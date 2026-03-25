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¿Bukele y Montesinos juntos? Walter Chirinos llega al Debate Presidencial junto a exministro de El Salvador y la abogada del exjefe de inteligencia

Durante su intervención en el Debate Presidencial 2026, el candidato del PRIN reveló que su plan contra el crimen fue diseñado con la asesoría de Rogelio Rivas y Rocío Chávez

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En el Debate Presidencial 2026, el candidato Walter Chirinos Purizaga del Partido Político PRIN expone su estrategia contra la criminalidad. Destaca que trabajará con el exministro del interior de Bukele, Rogelio Rivas, y la exasesora de Vladimiro Montesinos, Rocío Chávez, para implementar un plan basado en inteligencia. | Canal N

Durante la segunda jornada del debate presidencial 2026, Walter Chirinos, candidato del Partido Revolucionario de Integración Nacional (PRIN), sorprendió al público al presentar a dos figuras controvertidas como parte de su equipo técnico en materia de seguridad. En su intervención,reveló como parte de su equipo a Rogelio Rivas, exministro de Interior del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, y a Rocío Chávez, abogada y exasesora de Vladimiro Montesinos, exjefe de Inteligencia Nacional durante el régimen de Alberto Fujimori.

Chirinos, originario de la región La Libertad, señaló que su equipo ha desarrollado un plan integral para combatir la criminalidad en el país, enfatizando la necesidad de actuar con inteligencia y experiencia internacional.

“Sabemos nosotros que para los planes de gobierno y quienes los ejecutan, debemos hacerlo con un tiempo y no a última hora. Nosotros tenemos un equipo que ha trabajado este proyecto y esta noche incluso me acompaña Rogelio Rivas, exministro de Interior del gobierno de Bukele, y también me acompaña Rocío Chávez, quien es la asesora principal del exjefe de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos, con quienes hemos desarrollado un plan para acabar la criminalidad, pero con inteligencia”, afirmó durante su exposición.

El candidato del PRIN remarcó que, a su juicio, la criminalidad que afecta a dieciocho regiones del país no es solo un fenómeno nacional, sino que responde a dinámicas internacionales. Por ello, defendió la inclusión de especialistas con experiencia en políticas de seguridad y control territorial, como parte de una estrategia para restaurar la paz en el Perú.

Quién es el exministro de Nayib Bukele

Rogelio Eduardo Rivas Polanco es un ingeniero civil y político salvadoreño, conocido por su papel como ministro de Justicia y Seguridad Pública durante la administración de Nayib Bukele. Bajo su liderazgo, El Salvador implementó el Plan Control Territorial, una estrategia que permitió, según datos oficiales, registrar días con cero homicidios a nivel nacional y reducir significativamente la criminalidad asociada a pandillas.

Rivas inició su carrera en el sector público en 2011, siendo gobernador político departamental de San Salvador. Posteriormente, asesoró a Bukele durante su gestión como alcalde de la capital salvadoreña y presidió el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), donde fue reconocido por fortalecer la coordinación entre las municipalidades y las fuerzas de seguridad.

Al asumir el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en 2019, Rivas enfrentó el reto de reducir la tasa de homicidios y desarticular estructuras criminales. Su gestión incluyó la ejecución de grandes operativos y la promoción de la coordinación interinstitucional, lo que le valió altos índices de aprobación ciudadana. Durante la pandemia de COVID-19, también supervisó la aplicación de las medidas sanitarias obligatorias a nivel nacional.

Rivas dejó su cargo en marzo de 2021 y desde entonces ha mantenido una presencia activa en foros internacionales, compartiendo la experiencia salvadoreña en materia de seguridad. Su perfil es visto como un referente en la aplicación de políticas de control territorial en la región, aunque también ha recibido críticas sobre el enfoque de mano dura y el respeto a los derechos humanos bajo el gobierno de Bukele.

Rogelio Rivas, exministro de Nayib
Rogelio Rivas, exministro de Nayib Bukele. | REUTERS/Jose Cabezas

Quién es la exasesora de Vladimiro Montesinos

Rocío Chávez es una abogada peruana que cobró notoriedad por su cercanía profesional con Vladimiro Montesinos, el exjefe de Inteligencia Nacional durante el gobierno de Alberto Fujimori, actualmente condenado por delitos de corrupción, violaciones a los derechos humanos y manipulación del sistema judicial. Chávez ha sido identificada como la principal asesora jurídica de Montesinos y, según sus propias declaraciones, ha colaborado activamente en la elaboración de propuestas y planes de gobierno para el PRIN.

En entrevistas recientes, Chávez confirmó que Montesinos participa desde la Base Naval del Callao, donde cumple condena, en el desarrollo de estrategias políticas centradas en seguridad y defensa nacional. La abogada reveló que el exasesor presidencial ha puesto a disposición del PRIN un plan integral para combatir la criminalidad, a pesar de su actual situación penitenciaria.

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