Perú

Qué se celebra el 25 de marzo en el Perú: la construcción de la identidad peruana a través de deporte, ciencia y cultura

En distintas épocas, el 25 de marzo ha representado hitos diversos cuya resonancia contribuye a definir la memoria e identidad colectivas del Perú en el ámbito nacional y más allá

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La fecha destaca la fundación
La fecha destaca la fundación de un club emblemático, la creación de un servicio meteorológico, logros en el boxeo, un hito futbolístico juvenil y la partida de un referente de la música nacional (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 25 de marzo reúne hechos relevantes en la historia peruana. En 1915 se fundó el Foot Ball Club Melgar en Arequipa, institución emblemática del sur. En 1969 se creó el SENAMHI, organismo encargado del monitoreo climático.

En 1980 nació Kina Malpartida, campeona mundial que impulsó el boxeo femenino. En 2007, la selección Sub-17 aseguró su clasificación al Mundial y despertó ilusión con los “Jotitas”.

En 2014 falleció Pepe Vásquez, figura clave de la música afroperuana. La fecha articula deporte, ciencia y cultura, con acontecimientos que reflejan identidad, esfuerzo y proyección del Perú en distintos ámbitos.

25 de marzo de 1915 - fundación del Foot Ball Club Melgar, símbolo del fútbol arequipeño

Melgar nació en Arequipa como
Melgar nació en Arequipa como un club impulsado por jóvenes y con el tiempo se convirtió en referente del sur del país, con presencia constante en la élite del fútbol peruano (Facebook / Melgar FBC)

El Foot Ball Club Melgar fue fundado el 25 de marzo de 1915 en Arequipa por un grupo de jóvenes interesados en el fútbol.

Inicialmente llamado Juventud Melgar, adoptó luego su nombre actual en honor al poeta Mariano Melgar. Con el paso del tiempo, se consolidó como el club más representativo del sur del Perú.

Participa de forma continua en la Primera División desde 1971, tras ganar la Copa Perú. Ha obtenido dos títulos nacionales y logró su mejor campaña internacional en 2022, cuando alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana.

25 de marzo de 1969 - creación del SENAMHI, organismo clave en el monitoreo del clima en Perú

La creación del SENAMHI permitió
La creación del SENAMHI permitió centralizar el estudio del clima en Perú y fortalecer la prevención ante fenómenos naturales con información técnica especializada (Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú fue creado el 25 de marzo de 1969 como entidad encargada de centralizar y desarrollar las actividades meteorológicas e hidrológicas del país.

Desde entonces, se consolidó como un organismo técnico especializado que brinda información sobre el clima, el tiempo y los recursos hídricos. Su labor incluye la investigación científica, la emisión de pronósticos y la vigilancia de fenómenos atmosféricos.

Con el tiempo pasó a formar parte del Ministerio del Ambiente y se convirtió en pieza clave para la prevención de desastres y la toma de decisiones en diversos sectores.

25 de marzo de 1980 - nace Kina Malpartida, campeona mundial y referente del boxeo femenino peruano

Kina Malpartida se convirtió en
Kina Malpartida se convirtió en figura clave del deporte nacional al alcanzar la corona mundial y abrir camino a nuevas generaciones de boxeadoras (WBA Boxing)

Kina Malpartida nació el 25 de marzo de 1980 en Lima y se convirtió en una de las figuras más destacadas del boxeo peruano.

Hija del surfista Óscar Malpartida, inició su carrera en deportes de aventura antes de dedicarse al boxeo profesional. En 2009 alcanzó notoriedad al ganar el título mundial superpluma de la AMB, logro que impulsó la visibilidad del boxeo femenino en el país.

Defendió su cinturón en varias ocasiones y se mantuvo invicta durante años. Su estilo aguerrido y carisma la posicionaron como un ícono deportivo y mediático en el Perú.

25 de marzo de 2007 – la selección peruana sub-17 clasifica al Mundial y nace la ilusión de los “Jotitas”

El pase al Mundial de
El pase al Mundial de la Sub-17 marcó un momento de esperanza para el fútbol peruano, con jóvenes que mostraron talento y proyección internacional (GEC)

La selección peruana Sub-17 de 2007, dirigida por Juan José Oré, logró su clasificación al Mundial de Corea del Sur el 25 de marzo tras empatar con Argentina en el Sudamericano de Ecuador.

El equipo, conocido como los “Jotitas”, tuvo una campaña destacada al liderar su grupo en la fase inicial del torneo mundial. Luego avanzó tras vencer a Tayikistán en penales en octavos de final, con actuación clave de Eder Hermoza.

En cuartos de final quedó eliminado ante Ghana. Con figuras como Reimond Manco, el equipo finalizó en el octavo lugar y generó gran expectativa en el país.

25 de marzo de 2014 - fallece Pepe Vásquez, voz emblemática de la música afroperuana

Pepe Vásquez dejó una huella
Pepe Vásquez dejó una huella profunda en la música criolla y afroperuana, con una carrera que fortaleció la identidad cultural del país (Andina)

Pepe Vásquez, nacido en Lima en 1961, fue uno de los principales exponentes de la música afroperuana y criolla. Proveniente de una familia con fuerte tradición artística, inició su vínculo con la música desde la infancia.

Durante su carrera destacó como cantautor en los años ochenta, alcanzando gran popularidad con temas como “Jipi Jay” y composiciones que reforzaron la identidad cultural peruana.

Su trabajo fue reconocido por instituciones del país por su aporte al arte nacional. Falleció el 25 de marzo de 2014 a los 52 años, tras complicaciones de salud derivadas de la diabetes.

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