Perú) y George Forsyth (Somos Perú).