Rodrigo González y Gigi Mitre sobre la pausa de ‘La Manada’: “La crisis es por miedo a perder auspiciadores”

Rodrigo González y Gigi Mitre sobre la pausa de ‘La Manada. IG

La crisis en el mundo del streaming peruano sigue dando que hablar, y esta vez fueron Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores de 'Amor y Fuego’, quienes opinaron sin filtros sobre la reestructuración de ‘La Manada’, el programa digital que anunció una pausa tras las recientes polémicas que involucraron a Mario Irivarren y Laura Spoya.

Los presentadores analizaron las causas y consecuencias de la decisión, señalando que los cambios responden a una crisis de fondo y a la presión de los auspiciadores.

Los conductores de 'Amor y Fuego', Rodrigo González y Gigi Mitre, analizan la sorpresiva 'reestructuración' del programa 'La Manada', asegurando que es una excusa para manejar un escándalo.

‘La Manada’ entra en pausa tras polémicas

El martes 24 de marzo, Laura Spoya y Gerardo Pe sorprendieron a la audiencia al anunciar en vivo la interrupción temporal de las transmisiones de’La Manada’.

El anuncio se produce tras el escándalo generado por el ampay de Mario Irivarren en Argentina, que derivó en su salida temporal de Lima y una oleada de comentarios negativos en redes sociales.

Según explicó Spoya, el equipo tomó la decisión tras una serie de reuniones con la directiva y los responsables del canal, buscando enfrentar la crisis con transparencia y asumiendo la responsabilidad ante la comunidad y los patrocinadores.

“La decisión de salir aquí con ustedes, porque siempre creemos que uno tiene que dar la cara en todo tipo de momento”, recalcó la conductora.

Laura Spoya y Gerardo Pe salieron en vivo este martes 24 de marzo para anunciar que se ausentarán por unos días del stream | YouTube / Satélite

Rodrigo González: “Marean tanto para decir que Mario no puede salir”

En la tarde, Rodrigo González fue crítico al analizar la estrategia de comunicación de 'La Manada’.

“Marean tanto, marean para decir Mario ahora no puede salir porque esto es un escándalo y los auspiciadores se nos van. Mejor nos alejamos un rato, Mario regresa, crece la expectativa ese día, pero por si acaso no vamos a responder a nadie. No vamos a aclarar a nadie porque nosotros nunca nos hemos caracterizado por eso, ni por meternos con otra gente, ni porque la gente se meta con nosotros”, comentó el conductor, sugiriendo que la pausa es un intento de proteger la imagen del programa y evitar confrontar directamente las críticas.

El popular ‘Peluchín’ enfatizó que la estrategia apunta a dejar que “baje la marea” para luego retomar el proyecto, pero anticipó que Mario, al regresar, probablemente no abordará el tema y que el equipo optará por no dar explicaciones públicas.

Gigi Mitre: “Lo que está bien no se toca”

Por su parte, Gigi Mitre fue contundente al señalar que los cambios en La Manada son una señal clara de que algo no funcionaba correctamente.

“No les ha quedado otra, ¿no? Porque estaban mal, no estaban las cosas bien en edición, en contenido, delante de cámara, detrás de cámara. Lo que está bien no se toca. Esa es una regla universal. El equipo que gana no se toca, aunque no te guste, te caiga mal o lo que sea, sigue”, reflexionó la conductora.

Gigi puntualizó que los ajustes responden a la necesidad de cumplir con los auspiciadores y de mantener la viabilidad comercial del espacio digital, poniendo en duda la solidez del formato y de las relaciones internas en el equipo.

Crisis de contenido y presión de auspiciadores en ‘La manada’

Ambos conductores coincidieron en que la presión de los auspiciadores fue determinante para la pausa.

“Hay que cumplir con los auspiciadores. Falta uno, hay otros dos que tienen que ir, cumplir. Eso de que nos falta uno, pero nos vamos los tres hasta luego volver, porque acá todos somos uno para todos y todos para uno. ¿Por qué? Porque tu compañero se ha pasado de pendejerete”, ironizó Rodrigo, apoyando la decisión de Gerardo Pe de asumir el liderazgo en medio de la crisis.

El análisis de Amor y Fuego también abordó la importancia de la coherencia entre la imagen pública y el contenido, sugiriendo que la falta de claridad y de autocrítica ha debilitado la confianza de la audiencia y de los socios comerciales.

La respuesta de ‘La Manada’: pausa, reflexión y reestructuración

Laura Spoya y Gerardo Pe comunicaron que el equipo dedicará los próximos días a una revisión profunda del formato, la dinámica al aire, la producción y la composición del panel. El objetivo es presentar una propuesta más sólida, entretenida y responsable, que recupere la confianza de la audiencia y de las marcas aliadas.

“Queremos asumir esa responsabilidad también de tomar medidas que me parece y nos parecen que deben ser inmediatas… Esto tiene que ser con acciones”, subrayó Spoya, asegurando que Mario Irivarren continuará como parte del equipo tras su regreso.

El retorno de La Manada está previsto para el 30 de enero, tras un periodo de análisis y ajustes estructurales.

Laura Spoya y Mario Irivarren en el set de 'La Manada' cubierto con cinta de precaución y un cartel de 'Under Construction', simbolizando el anuncio de su retiro temporal del programa tras recientes polémicas. (Satélite+)