‘La Manada’ anuncia su retiro temporal tras recientes polémicas de Laura Spoya y Mario Irivarren: “Se ha generado una crisis”

Laura Spoya y Gerardo Pe salieron en vivo este martes 24 de marzo para anunciar que se ausentarán por unos días del stream | YouTube / Satélite

Laura Spoya y Gerardo Pe comunicaron este martes 24 de enero, frente a la audiencia que sigue el canal de La Manada, la decisión de interrumpir temporalmente las transmisiones del programa. El anuncio se produjo después de los episodios que involucraron a Mario Irivarren, quien dejó Lima tras la difusión de imágenes en el programa de televisión Magaly TV La Firme.

Durante la transmisión, Spoya explicó que el equipo optó por presentarse en vivo para explicar la situación. “La decisión de salir aquí con ustedes, porque siempre creemos que uno tiene que dar siempre la cara en todo tipo de momento”, sostuvo, resaltando el compromiso del grupo con la transparencia ante su comunidad.

El canal de La Manada se ha visto envuelto en una serie de controversias recientes, lo que llevó a los miembros a reflexionar sobre el rumbo del proyecto. Spoya detalló que el fin de semana anterior estuvo marcado por reuniones intensas con el equipo de Satélite, la directiva y los responsables del espacio digital.

Laura Spoya en el estudio de "La Manada", programa que anuncia su retiro temporal tras las polémicas recientes que la conectan con Mario Irivarren. (Satélite+)

“Somos bastante conscientes que ante todos los acontecimientos que han pasado, se ha generado una clara crisis que debemos aceptar en torno a nuestro programa. Así que queremos dirigirnos a todos ustedes que nos están viendo, que han sido nuestra manada desde no solamente este año, sino desde el año pasado, que nos han acompañado en las buenas, en las malas, en las peores”, expresó Spoya.

La conductora también se dirigió a los patrocinadores y marcas aliadas. Subrayó que el equipo reconoce el efecto que los recientes sucesos han tenido en la imagen del canal. “Queremos dirigirnos con total transparencia también a nuestras marcas aliadas que nos han acompañado durante mucho tiempo y en general a toda nuestra comunidad, (...) queremos asumir esa responsabilidad también de tomar medidas que me parece y nos parecen que deben ser inmediatas”, declaró.

La pausa temporal responde, según Spoya, a la necesidad de implementar cambios estructurales en el programa. El equipo acordó iniciar una revisión profunda de los contenidos, las dinámicas al aire, los procesos de edición, la dirección y la producción, así como la composición del propio equipo.

Laura Spoya y Mario Irivarren durante una emisión del programa "La Manada", poco antes del anuncio de su retiro temporal debido a recientes controversias. (Satélite+)

“Hemos decidido iniciar un proceso de completa reestructuración integral de este programa, un proceso que va a contemplar definitivamente revisión de los contenidos que vamos a tener, las dinámicas que tenemos en el programa, lineamientos de edición, dirección, producción y toda la conformación del equipo en general”, afirmó.

Spoya indicó que el objetivo de esta reestructuración es “poderles hacer una propuesta mucho más contundente, sobre todo más entretenida, responsable y que podamos garantizar que tengamos un espacio más sólido al final para nosotros, coherente y que sea sostenible en el tiempo y no sostenible algunas semanas sí, otras no, porque es algo que creo que tanto ustedes como nosotros estamos como en una incertidumbre bastante grande”.

La conductora añadió que parte del compromiso de La Manada consiste en recuperar la confianza de la audiencia y de los aliados comerciales. “También comprometernos en recuperar la confianza que quizá se pueda haber visto resquebrajada por todo el contexto que ha sucedido. Y esto tiene que ser con acciones”, sostuvo Spoya.

La Manada en canal Satélite+. Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe.

El regreso de La Manada: fecha y próximos pasos

Durante la transmisión, los conductores aclararon que Mario Irivarren continuará formando parte del equipo, a pesar de su salida temporal de la ciudad. Spoya enfatizó la determinación del grupo de mantener vivo el proyecto: “Hemos decidido que no vamos a dejar que este proyecto muera”.

El retorno de La Manada está previsto para el próximo 30 de enero, tras un periodo de análisis y ajustes. “Van a ser días de bastante reflexión”, anticipó Spoya. El equipo dedicará los próximos días a definir la nueva estructura y los lineamientos que guiarán la próxima etapa del canal.

La audiencia podrá seguir las novedades a través de las redes sociales oficiales del programa, donde se publicarán los avances del proceso de reestructuración y la fecha exacta del regreso en vivo.