José Williams, candidato a la presidencia por Avanza País, es internado tras cirugía, pero confirma que continuará con campaña

Candidato presidencial por Avanza País fue internado en clínica. | Congreso

El candidato presidencial de Avanza País y general EP (r), José Williams, fue internado en una clínica de Lima, donde fue sometido a una cirugía por una hernia inguinal la mañana del miércoles. Tras informar él mismo sobre la intervención en su cuenta de X y recibir el respaldo de su partido, se confirmó quela operación no alterará su participación en la campaña ni su presencia en la próxima ronda del debate presidencial, según explicó Fernán Altuve, candidato a la vicepresidencia y al Senado de la misma agrupación.

En un mensaje publicado en su perfil oficial, Williams detalló que fue internado en una clínica local y sometido a una operación por una hernia inguinal a las 6:00 del miércoles. Agradeció las muestras de apoyo del partido y de simpatizantes, señalando: “Gracias a Dios, la intervención fue exitosa y me encuentro en recuperación. Mañana, 26 de marzo, me dan de alta y retomaré mis actividades.”

Fernán Altuve informó a RPP Noticias que la intervención practicada a Williams fue de carácter ambulatorio y descartó que se tratara de una emergencia. Altuve explicó: “él venía manifestando en los viajes una molestia en la pierna y ayer fue a la clínica para hacerse una revisión. Allí se señaló que sería conveniente una intervención de hernia inguinal y se ha preferido que se haga lo antes posible para no interferir con los cierres de campaña." Destacó, además, que será dado de alta en menos de 24 horas.

El candidato presidencial José Williams Zapata informó en Twitter sobre su exitosa operación por una hernia inguinal y su pronta recuperación, agradeciendo el apoyo de su partido y simpatizantes. (Captura: X / José Williams)

Candidato José Williams enfrenta cirugía por hernia inguinal

La decisión de operar a José Williams responde a molestias físicas persistentes que el candidato experimentaba desde jornadas previas en sus actividades electorales. Fernán Altuve relató que, durante los viajes de campaña, Williams le comunicó una molestia en la pierna, una incomodidad que fue postergando debido a su participación en la primera ronda del debate presidencial. Tras concluir esa jornada obligatoria, finalmente acudió a una clínica para realizarse un examen médico.

Durante la revisión, los especialistas diagnosticaron una hernia inguinal. De acuerdo con Altuve, los médicos recomendaron que la intervención se realizara de manera inmediata para cumplir con el cronograma de cierres en diversas localidades. “él ha estado retrasando el chequeo por el debate para estar cumpliendo con sus obligaciones, pero una vez concluido, prefirió hacerse el estudio. De ahí se estableció que la oportunidad más conveniente para la cirugía era ahora," especificó Altuve.

José Williams es uno de los candidatos presidenciales que participarán de la primera fecha del Debate Presidencial 2026. | Congreso

La intervención, programada y no de emergencia, se ajustó para afectar lo menos posible la agenda política de Williams de cara a las elecciones programadas para el 12 de abril.

José Williams se recupera tras cirugía y recibirá el alta este 26 de marzo

El candidato informó a través de su cuenta en X que la intervención a la que fue sometido fue exitosa y que actualmente se encuentra en proceso de recuperación. Además, anunció que mañana, 26 de marzo, será dado de alta y podrá retomar normalmente sus actividades. Las declaraciones de Fernán Altuve refuerzan la tranquilidad sobre el proceso: “No genera mayor riesgo ni problema. Mañana debería estar ya en su casa.”

El candidato informó a través de su cuenta en X que la intervención a la que fue sometido fue exitosa y que actualmente se encuentra en proceso de recuperación. | Congreso

Se prevé que, tras el alta médica prevista en menos de un día, Williams permanezca bajo recuperación domiciliaria durante un corto periodo. Altuve aseguró al medio que el candidato podrá reincorporarse plenamente a la campaña a partir de la siguiente semana, e incluso consideró posible que retome algunas actividades antes, como la participación en la segunda ronda del debate presidencial.

La rápida recuperación visualizada por los médicos y los propios protagonistas apunta a garantizar la presencia de Williams en los eventos nacionales, evitando que esta situación médica altere el ritmo de la campaña electoral.

Candidato de Avanza País participará en la segunda ronda de debates

El proceso quirúrgico y el breve periodo de recuperación previstos permiten que José Williams mantenga sin alteraciones significativas su cronograma de campaña. Fernán Altuve indicó que el candidato presidencial podrá asistir a la segunda ronda del debate programada para el lunes siguiente, y que estará presente en los cierres de campaña en los distintos puntos del país.

Once candidatos a la Presidencia de la República se reunieron en la primera fecha del ciclo de debates organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, presentando sus propuestas para las elecciones de 2026. (JNE)

“Va a estar para la siguiente etapa del debate y por eso se ha decidido que la intervención ocurra en un momento que no interfiera con la agenda, incluso con la última fecha del debate", resaltó Altuve. Además, explicó que no existen restricciones especiales para la movilidad o actividad política de Williams, reiterando el carácter ambulatorio y la baja complejidad de la cirugía.

Las actividades proselitistas, incluidos los cierres en diversas localidades, continuarán según el cronograma original, según confirmaron los voceros oficiales. La intervención fue programada para ajustarse a la dinámica electoral y asegurar la plena participación del candidato.